Tôi bị gia đình quay lưng vì bênh vực chị dâu

Vừa rồi đầy đủ mọi người, chị dâu làm việc nhỏ không đúng ý, anh tôi ném dép vào mặt vợ, tôi tức quá liền bênh chị.

Tôi 32 tuổi, là út trong 3 anh chị em, tất cả đều có gia đình và nhà ở gần nhau, bố mẹ ở với tôi. Còn nhỏ, anh em tôi yêu thương nhau, giờ đây mỗi người mỗi tính nên hơi thiếu đoàn kết. Bố tôi nghiện rượu, hầu như ngày nào cũng uống rồi cáu gắt, nói lung tung, chửi bới, làm người khác rất khó chịu, cho dù ở nhà hay ở ngoài, kể cả đi ăn cỗ. Bố uống rượu rồi nói lung tung, khó nghe, người ta không tiếp chuyện và tránh. Mẹ tôi là người nóng tính, dễ nổi cáu, vì thế căng thẳng gia đình luôn hiện hữu trong mỗi bữa ăn.

Bố mẹ tôi cãi nhau rất nhiều. Từ nhỏ tôi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, đánh nhau nhiều như cơm bữa, giờ đây dễ bị ám ảnh khi bố mẹ bắt đầu to tiếng. Mỗi bữa ăn đối với tôi là một cuộc chiến, không khí nặng nề vì biết bố sắp chửi bới. Cả mẹ và anh chị em tôi đều nhẫn nhịn, chờ bố tan rượu rồi góp ý. Tôi biết rằng rất khó bỏ rượu ngày một ngày hai, cũng nhiều lần góp ý với bố rằng bố có thể uống rượu nhưng cần kiểm soát lời nói, không nên chửi bới, thế nhưng đâu lại vào đấy, không cải thiện gì. Tôi thấy ngột ngạt vô cùng. Tôi đã có vợ con, không muốn tình trạng này tiếp diễn nữa.

Đỉnh điểm tôi đã to tiếng với bố để phản đối việc bố hay chửi bới, nói không kiểm soát. Sau đó, bố hạn chế hơn nhưng tôi bị mẹ và anh chị coi là hỗn láo, cho rằng dù thế nào cũng không được to tiếng với bố mẹ, phải nhẫn nhịn. Còn nữa, anh trai hơn tôi 6 tuổi, là người gia trưởng, có 4 con, kinh tế khó khăn, vất vả. Chị dâu làm gì không đúng ý là anh sẵn sàng đánh không thương tiếc. Tôi đã chứng kiến và can ngăn anh đánh chị vô số lần, khuyên nhiều nhưng anh không thay đổi.

Gần đây, hôm ở nhà anh, có bố, vợ chồng tôi, vợ chồng chị gái, đầy đủ các con cháu, chị dâu làm một việc nhỏ không đúng ý, anh liền nhảy vào đánh, ném dép vào mặt vợ. Tôi vào can ngăn nhưng anh vẫn muốn đánh tiếp. Tôi không chịu được nên đã nói to: "Loại mày hèn, tao không tôn trọng mày". Chị gái liền nói tôi: "Chuyện của mày à"? Tôi nói lại "Thế chuyện của mày à mà mày nói tao". Không khí căng thẳng, không ai nói gì rồi ai về nhà nấy. Tôi đã to tiếng, xưng hô mày tao với anh chị mình. Tôi hiểu ý chị gái, chị không muốn tôi xưng hô như vậy với anh trai và chị, nhưng lúc đó tôi rất tức giận vì việc vũ phu vô lý của anh diễn ra quá thường xuyên.

Tối về chị gái nhắn tin, bảo tôi mất dạy khi xưng hô mày tao trước mặt anh rể và các cháu. Tôi cũng nói chị hèn vì không dám làm gì lúc chị dâu bị đánh. Qua lời kể của chị gái, tối hôm đó mẹ chửi tôi rất tệ vì đã xưng hô mày tao, cãi láo với anh chị, to tiếng với bố. Mẹ đã dành những lời tệ nhất cho tôi, nói không muốn nhìn mặt tôi nữa. Qua các câu chuyện trên, tôi bị bố mẹ và anh chị quay lưng, rất muốn chuyển ra ở riêng nhưng kinh tế lúc này chưa cho phép. Thời gian gần đây, do áp lực cuộc sống nên tôi rất stress, dễ nổi cáu. Có phải do tôi đã nóng tính nên hành xử không đúng? Tôi phải làm sao?

