Tôi có phải chặt cây khi rễ đâm hỏng sân nhà hàng xóm?

Năm 1998, mẹ tôi trồng hai cây sung trong sân nhà để tạo bóng mát, đến nay đã cao ngang nhà ba tầng, nhưng có vẻ đã gây nhiều phiền hà cho hàng xóm.

Tán lá vươn rộng, có vài cành vượt ra ngoài ranh đất, sang nhà bên cạnh. Hai cây sung này có phần lớn bộ rễ đâm sang sân nhà họ, cày vỡ một khoảng sân gạch và che mất ánh sáng phòng khách.

Vợ chồng cụ hàng xóm lâu nay sống hòa thuận với nhà tôi và rất thích bóng mát cái cây nên không ý kiến gì. Nhưng nay họ mất, căn nhà sau hơn một năm bỏ không đã được con cái về tiếp quản, chăm sóc.

Các anh chị này ngay lập tức thấy gai mắt vì mảnh sân lát gạch bị cái cây vô duyên nhà tôi làm hỏng. Họ cũng cho rằng bộ rễ và tán lá của nó là nhân tố phong thủy xấu. Thêm chuyện quả chín rụng, lá tắc máng nước, bẩn sân nhà... mỗi thứ phiền dồn vào một tí, nên ngay hôm sau khi về quê, họ đã sang nói chuyện với vợ chồng tôi.

Họ yêu cầu gia đình tôi phải quyết việc cái sân hỏng và tán cây che hết sinh khí nhà họ. Tôi hứa sẽ tỉa gọn cành cây và làm lại sân đền cho họ, còn cây thì không thể chặt vì cũng là kỷ vật của mẹ tôi, người cũng mới mất.

Anh chị này không đồng ý, vẫn buộc tôi chặt bỏ cây và nói sẽ yêu cầu pháp luật can thiệp, khiến không khí đôi bên rất căng thẳng.

Tôi xin hỏi việc trồng cây trên phần đất của mình nhưng rễ cây vươn sang hàng xóm gây hư hỏng tài sản như thế, có vi phạm pháp luật không? Trường hợp họ tố cáo hoặc khởi kiện, tôi có buộc phải chặt bỏ cây không?

Tôi nên làm gì để xử lý thấu đáo, tránh căng thẳng kéo dài trong khi hàng xóm ngày càng không muốn đối thoại?

Độc giả Văn Trung

>>Luật sư Nguyễn Thị Phương Hoa tư vấn