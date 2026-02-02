Khi nào nên cho vợ sắp cưới biết toàn bộ tài sản tôi có

Tôi lo việc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ, nhất là khi mới cưới.

Tôi sinh năm 29 tuổi, bạn gái 26 tuổi, yêu hơn một năm, đã xác định nghiêm túc cho tương lai. Tôi là con trai út trong gia đình, trên có hai chị đã lấy chồng. Bố tôi mất cách đây 8 năm, mẹ ở quê làm một vườn cà phê gần nhà. Mẹ tôi nói rõ khoảng hai năm nữa khi về hưu sẽ để lại phần đất cho tôi làm ăn. Tôi đã tâm sự với người yêu về mong muốn sau khi cưới, hai vợ chồng sẽ về sống chung với mẹ. Tôi không yên tâm để mẹ sống một mình, cô ấy vui vẻ chấp nhận. Chúng tôi dự tính sang năm về chung nhà.

Từ ngày đi làm đến nay, nhờ may mắn và nỗ lực, tôi trả hết các khoản nợ cũ của gia đình và bản thân. Hiện tại, tổng tài sản của tôi khoảng 4-5 tỷ đồng, một khoản nợ ngân hàng, cụ thể là: một mảnh đất khoảng 2 tỷ đồng, một phần cho vay, một ít vàng, một ít coin; vay ngân hàng 600 triệu đồng, mỗi tháng trả lãi khoảng 5 triệu đồng. Tôi tiêu xài khá thoải mái nên hai đứa đã thống nhất sau khi cưới, toàn bộ tiền lương làm ra sẽ để vợ giữ. Tôi chỉ giữ một khoản chi tiêu xăng xe hàng ngày, khi cần sẽ nói cô ấy đưa thêm.

Về vấn đề tài sản, tôi chắc chắn sẽ nói rõ cho cô ấy biết nhưng chưa rõ thời điểm nào là phù hợp. Tôi lo việc này có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mối quan hệ, nhất là khi mới cưới. Tôi mong các anh chị đã lập gia đình cho xin lời khuyên, nên chia sẻ vấn đề tài chính vào lúc nào và theo cách nào để sau khi cưới cả hai cảm thấy thoải mái, tin tưởng và đồng hành cùng nhau lâu dài. Chân thành cảm ơn.

Hoàng Nam