Tôi có gia đình hạnh phúc khi không so bì chồng với người khác

Bớt nghĩ thì phụ nữ bớt khổ, ai cũng muốn chồng lãng mạn, nhưng chồng tôi mà cứ đòi lãng mạn chắc chia tay từ thời cấp 3 luôn rồi.

Tôi và chồng cùng quê, tôi kém chồng 3 tuổi, yêu nhau từ khi tôi còn học cấp ba, yêu nhau gần 8 năm thì cưới, tới nay vừa yêu vừa cưới được 16 năm. Đôi khi ngồi chiêm nghiệm về cuộc sống hôn nhân, đúng như nhiều độc giả nói: "biết đủ tất sẽ hạnh phúc". Hai vợ chồng đều xuất thân từ tỉnh lẻ, mua được nhà, xe nhỏ, có một chàng trai 8 tuổi, dù vẫn còn một khoản nợ do mua nhà và xe nhưng luôn sống vui vẻ, hạnh phúc, đôi khi vợ chồng cũng trăn trở về khoản nợ kia. Chúng tôi đều không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng chia sẻ, thay đổi, thích nghi để phù hợp với nhau.

Chồng tôi bên kỹ thuật, lương hơn chục triệu đồng/tháng, chắc cũng giống hầu hết các anh con trai lúc mới yêu và cưới đều vô tâm, không lãng mạn, lười, ở bẩn, không thích nấu ăn, bù lại rất yêu vợ thương con, sống tình cảm với mọi người, cũng yêu thương và tôn trọng nhà ngoại. Tôi làm bên kinh doanh, lương không đều nhưng trung bình thường gấp 3-5 lần chồng. Mọi người nhận xét tôi có ngoại hình nhỏ xinh, tính tình hơi người lớn. Tôi ưa sạch và thích nấu ăn, rất nóng tính nếu như gặp những chuyện bừa bộn trong nhà hoặc bẩn là tôi hay mắng. Tài chính nhà tôi gộp chung, chưa từng phân bì ai nhiều ai ít, vợ chồng bảo ban nhau hàng tháng các khoản trả nợ, chi tiêu công khai, tôi cũng cẩn thận ghi lại thu chi (muốn cả chồng và vợ đều nắm được thông tin khi cần).

Về cơ bản có thể nói thu nhập, trả nợ, chi tiêu, đối nội đối ngoại tôi tự lo hết. Thực ra chồng tôi hơi vô tâm, đôi khi bố mẹ chồng còn phải thốt lên anh ấy tiết kiệm. Tôi nghĩ đơn giản thôi, đàn ông không để ý thì mình để ý, nên các khoản biếu bố mẹ hay phát sinh ốm đau, hiếu hỉ tôi tự cân nhắc. Bù lại, chồng tôi ủng hộ vợ hoàn toàn, chưa từng ý kiến gì, chỉ là anh không tự làm thôi. Việc gia đình thì vợ chồng con cái sống riêng, cũng không có gì. Công việc tôi cũng bận, nhưng vẫn sắp xếp thời gian chăm sóc nhà cửa, gia đình vì tính ưa sạch, không thích bừa bộn.

Chồng tôi lười, không tự giác thì tôi trao đổi để cùng làm, lúc đầu anh cũng khó chịu lắm, "làm như mèo mửa" (nói theo lời các cụ nhà mình) cũng có cãi nhau. Thế nhưng quan điểm của tôi là vợ chồng phải tích cực, có thể bất đồng quan điểm nhưng phải có sự hợp tác, cãi nhau xong vẫn phải làm, làm lần một không được thì lần thứ tiếp theo khắc sẽ được. Thế rồi tôi dần dần đào tạo tới giờ chồng cũng bớt ẩu hơn. Thực ra tôi biết chồng cũng là người tích cực, chịu thay đổi, còn tôi nếu những cái không quá đáng quá cũng bớt cầu toàn đi tý cho dễ thở.

Chồng tôi thích ăn cơm nhà vô cùng, nhưng lại không biết nấu cơm, có hai lần nấu cho tôi lúc ở cữ mà tôi sợ quá. Vậy nên bếp là chiến trường của riêng tôi, tại tôi cũng thích nấu ăn mà. Bù lại tôi yêu cầu anh, muốn tôi nấu cơm thì phải phụ bếp. Tôi hơi khó ăn nên các món ăn tôi đều thay đổi theo bữa, ít trùng lặp, sáng đi làm hôm nào có thời gian vẫn nấu cơm cho cả chồng mang đi, dần dần đi vào nếp gia đình.

Tôi quan điểm có thể làm hết nhưng chồng phải có tính tự giác hỗ trợ, nếu không, lâu dài một người sẽ mệt mỏi còn người kia sẽ ỉ lại. Con tôi khá quấn bố, do chồng khá chăm con học, đồng hành dạy dỗ con. Lúc con nhỏ thì vợ chăm nhiều nhưng con lớn chút tôi san dần việc cho chồng để bản thân đỡ áp lực, cũng để bố con tình cảm hơn. Con trai, sau này có rất nhiều thứ trao đổi với bố sẽ hợp lý hơn mẹ, nên việc gắn kết bố con từ nhỏ là hợp lý. Tôi có trao đổi vấn đề này và anh rất hợp tác. Thực ra cuộc sống gia đình, vợ chồng nhà nào cũng vậy, tính cách, quan điểm sống khác nhau thì sẽ không tránh được lúc tranh cãi, bất đồng... nhưng đôi khi cũng nên nhìn nhận những điều tích cực từ đối phương, cùng nhau thay đổi.

Chị em phụ nữ chúng tôi đều yêu chồng thương con, có thể hy sinh cho gia đình rất nhiều, nhưng các anh cũng phải biết hợp tác, trân trọng và cùng đồng hành. Tôi chưa từng nghĩ phụ thuộc tài chính vào chồng, vì phụ nữ có người chống lưng ai cũng muốn, nhưng lỡ một ngày biến cố bất ngờ thì chồng sẽ cảm thấy mệt mỏi hoặc bản thân mất phương hướng. Vì vậy vợ chồng đều nên có công việc riêng, nhưng tài chính cần minh bạch công khai và phải tôn trọng nhau dù đối phương kiếm thấp hơn. Vợ chồng ai giỏi kiếm tiền thì cứ kiếm tiền, người còn lại sẽ hỗ trợ thêm, không nên đặt lên vai một người dù là đàn ông hay phụ nữ, mỗi người có một năng lực riêng. Việc nhà con cái cũng vậy, cùng nhau chung tay, ai rành cái nào thì làm cái đó, lựa nhau mà sống.

Ngày lễ tôi cũng ít so bì chồng với người khác, bớt nghĩ đi thì phụ nữ bớt khổ, ai cũng muốn được chồng lãng mạn, chứ như chồng tôi mà cứ đòi lãng mạn chắc chia tay từ thời cấp 3 luôn rồi. Nên thôi, chồng chân thật là được, ví như tôi muốn anh quan tâm thì bảo em thích cái này cái kia, anh mua thì vui, không mua mình tự xách túi đi mua, cả nhà đều vui. Nay có thời gian tâm sự với bạn đọc đôi điều, có thể gia đình mình chưa thực sự hoàn hảo nhưng trộm vía tới giờ tôi cảm thấy khá ổn. Thôi thì mưa tới đâu mát mặt tới đó, cuộc sống luôn luôn thay đổi, mình cứ tập thích nghi dần cho nhẹ nhàng, đúng không các bạn?

Quỳnh Nga