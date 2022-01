Tôi có hối hận nếu sống độc thân và không sinh con

Tôi đang đứng ở ngã ba cuộc đời, thời điểm phải quyết định việc có nên đông lạnh trứng hay sống độc thân không con cái cả đời.

Tôi 39 tuổi, sinh ra trong gia đình khó khăn, thiếu tình cảm. Trong cuộc sống, tôi mải mê học tập, công việc. Tôi từng có người yêu nhưng nhìn chung đường tình duyên lận đận, không thành.

Tôi đi xét nghiệm buồng trứng, chỉ còn một năm nữa là có thể hết khả năng sinh nở. Tôi đứng trước hai lựa chọn: Không có con cả đời này hoặc quyết định đông lạnh trứng, một phương pháp tích trữ trứng để những năm sau này khi có điều kiện sẽ sinh con, chi phí khá đắt đỏ. Còn cách khác là thụ tinh để mang thai rồi làm mẹ đơn thân tôi không chọn được vào lúc này vì nhiều lý do, ví dụ tài chính không vững. Hoặc cách cưới đại một ai đó trong năm tới cũng không khả thi, tôi nghĩ cưới vội hôn nhân dễ tan vỡ.

Về phương án đông lạnh trứng, tỷ lệ thành công rất nhỏ. Trong trường hợp mai sau muốn sinh, khi đó rã đông trứng chưa chắc sẽ mang thai được, cũng không chắc chắn đứa bé sinh ra sức khỏe thế nào. Hiện chưa có dữ liệu thống kê trên thế giới, Việt Nam chưa quá phổ biến dịch vụ này.

Tôi muốn cuộc sống có sự yêu thương rồi mới kết hôn, sinh con, tao thành một gia đình nhỏ, thế nhưng có quá nhiều cản trở, lo sợ, sức khỏe, tuổi tác. Nếu tôi chọn sống độc thân không con cái suốt đời thì đó là do chẳng còn lựa chọn nào khác, phải chấp nhận. Có nên đi đông lạnh trứng để dự phòng trước, dù tỷ lệ thấp? Hay tôi tìm những lý do để an ủi rằng sống không gia đình và con cái mà vẫn ý nghĩa, hạnh phúc, có nhiều động lực sống?

Hoa

