Tôi đã gặp được cha sau 23 năm

Tôi là tác giả bài: "Có nên đi tìm cha ruột" Tôi đã đi tìm cha để biết rõ ngọn nguồn sự việc.

Theo thông tin trong giấy khai sinh, tôi tìm đến địa phương và nhờ UBND xã giúp đỡ. Tôi trình bày rõ sự việc, thật may mắn là có người làm việc ở đây biết rõ về cha tôi và dắt tôi về nhà. Khi gặp tôi, cha liền nhận ra và ôm tôi khóc rất nhiều. Tôi vẫn bình thường, hỏi sao ba lại bỏ con? Ba bảo: "Chuyện dài dòng, không muốn nói lúc này, gặp con là ba vui rồi". Ba con trao đổi rất nhiều về cuộc sống, về lý do tôi tìm tới đây và hỏi khi nào đi. Vì đường xa nên tôi ở lại một đêm. Trước khi đi, tôi hỏi lại lý do tại sao ba bỏ con. Ba nói không bỏ mà mẹ con tự ý rời đi, cắt liên lạc và ba luôn mong tôi giữ liên lạc.

Tôi cảm nhận ở ba có sự chất phác của người nông dân. Họ hàng nghe tôi về thì đến rất đông và ai cũng quý mến, có điều không ai nhắc đến mẹ tôi. Mọi người nói tôi hãy về sống với ba, riêng ba lại không nói câu này. Tôi ra đi mà lòng bịn rịn, không hối hận về việc gặp gỡ này, thế nhưng sao cảm giác khó tả. Thật nghiệt ngã với tôi lúc này, vẫn cần sự góp ý từ các bạn. Chân thành cảm ơn.

Hà

