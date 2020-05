'Tôi đổi từ Everest sang Triton đầy bất ngờ'

Bán Everest cũ, tôi tham khảo rất nhiều xe SUV cỡ D, nhưng cuối cùng lại chọn một chiếc bán tải.

Năm ngoái, vì cần thêm tiền đầu tư tôi đã chia tay chiếc Everest sau gần 10 năm sử dụng. Thật sự, nó là chiếc xe tôi rất ưng ý, ổn định, mạnh mẽ và quan trọng nó phù hợp với nhu cầu sử dụng trong điều kiện đường sá. Tôi sống ở Tây Nguyên, chỉ được quốc lộ 14 và vài đường trong thị trấn, thị xã là đẹp, còn những con đường khác khá tệ. Đến chiếc "xe cày", xe máy đôi khi tôi còn phải lấy dây xích quấn thêm vào bánh mới đi được. Kiểu dáng, công nghệ chiếc xe cũ của tôi đã lạc hậu, không còn bóng bẩy. Nhiều khi thấy xe mới ra, nhất là so với xe Hàn, tôi cũng muốn đổi sang lắm, nhưng nghĩ chưa cần thiết nên thôi.

Từ đầu năm tới giờ, do tình hình dịch bệnh, cách ly xa hội đi lại cực khó khăn nên vợ tôi muốn mua lại xe đi lại cho an toàn. Không có xe mỗi lần có công chuyện ở xa phải đi bằng xe máy mệt đuối, chưa kể mưa gió. Tôi bắt đầu tìm hiểu về các loại xe, phân khúc. Tôi lên một số đại lý tham khảo được chăm sóc, tư vấn, giảm giá tận tình, thậm chí có bạn nhân viên cho biết đang dịch bệnh nên sẽ khử trùng xe rồi mang đến tận nhà cho tôi đi thử.

Từng sử dụng Everest nên tôi định là sẽ mua lại dòng xe này, nhưng đọc nhiều thông tin thấy Ford bị lỗi chảy dầu động cơ và hộp số 10 cấp bị lỗi có thể chạy dù đã về P khiến tôi hoang mang. Nói thật xe đầm chắc, lái sướng nhưng bỏ cả hơn tỷ mà có mấy cái lỗi đó cũng khó chịu trong người lắm. Xe với tôi vẫn là một tải sản lớn chứ ít đâu.

Tham khảo và chạy thử Fortuner, cảm giác tay lái nặng, máy ì, chuyển qua Power Mode thì đỡ hơn, hệ thống treo cứng, chỉ phù hợp chở nặng, cách âm khoang máy không tốt lắm, cách âm từ mặt đường lên khá tốt dù đường xấu, lực kéo khi đi chậm, chở nặng ở đường dốc cực tốt. Nhiểu người đánh giá chỉ nhìn vào mô-men xoắn rồi kêu yếu, nhưng lại không nhìn vào cái vòng tua máy phía sau để đạt được cái mô-men xoắn đó. Chạy thử Mitsubishi Pajero Sport cảm giác tốt hơn, hệ thống treo êm, máy không ì nhiều, khi đạp ga máy thực thi ngay, cách âm cũng như Forutner. Điểm tôi không thích ở xe này là nhìn từ phía sau không bắt mắt, xe cao mà nhỏ, điểm nữa là hàng ghế thứ hai không trượt lên xuống được nên không thể thêm không gian cho hàng ghế thứ ba.

Với Santa Fe, tôi chạy thử chứ xác định không mua vì xe này chỉ phù hợp đi đường phố, đi vào đường xấu xót lắm. Dù xe có gầm theo thông số là 185 nhưng có lúc tôi thấy đã chạm gầm do có những lúc tôi chạy một bên bánh phía trên, còn một bên bánh ở dưới mép đường do đường xấu, ổ voi lớn. Cách âm từ mặt đường lên khoang cabin không còn tốt nữa, dù cách âm từ khoang máy vào vẫn tốt. Nhưng tôi phải công nhận một điều, nếu đi trong phố Santa Fe chạy cực kỳ đầm và êm, lái khỏe, màn hình hiển thị lực kéo phân bổ tới bánh trước hay sau cực kỳ trực quan.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng tôi chọn chiếc xe khá bất ngờ, đó là Triton. Lúc chọn chiếc này tôi cũng phân vân với Ranger vì thấy nhiều người khen (không biết bao nhiêu người đã sở hữu), tính tìm mua xe cũ vì xe mới thì lo lỗi động cơ với hộp số. Nhưng khi xem thực tế tôi không ưng lắm, chắc có lẽ do xe cũ nên ngồi trong xe nghe mùi hôi dầu, hàng ghế sau đứng nhưng thực sự nó đứng quá, không như Hilux hoặc Triton. Cuối cùng tôi quyết định mua xe mới, Hilux cũng tốt nhưng tôi thích thiết kế mới của Triton hơn. Chiếc xe không hầm hố quá,cũng không cao quá, nhưng quá phù hợp với nhu cầu hiện tại của cá nhân.

Nói thật nếu không mua bán tải tôi cũng sẽ mua Fortuner, vì so với các xe cùng phân khúc theo tôi nó đẹp hơn, nếu gấp hàng ghế thứ ba thì chở đồ dễ hơn, đỡ tiếc hơn vì cứ quăng đại bao phân hoặc bao cafe lên là xong, không sợ bẩn.

Giờ tôi đang ngồi ở nhà chờ ngày xe giao tới.

Trên là câu chuyện tôi muốn chia sẻ với mọi người, cho những ai đang có ý định mua xe thì tôi nghĩ nên mua chiếc xe phù hợp với nhu cầu sử dụng chứ đừng mua xe theo kiểu nghe người này, người kia nói hoặc không phù hợp rồi về lại chán nữa. Tuyệt đối khi mua xe đừng tin những 'Thánh" đánh giá trên Youtube, đừng để ý vào các con số hay thống số trên giấy tờ, mà hãy chạy thử và tự mình cảm nhận. Ngoài ra, tôi cũng mong độc giả, các chuyên gia khi có nhận xét đánh giá về một chiếc xe nào đó thì công tâm chứ đừng theo phong trào hoặc mình đang đi xe này nên xe này là nhất, đừng so sánh xe vài trăm triệu với xe vài tỷ hoặc lấy doanh số ra để so sánh mà không lấy giá ra so sánh.

Chúc mọi người nhiều sức khỏe!

Độc giả Dt_Bmt