Từ nhỏ lớn lên trong gia đình thiếu thốn nên giờ bị ám ảnh chuyện tiền bạc.

Vì từng trải qua khó khăn, vất vả, nhiều người luôn cố gắng hết sức để kiếm tiền, tiết kiệm và không dám tiêu cho bản thân. Ngay cả khi cuộc sống khấm khá, thậm chí nắm trong tay tiền tỷ, họ vẫn luôn bị ám ảnh phải kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền và... chẳng dám xài.

Tôi có sở thích 'đếm tiền rồi cười'

Tôi sinh ra ở miền quê, gia đình không hạnh phúc, được rèn làm việc từ bé và kiếm tiền. Khi vào đại học, lúc nào tôi cũng lo kiếm việc làm thêm, kiếm tiền. Bạn trai tôi (hiện là chồng) nói em có sở thích rất kỳ lạ, thích đếm tiền, cứ thấy có lương có thưởng về là đếm xong cười. Nhiều khi tôi hành động trong vô thức mà không biết.

Sau chúng tôi cưới và thuê trọ ở xa, gia đình anh còn nghèo khó hơn nhà tôi nên tôi càng ham kiếm tiền. Nhưng có lẽ người bạn đồng hành đã đưa tôi ra khỏi khủng hoảng của việc kiếm tiền và lo lắng không có tiền. Thi thoảng chồng đưa tôi đi chơi, rồi thủ thỉ nói với tôi về cuộc sống. Chồng nói "em phải biết tiêu tiền cho bản thân thì mới kiếm được tiền, hãy để đồng tiền phục vụ cho cuộc sống của mình chứ đừng biến mình thành nô lệ của đồng tiền. Nếu lo lắng quá, hãy san lo nghĩ sang cho anh" và muốn tôi có thời gian cho gia đình nhiều hơn.

Dần dần tôi thoát khỏi đam mê kiếm tiền lúc nào không hay, dành thời gian chăm sóc bản thân nhiều hơn, nấu những bữa cơm chồng con thích, buổi tối là vợ chồng tâm sự chuyện gia đình, công việc, thấy cuộc sống trở lên nhẹ nhàng. Khi mình biết đủ, cuộc sống trở lên hạnh phúc hơn. (men tran )

Minh họa: AI

Luôn sợ không đủ tiền vì từng thất nghiệp

Tôi thất nghiệp một thời gian sau khi ra trường, từ đó luôn sợ không đủ tiền để dành phòng khi có chuyện không hay như mất việc... Thêm vào khi lấy vợ, tôi tự đặt thêm lên hai vai trách nhiệm chăm sóc cho vợ rồi sau đó hai con nên luôn luôn cố để dành tiền hơn cả mức sáu tháng lương phòng mà chuyên gia vẫn thường khuyên nên có.

Có thể đó là một phần của lý do tôi không tiêu nhiều cho bản thân, nhưng cho người khác như gia đình bên tôi, bên vợ, vợ chồng tôi luôn làm vừa tròn bổn phận trong khả năng cho phép. Được cái tôi không ngại chi những khoản đúng để đầu tư vào việc học của hai con, cho sức khỏe gia đình.

Riêng tôi cũng không có nhiều đòi hỏi của người đàn ông: không ham rượu, không ham cờ bạc, không tụ tập không lành mạnh, không gái gú, cũng không có nhu cầu ngoại tình vì chỉ muốn tình yêu và tình dục từ vợ. Nói chung, ở đời nên có những ưu tiên, việc gì cần làm, cần tiêu và đừng lo sợ quá mức. (Chau Nguyen)

Minh họa: AI

Cô đơn khi kiếm được nhiều tiền

Em 29 tuổi, trong tay có số tiền khá lớn do tích lũy được trong nhiều năm, công việc khá, đang tìm mua một ngôi nhà. Tuy nhiên, do em chỉ có công việc nên các mối quan hệ xã hội dần tan biến, bạn bè không nói chuyện, lâu rồi không du lịch. Em rơi vào cảm giác lạc lõng và cô đơn. Từ nhỏ em lớn lên trong gia đình thiếu thốn nên giờ bị ám ảnh chuyện tiền bạc.

Em nghĩ mình làm thật nhiều tiền, lo cho mẹ là thương mẹ, nhưng khi em rơi vào trạng thái mất cân bằng, hay cáu gắt làm mẹ cũng không vui. Mẹ thấy em làm bán sống bán chết vậy cũng muộn phiền. Có lẽ phải dừng ở đây thôi, em phải học cách yêu thương bản thân hơn. (lananh7731)

Minh họa: AI

Dụ dỗ chồng tiêu tiền

Chồng tôi kiếm tiền nhưng không dám xài gì. Thậm chí sợ quen bạn gái vì sợ không lo được cho người ta do lương còn thấp so với mặt bằng chung. Anh cực kỳ tự ti, vậy nên suýt chút nữa đánh mất bà vợ. Nói chung điều này do mình thay đổi hoặc người khác thay đổi mình thôi. Chồng tôi thay đổi, má chồng cũng thay đổi theo. Điều này cả nhà đều nhận thấy, do sống chung nên mọi người bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Điển hình là chồng tôi mua chiếc xe, chăm xe rất kỹ. Đối với tôi, xe chỉ là phương tiện di chuyển dù tiền tỉ. Thậm chí trước đây, việc đi ăn uống nhà hàng, anh cũng phải đắn đo, tôi lại ca bài ca "cày cho nhiều vào, không dám tiêu để tiền cho người khác xài giùm", "tính để tiền cho chồng sau của em hả?". Nói nhiều và nhiều lắm rồi anh cũng thay đổi quan điểm. Đúng là cuộc sống cần phải dự phòng nhưng mình không thương bản thân thì còn ai thương mình. (Yaln)

Minh họa: AI

