Tôi 29 tuổi, là kế toán; cách đây một tháng tôi quyết định nghỉ việc ở một công ty gắn bó bảy năm.

Đây là nơi tôi bắt đầu từ con số không, nơi đã dạy và cho tôi rất nhiều thứ. Với mong muốn phát triển hơn về chuyên môn, tôi quyết định chọn một bến đỗ khác để tích góp kinh nghiệm, tạo ra cơ hội thay đổi bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn. Tôi biết rõ khi mình chọn sự thay đổi ắt sẽ gặp nhiều khó khăn vì bản thân còn nhiều thiếu sót, áp lực.

Tôi nhận việc mới cách đây ba tuần, mọi thứ khó khăn hơn sự tưởng tượng của tôi. Về môi trường công sở thì ổn, về công việc tôi còn phải học thêm nhiều vì mỗi công ty sẽ có một cách vận hành khác nhau. Điều bất ổn có thể một phần do sếp khá nghiêm khắc, nguyên tắc, đòi hỏi ở nhân viên mọi thứ phải hoàn hảo, nhân viên phải đa năng (đứng ở lập trường người sếp thì đó là điều đương nhiên). Nếu không theo kịp ý sếp, chúng tôi đứng chịu trận gần 30 phút hoặc hơn nghe sếp càm ràm. Điều đó khiến tôi bị ngột trong một mớ quy trình lẫn nguyên tắc mà sếp đặt ra. Mỗi ngày sếp tạo ra một vài thứ mới. Điều đó khiến tôi tự ti, cảm nhận mình bất tài, vô dụng vì không chạy kịp sếp. Phần còn lại do điều hòa ở chỗ làm quá lạnh, tôi không chịu nổi (phòng làm việc của tôi luôn để 20 độ C), không thích ứng được nên bệnh.

Tôi rơi vào căng thẳng, mất bình tĩnh trong cảm xúc, sợ phải đến công ty, sợ khi nói chuyện cùng sếp, đi làm chỉ mong hết giờ để về, tan ca lại khóc như mưa trên đường chạy xe. Một vòng lẩn quẩn như thế diễn ra suốt ba tuần qua, sự thất vọng đến từ bản thân, tự ti lẫn mặc cảm. Khi bình tĩnh lại, tôi thấy hình như mình không còn là mình nữa. Tôi thật sự không biết bản thân bị gì vì trước đó không yếu đuối đến vậy. Tôi đã chọn sai đường hay bản thân kém cỏi?

Hiền

