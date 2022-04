Tôi chỉ nghĩ đến mối tình đầu sau khi bỏ chồng

Giờ đây sống độc thân, tôi được thả trôi theo cảm xúc thật của bản thân mà trước đây khi có chồng không dám nghĩ đến.

Tôi 45 tuổi, ly hôn chồng và đang nuôi hai con nhỏ. Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc do vợ chồng không có tình yêu. Chồng cũ đã có gia đình mới hạnh phúc. Kể từ sau khi ly hôn, tôi luôn nhớ về mối tình đầu (không phải chồng cũ), đó là người tôi yêu nhiều nhất. Tình yêu đầu đời non nớt, chưa có sự trải nghiệm cuộc sống khiến tôi nghĩ mình chỉ nhận mà không cho đi. Tôi chủ động chia tay anh sau nhiều năm gắn bó chỉ vì lúc đó bắt đầu công việc với bao áp lực, tôi đã đặt anh sau công việc, các mối quan hệ xã hội và lấy một người trong số đó làm chồng.

Cũng chính nỗi nhớ này khiến cho cuộc sống của tôi dường như rơi vào trầm cảm, không thể thoát ra được. Có lẽ tôi đã hối hận, tự giận bản thân sao suy nghĩ quá trẻ con. Nhìn những cặp đến với nhau sau một chặng đường yêu, cùng vun đắp hạnh phúc mà tôi ngưỡng mộ vô cùng. Hạnh phúc không phải do "số", cũng không phải do may mắn mà phải do bản lĩnh, nỗ lực và sự vun đắp. Cảm ơn bạn đọc đã giúp tôi được trải lòng.

Hoa

