Sống trong sự giày vò từ sau khi tha thứ chồng ngoại tình

Tôi muốn quên hết mảng tối tăm đó, mở lòng sống vui vẻ và tin tưởng ở tương lai nhưng tha thứ dễ mà quên lại quá khó.

Tôi yêu chồng, quá tin tưởng anh. Tôi hết lòng vì gia đình, lúc nào cũng coi chồng con là số một. Khi phát hiện chồng phản bội, nỗi đau quá lớn, đến mức tôi tưởng mình phát điên. Rồi cũng vì yêu, mong muốn gìn giữ một gia đình đầy đủ cho các con (trong quá khứ anh luôn là người đàn ông yêu vợ, thương con, hết lòng vì vợ con), tôi tự thuyết phục mình, coi đó như một tai nạn mà đàn ông khó tránh khỏi trong suốt cả cuộc đời. Tôi tin chồng sẽ quay đầu để lại là một người chồng, người cha tốt.

Tôi muốn quên hết mảng tối tăm đó trong cuộc đời mình, mở lòng sống vui vẻ với hiện tại, tin tưởng ở tương lai. Tha thứ thì dễ nhưng quên lại quá khó. Hàng ngày tôi vẫn cố gắng vui vẻ với cuộc sống gia đình nhưng dường như không còn là mình. Tôi lúc nào cũng mong manh, lo sợ và không dám tin vào hạnh phúc trong tương lai. Làm cách nào để bớt giày vò bản thân, cuộc sống đỡ mệt mỏi và ngột ngạt không?

Huệ Ngân