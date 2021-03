'Tôi đã chọn mua xe 1,1 tỷ đồng như thế nào'

Tôi đã nghĩ tầm tiền tỷ phải đi một chiếc CUV đô thị cho bóng bẩy, nhưng may mắn là cuối cùng tôi chọn theo công năng.

Năm ngoái, tôi quyết định đổi xe từ chiếc Vios cũ mua lại từ ông anh lên một dòng xe gầm cao, cỡ D. Sau nhiều năm đi xe nhỏ, tôi nhận ra có nhiều điểm bất lợi so với xe to, chỉ duy nhất một điểm lợi hơn đó là khả năng luồn lách khi đi phố đông, còn chuyện tiêu thụ nhiên liệu tôi không quan tâm lắm. Nói là làm, covid may mắn không làm ảnh hưởng nhiều tới thu nhập, nên tôi vẫn mua xe, vì tham khảo thấy giá cả cũng hợp lý.

Tính toán số tiền mình có, sau khi loại trừ chi phí lăn bánh, tôi có thể mua những xe có giá niêm yết khoảng 1,1 tỷ. Bây giờ có hai lựa chọn là SUV hoặc CUV. Nếu SUV thì có Fortuner, Everest và Pajero Sport, trong khi CUV có Santa Fe, Sorento và tôi thích cả CR-V dù ở phân khúc dưới.

Nếu mua SUV, đầu tiên là loại trừ. Sau khi dùng Vios, nói thật tôi không thích xe Toyota nữa, dù mọi thứ đều rất ổn định, đủ dụng và đặc biệt kinh tế, nhưng tôi thấy các xe không có điểm nhấn, vì mọi thứ đều vừa phải, đủ dùng. Everest cũng khá tuyệt, nhưng tôi thích sự bền bỉ của xe Nhật nên nhắm tới Pajero Sport.

Nếu mua CUV, tôi không thích vô-lăng của Santa Fe vì quá nhẹ, cảm giác không thật tay. Còn lại Sorento mới ra và CR-V. Với 1,1 tỷ mua được bản thấp nhất của Sorento và bản cao nhất của CR-V. Nhà cũng chỉ có 4 người, hai vợ chồng và hai con nhỏ, nên tôi ưu tiên bản cao, nghĩ tới CR-V.

Như vậy còn lại hai ứng viên là Pajero Sport và CR-V. Tôi mượn chiếc Pajero Sport mà một người bạn đang sử dụng, chạy tới cơ quan, để cạnh xe CR-V của một anh đồng nghiệp thì mới thấy dáng vẻ của SUV lực lưỡng hơn hẳn. Đặc biệt, gầm cao hơn, góc thoát góc tới tốt hơn nên nếu phải đi công tác tỉnh, chạy miền núi sẽ ổn hơn. Thế là tôi chốt chiếc SUV Pajero Sport, dù rằng cũng rất thích khả năng vận hành thể thao, vô-lăng chính xác của CR-V. Thôi thì đành hẹn xe Honda một dịp khác.

Đến nay, đã dùng xe được 3 tháng, tôi thấy quyết định của mình là hợp lý. Dáng vẻ oai vệ của chiếc SUV khiến mỗi lần xuống xe ở đâu đó trông mình rất "ngầu" và thực sự nam tính. Thiết kế xe thành thị chứ không cục mịch như những đời trước nên cả vợ con tôi cũng ưng.

Quan trọng nhất vẫn phải là vận hành. Với vợ con tôi, việc ngồi trên xe là thoải mái hơn rất nhiều so với Vios trước đây vì không gian thoáng rộng, gầm cao, điều hoà mát mẻ, lọc bụi sạch sẽ. Hệ thống cách âm, giảm xóc khá ổn trong phân khúc.

Về phần tôi, người cầm lái. Đầu tiên là ưng cái máy dầu 2.4 MIVEC của Mitsubishi, khá êm khi chạy không tải và phản ứng chân ga tốt khi vận hành, một phần nhờ kết hợp hộp số 8 cấp. Hơi tiếc vô-lăng vẫn trợ lực dầu, không nhẹ được như trợ lực điện của Everest, nhưng nhẹ hơn nhiều loại trợ lực dầu của Fortuner. Tôi thích nhất ở cỗ máy này là khi tăng tốc ở ngưỡng tốc độ tầm trung, khoảng 60 km/h trở lên, đạp là bắt tốc, rất hữu ích khi muốn vượt xe cao tốc. Mức tiêu thụ nhiên liệu không cao, chỉ tầm 9 lít/100 km hỗn hợp.

Tôi từ khi lấy xe lại hay phải đi tỉnh, thành ra khá yên tâm vì dẫn động cầu sau, chạy đèo núi thoải mái. Nếu có tiền tôi sẽ đổi lên bản hai cầu, lúc nào cần vào bản sâu, đi off-road thì yên tâm hơn. Nhưng với đa số mọi người, tôi thấy một cầu sau là đủ dùng.

Thứ làm tôi phân vân nhất khi nghĩ tới việc mua chiếc xe này là khoản dịch vụ của Mitsubishi, ngày trước tôi thấy bị kêu khá nhiều. Nhưng tìm hiểu thì tôi thấy hiện mọi thứ đã khác hẳn, Mitsubishi có vẻ đã chịu hiểu ra thứ cần làm hơn cả một chiếc xe, là chăm sóc khách hàng. Giá làm dịch vụ, thay đồ phụ tùng đã rẻ hơn nhiều, vị trí đại lý cũng thuận tiện hơn, tôi bảo dưỡng xe ở ngay trong nội thành. Tôi yên tâm hẳn vì không phải lo lắng về chuyện hỏng hóc, chi phí nuôi xe.

Nhìn chung, tôi khá ưng ý với lựa chọn này. Dù nhiều người nói cứ xe nào đang bán chạy nhất mà mua, nhưng thực tế không phải xe nào hợp với số đông, cũng hợp với mình. Bạn bè tôi mỗi lần hỏi xe này có gì hay mà mua, tôi rất ngại giải thích, nên chỉ mời ngồi lái thử, và họ đều tỏ ra ngạc nhiên sau khi cầm lái.

Chúc các bạn tìm được chiếc xe ưng ý, dù đó không phải là xe mà "người ta" chọn.

Độc giả Khải Long