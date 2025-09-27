Tội đồ làm Sinner dính doping không ân hận

Giacomo Naldi, chuyên gia vật lý trị liệu khiến Jannik Sinner dương tính chất cấm, cho biết anh vẫn giữ quan hệ tốt đẹp với tay vợt Italy.

"Chúng tôi trò chuyện thân mật và chia sẻ cả những chuyện riêng tư", Naldi nói với tờ La Gazzetta dello Sport về lần gặp gỡ Sinner gần đây. "Sau tất cả, quan hệ giữa chúng tôi vẫn được duy trì. Những gì đã qua là một chuỗi những sự việc đáng tiếc. Chúng tôi nhận thức rõ điều đó".

Chuyên gia Naldi (trái) và Sinner bên chiếc cup Australia Mở rộng 2024, ở Melbourne, Australia năm ngoái. Ảnh: Reuters

Tại Indian Wells Masters năm ngoái, Naldi bị chảy máu ngón tay và dùng bình xịt chứa clostebol để chữa vết thương. Theo đội ngũ của Sinner, ông Naldi đã mát-xa và trị liệu cho tay vợt Italy mà không đeo găng tay, cộng thêm một vài vết thương hở trên người Sinner dẫn đến việc anh nhận kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm.

"Đây là lần đầu tôi chính thức nói về vụ việc. Đôi khi những thông tin không được đưa ra đầy đủ khiến mạng xã hội và truyền thông thù ghét, đổ lỗi cho tôi. Đó vẫn là vấn đề làm tôi tổn thương về mặt nghề nghiệp lẫn cá nhân.", ông Naldi nói thêm. "Tuy sự hợp tác với Sinner không còn, tôi cũng chẳng có gì oán giận. Lương tâm tôi không hổ thẹn và những người biết chuyện hiểu rõ điều đó. Chuyện đã rồi không thể thay đổi, và chúng ta phải bỏ qua để bước tiếp vì cuộc sống vẫn tiếp diễn".

Thay thế vị trí của ông Naldi trong đội ngũ Sinner hiện tại là Alejandro Resnicoff, người đã trải qua 15 năm kinh nghiệm làm việc tại ATP Tour. Trước đó vào tháng Bảy, Sinner mời lại chuyên gia thể lực Umberto Ferrara, gương mặt từng bị sa thải trong sự cố doping. Về phía Naldi, ông cảm thấy tiếc nuối vì phải rời xa làng banh nỉ.

"Tôi nhớ bầu không khí đó, đặc biệt là ở Grand Slam. Sự thân thiện của tất cả mọi người, từ tay vợt, HLV đến các chuyên gia", Naldi tiết lộ Carlos Alcaraz đã đến động viên ông sau vụ việc cấm thi đấu của Sinner. "Carlos rất gần gũi, cậu ấy chủ động nói chuyện với tôi. Điều ấy làm tôi rất vui".

Tuần này, Sinner tham dự Trung Quốc mở rộng tại Bắc Kinh. Anh đã vượt qua Marin Cilic 6-2, 6-2 ở vòng một và sẽ gặp Terence Atmane tại vòng hai hôm nay 27/9.

Vy Anh