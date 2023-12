Tôi cố gắng tâm lý hơn sau chuyện con gái bị quấy rối

Tôi là người mẹ đã chia sẻ bài tâm sự "Con gái học lớp ba bị anh hàng xóm quấy rối".

Cảm ơn sự đóng góp ý kiến của quý độc giả. Chính độc giả là những người khiến tôi phải nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân trong việc nắm bắt tâm lý của con, quan tâm con hơn khi sự việc xảy ra.

Gần một tuần xảy ra chuyện, tâm lý bé nhà tôi đã ổn định hơn. Thực ra, sau vài ngày xảy ra chuyện, tôi vẫn cứ lấn cấn trong lòng, sợ cả con nhà hàng xóm và con tôi không nói thật, nên tôi có nói chuyện với con gái, nhẹ nhàng động viên con theo mẹ đi khám. Tôi nhờ một bác sĩ quen biết, thân thiết để vừa trấn an vừa khám cho con. Rất may là chưa xảy ra chuyện gì nên tôi cũng an tâm.

Về phía gia đình bé hàng xóm, trước khi đi khám, tôi có nhắn tin cho mẹ cháu, bảo do không yên tâm nên tôi cho con đi khám, chị cũng đồng tình. Sau khi khám về, tôi qua gặp vợ chồng nhà hàng xóm, yêu cầu cả cháu trai ngồi nói chuyện. Bố mẹ cháu có hỏi cháu sao lại làm vậy. Cháu bảo: Trong đầu con cứ nghĩ đến nên con làm. Tôi có phân tích lại cho cháu và nói với cháu, nếu chuyện này xảy ra nữa, nhất định tôi không bỏ qua mà giao thẳng luôn cho pháp luật. Thực ra, tôi cố tình nói trước mặt cháu, có cả bố mẹ để có sức răn đe lớn hơn.

Sau đó, tôi nói chuyện riêng với bố mẹ cháu. Mẹ cháu có ý bảo, chuyện này cũng không nghiêm trọng nên bỏ qua, còn tôi cứ nói như này thì sợ không kiềm chế được mà đánh con chết. Tôi nói với chị, vấn đề không phải đánh là xong, có thể chị đánh, cháu sẽ nghĩ do con tôi mách nên cháu mới bị đánh, có thể cháu còn ghét bé nhà tôi thêm. Quan trọng là mình phải để ý con hơn, nói chuyện cho con hiểu điều đó là điều cấm, vì trong xóm còn có ba cháu gái con nhà khác cũng hay chơi chung nữa. Bố mẹ cháu hứa sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Tôi cũng nói chuyện này cho một cô trong xóm nghe, vì cô này hay gửi con do công việc vào thứ bảy. Còn chuyện của con tôi, tôi cũng dặn cô đừng kể hay hỏi cháu vì sợ cháu tủi thân và suy nghĩ.

Từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, tôi không cho hai chị em qua nhà đó chơi nữa, cháu trai con nhà hàng xóm tôi cũng cấm không cho qua luôn. Tôi vẫn hay dành thời gian cuối tuần đi chơi cùng hai con, nhưng có lẽ, từ giờ tôi sẽ tâm sự và để ý con nhiều hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn những ý kiến của quý độc giả.

Ngân Hà

