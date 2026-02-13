Vợ nói vẫn khóc mỗi đêm nhớ tình cũ là sếp phó giám đốc

Vợ tôi nói từ khi có chồng, đêm nào cũng khóc, nghĩ vì sao người yêu cũ lại đối xử với mình như người xa lạ.

Trước khi cưới, tôi có căn hộ chung cư mini nhỏ 52 m2, đồ đạc tương đối đầy đủ, vợ chồng chỉ cưới nhau về là ở, không phải lo toan thuê nhà và mua sắm đồ đạc như bao vợ chồng trẻ khác. Quê tôi ở miền Trung, quê vợ ở Hưng Yên. Tôi 38 tuổi, hơn vợ 5 tuổi, có con trai 6 tháng tuổi. Vợ tôi làm văn phòng ở nhà máy sản xuất, lương gần chục triệu đồng.

Tôi là người rất thương yêu vợ con, có gì ngon cũng mua về cho vợ con, toàn tâm toàn ý với gia đình, đi xa thường xuyên điện thoại quan tâm động viên vợ con và gia đình hai bên. Mỗi dịp tết tôi đều biếu hoa đào và đồ ăn cho nhà vợ. Tôi cũng được nhà vợ yêu quý, công việc làm xây dựng nên thường xuyên xa nhà. Khi chúng tôi có con, bố tôi ốm nặng, mẹ phải chăm sóc bố. Vợ tôi sinh con xong 20 ngày thì về nhà ngoại, đến khi đi làm nhờ mẹ vợ lên chăm, vì bố tôi vẫn đang ốm nặng.

Trong một lần tôi đi công tác, vợ con về quê để quên điện thoại, tôi về và vô tình phát hiện vợ tâm sự với người bạn thân của tình cũ về tôi, rồi phàn nàn cuộc sống hiện tại (tình cũ là phó giám đốc của vợ). Vợ tôi chia sẻ rằng nghỉ sinh con xong đi làm được 20 ngày nhưng khi gặp trong phòng làm việc, tình cũ không thèm hỏi han. Đến khi cô ấy lên phòng để ký công văn, tình cũ tặng túi quà, mở ra là cái điện thoại đã qua sử dụng (do tình cũ mới mua điện thoại mới). Vợ tôi cầm về nhà rồi trao đổi vài tin nhắn, sau đó 10 ngày mới mang trả lại.

Câu chuyện chẳng có gì nhưng vợ tôi tâm sự rất dài với người bạn đó rằng cuộc sống vất vả, nghĩ quá khứ buồn, tương lai chán, muốn mất trí để không nghĩ gì nữa, rồi muốn về quê sinh sống, chồng đi làm suốt ngày nhưng không đưa tiền cho vợ, làm ăn nợ nần nhiều. Do tôi nợ tiền mua nhà trước khi cưới vợ, cưới vợ được một năm vợ sinh con, tôi mới đưa cho vợ hơn 30 triệu đồng. Tôi cũng nói với vợ vì tiền công trình chủ đầu tư thanh toán chậm, tiền về sẽ đưa cho vợ. Vợ tôi nói từ khi có chồng, đêm nào cũng khóc, nghĩ vì sao người yêu cũ lại đối xử với mình như người xa lạ, rồi nhờ bạn của tình cũ nhắn với anh ta rằng cuộc đời này tình yêu cô ấy đã dành cho anh ta, anh ta không trả hết nợ đâu. Đau lòng hơn là vợ còn bảo tôi là ấu trĩ.

Bố tôi vừa mất, tôi hay đi làm xa mà vợ không thông cảm, chia sẻ. Câu chuyện này tôi đã nói với vợ, tha thứ cho cô ấy, nếu lừa dối một lần nữa tôi sẽ ly hôn. Thế nhưng khi đi công tác, trong lòng tôi vẫn ám ảnh rằng sao vợ lại đối xử với mình như thế. Mong mọi người chia sẻ. Có phải vợ muốn ngoại tình hoặc quá nhớ người yêu cũ không?

