Tôi có phải trả tiền khi thẻ visa bị kẻ trộm sử dụng?

Trong một lần đi du lịch nước ngoài, tôi bị móc trộm ví trong đó có hai thẻ tín dụng. Kẻ gian sau đó dùng cả hai để mua hàng, tổng cộng hơn 100 triệu đồng.

Khi phát hiện thẻ bị dùng tại một siêu thị điện máy ở Mỹ, tôi đã báo ngay cho ngân hàng để khóa thẻ, ngăn chặn việc chuyển tiền. Khi về nước, tôi làm việc với các ngân hàng về sự cố này.

Một ngân hàng Việt Nam sau khi xác nhận đã không buộc tôi phải chịu trách nhiệm với số tiền mà kẻ gian đã dùng. Với thẻ còn lại mở tại một ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam, họ buộc tôi phải chịu trách nhiệm trả số tiền mà kẻ gian đã mua hàng.

Tôi đề nghị ngân hàng này xác minh người sử dụng thẻ và chịu trách nhiệm về số tiền đã thanh toán cho phía bán hàng bên Mỹ. Tuy nhiên, họ đưa ra nhiều lý do thẻ này không phải do họ phát hành mà họ đã bán cho một ngân hàng khác khai thác. Trong khi đó, khi mở thẻ tôi chỉ biết làm việc với ngân hàng này. Họ viện nhiều lý do vô lý buộc tôi phải thanh toán số tiền kẻ gian đã mua hàng và dọa nếu không trả số nợ thì đưa vào danh sách nợ xấu trên hệ thống.

Trong trường hợp này tôi hay ngân hàng phải chịu trách nhiệm về số tiền bị kẻ gian chiếm đoạt?

Độc giả Trần Hưng

=>> Luật sư Đặng Hoài Vũ tư vấn