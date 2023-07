Tôi có quá đáng khi bắt bạn thân viết giấy vay nợ?

Bạn mượn tôi 500 triệu và hứa chắc chắn trả trong hai tháng nhưng giờ đã năm tháng vẫn liên tục khất nợ.

Tôi có người bạn, trước đây rất gắn bó, thân thiết không khác gì người thân. Khoảng năm năm gần đây, do tôi chuyển sang nơi khác sống nên ít có dịp gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm.

Chuyện là cách đây ba năm, bạn mượn tôi 200 triệu để giải quyết vài khó khăn trong công việc. Tuy nhiên bạn liên tục thất hẹn việc trả tiền làm tôi rất bực mình. Sau đó bạn xin là do khó khăn nên trả dần 10 triệu mỗi tháng và hứa nếu bớt khó khăn sẽ trả nhiều và sớm hơn. Dây dưa gần hai năm, cuối cùng bạn cũng trả nợ xong cho tôi.

Đầu năm nay, bạn lại gọi điện trình bày do làm dự án, phải trả tiền cho nhà thầu gấp trong khi chưa nhận được tiền của khách hàng nên muốn mượn tôi 500 triệu, hứa chắc chắn trả trong hai tháng. Tôi đồng ý chuyển tiền cho bạn. Nói thêm là toàn bộ việc cho mượn này đều chỉ qua điện thoại, vì thân thiết nên tôi chưa bao giờ yêu cầu bạn viết giấy vay nợ hay dùng tài sản gì để đảm bảo. Hiện tại đã qua hai tháng, bạn liên tục khất nợ, từ hẹn trả tiền trong hai tháng giờ năm tháng rồi chưa giải quyết xong. Bạn đưa tôi hình ảnh nhắn tin cho khách hàng đòi tiền không được và xin khất nợ đến cuối năm nay.

Chuyện này làm tôi rất bực mình. Thứ nhất, tôi thấy bạn không giữ chữ tín, hứa hẹn nhưng không làm. Bạn liên tục kêu than khó khăn muốn tôi thông cảm, tuy nhiên tôi thấy không đúng và cảm giác như bị lừa trong việc này do tin lời bạn, bởi tôi có một số kế hoạch về tài chính, vì việc này thành ra bỏ dở. Thứ hai, tôi biết kinh tế bạn vẫn còn rất tốt. Vợ chồng bạn ở căn hộ chung cư hơn 7 tỷ, đã trả hết tiền nhà, đều có ôtô riêng. Con gái bạn tháng sau đi du học ở Anh theo diện tự túc, bạn cũng dự định sang Anh cùng con một tháng trong thời gian đầu. Thứ ba, do vô tình tôi biết được trong thời gian nợ tiền tôi lần đầu, bạn ngoại tình. Khi than khó khăn với tôi, bạn lại có tiền đi du lịch cùng người tình.

Hiện tại khi tôi yêu cầu bạn viết giấy vay nợ kèm tài sản đảm bảo để chắc chắn bạn tìm cách trả tiền cho tôi, bạn trách tôi không hiểu cho hoàn cảnh của bạn. Theo mọi người tôi có quá đáng không? Việc bắt bạn viết giấy vay nợ có vô tình và đẩy bạn vào hoàn cảnh khó khăn quá không? Xin nói thêm là tôi dự tính sau khi giải quyết việc này, sẽ không còn bạn bè với nhau nữa, vì tôi không thích việc người khác ngoại tình và không giữ chữ tín. Cảm ơn mọi người.

Quang Điệp

