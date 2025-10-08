Tôi có nên kết hôn khi cuộc sống độc thân đang rất ổn?

Hiện tại, tôi quen người thứ ba, anh là người Hàn Quốc, có phần gia trưởng và đang sống tại Seoul.

Tôi là nữ, 28 tuổi (tuổi mụ), cầm tinh con hổ. Tôi sinh ra và lớn lên ở TP HCM, đã mua một căn hộ tại đây và còn đang nợ nhưng có kế hoạch trả dứt trong vòng sáu năm. Mức lương hiện tại của tôi là 2x (lương net), tôi đang làm ở công ty Nhật. Tôi biết nhiều ngoại ngữ, nổi trội là tiếng Anh và tiếng Đức. Ngoài ra, tôi còn có chứng chỉ Topik và đang học tiếng Nhật.

Mẹ tôi còn trẻ, dưới 50 tuổi, sống cùng cháu ngoại 4 tuổi (con của em gái tôi) tại TP HCM. Tôi có một em gái đã kết hôn. Tôi không có ý "flex" gì ở đây, chỉ muốn mọi người có cái nhìn tổng quan hơn trước khi kể tiếp.

Tôi từng trải qua hai mối tình chính thức, mỗi mối tình kéo dài trung bình khoảng ba năm. Hiện tại, tôi quen người thứ ba, anh là người Hàn Quốc, có phần gia trưởng và đang sống tại Seoul. Theo anh, nếu kết hôn, tôi phải từ bỏ mọi thứ ở Việt Nam, cả hiện tại lẫn tương lai. Anh không có ý định về Việt Nam sống vì anh là viên chức ở Hàn.

Tôi có một nỗi lo là không muốn phụ thuộc vào chồng sau khi kết hôn và cũng không có ý định làm việc ở Hàn vì công việc của tôi ở Việt Nam đang rất tốt (tôi làm trong ngành IT). Tôi chỉ muốn hỏi: có nên kết hôn không khi mà cuộc sống hiện tại của tôi vốn đã rất ổn? Tôi cảm ơn.

Phương Chi