Tôi chưa dám nói với mẹ chuyện bố ngoại tình

Tôi muốn nói ra những điều này với mẹ nhưng lo rằng khi công khai, đủ thứ chuyện rắc rối khác nảy sinh.

Tôi ở độ tuổi 18, đang tập trung ôn thi đại học. Bỗng dưng từ đâu lại ập đến những câu chuyện không đúng thời điểm, tôi phát hiện bố đang ngoại tình và nhắn tin thân mật với người khác. Tôi muốn nói ra những điều này với mẹ nhưng lo rằng khi công khai, đủ thứ chuyện rắc rối khác nảy sinh.

Có lẽ tôi sẽ muốn nói vấn đề này khi đã trưởng thành và bắt đầu đi làm, bởi giờ tôi còn chưa biết tương lai sẽ đi về đâu, dù sao ông ấy cũng đối xử khá tốt với tôi và chị gái. Nhưng ông ấy lại hay gắt gỏng với mẹ tôi, đôi lúc khiến mẹ vui vẻ. Theo mọi người, tôi nên làm gì đây?

Hữu Bình