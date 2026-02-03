Tôi định mở công ty, làm giám đốc để vợ khỏi chê không tiến thủ

Chúng tôi đã có nhà, có xe cộ đầy đủ và tích cóp được khoảng vài tỷ đồng.

Tôi 50 tuổi, vợ nhỏ hơn vài tuổi, có ba con đang tuổi ăn học. Vợ tôi là nhân viên văn phòng đã nghỉ việc, đóng bảo hiểm xã hội được hơn 20 năm thì đóng sổ để đó chờ đủ tuổi mới được nhận lương hưu, nay xin làm việc thời vụ lặt vặt lúc có lúc không, thu nhập không nhiều. Chúng tôi đã có nhà, có xe cộ đầy đủ và tích cóp được khoảng vài tỷ đồng. Riêng tôi còn đầu tư làm ăn có thu nhập thụ động mỗi tháng khoảng 20 triệu đồng và có thời gian rảnh để đưa đón con đi học, làm việc nhà, giặt quần áo, bếp núc... Nhà cửa lúc nào cũng ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ. Khi làm xong việc, tôi nghỉ ngơi, đi bộ, xem thời sự, thể thao, đọc báo online, xem mạng xã hội; thỉnh thoảng có uống cà phê, không hút thuốc lá, không uống rượu bia, không cờ bạc gì.

Tuy vậy, so sánh với hàng xóm nơi tôi ở, ở tuổi này nhiều anh em còn làm việc rất hăng say, nhiều năng lượng, một số làm doanh nghiệp, một số làm nhà nước, xây dựng..., cơ bản đều là giám đốc, phó giám đốc và có thu nhập khá cao, sang trọng, đi xe xịn (tôi đi xe cỏ)... Thế nên có lúc vợ bảo tôi không có chí tiến thủ, chỉ loanh quanh ở nhà làm việc không tên không có tương lai. Tôi có ý định qua Tết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh, đăng ký thành lập công ty và làm tí chức giám đốc cho bằng bạn bè cùng trang lứa, tuy nhiên cũng hơi lăn tăn tình hình hiện nay có nên mở rộng việc làm ăn hay không? Tôi rất muốn tham khảo ý kiến của các bạn có kinh nghiệm. Xin chân thành cảm ơn.

Duy Phương