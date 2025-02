Tôi bị cô gái quen qua mạng lừa vào bar uống rượu giá cao

Khi nhân viên đưa hóa đơn, tôi sững sờ khi thấy hơn 6 triệu đồng nhưng nhất định chỉ thanh toán 880 nghìn đồng những gì bản thân sử dụng.

Tôi 30 tuổi, chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống trớ trêu như thế này khi tham gia hẹn hò qua mạng. Câu chuyện của tôi có thể là một lời cảnh báo cho những ai đang tìm kiếm tình yêu trên các ứng dụng hẹn hò. Cách đây không lâu, tôi tham gia ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội với hy vọng tìm được một người bạn gái phù hợp. Sau một thời gian lướt, tôi 'ghép đôi' với một cô gái có vẻ ngoài khá dễ thương qua ảnh đại diện. Chúng tôi nhắn tin với nhau một thời gian ngắn, cô ấy chủ động đề nghị kết bạn qua chat.

Tôi không mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay khi kết bạn trên chat, cô ấy lập tức xóa cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, điều này khiến tôi có chút băn khoăn. Trên mạng chat, tôi vào trang cá nhân của cô ấy để tìm hiểu thêm nhưng nhận ra người này không đăng bất kỳ tấm ảnh nào có khuôn mặt rõ ràng, chỉ có những hình ảnh chụp nghiêng, chụp bóng lưng hoặc những hình ảnh liên quan đến công việc. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục trò chuyện.

Sau một thời gian ngắn, cô ấy chủ động rủ tôi đi ăn tối. Tôi đề nghị chỉ đi uống cà phê hoặc trà sữa nhẹ nhàng cho buổi đầu gặp mặt thôi, nhưng cô ấy muốn ăn uống rồi đi chơi đâu đó. Tôi bắt đầu thấy có điều gì đó không ổn nên từ chối khéo rằng buổi tối còn có kế hoạch với gia đình. Sau đó, cô ấy bỗng dưng im lặng. Sáng hôm sau, cô ấy lại nhắn tin chào buổi sáng. Tôi tiếp tục trò chuyện và tình cờ thấy zalo thông báo hôm nay là sinh nhật cô ấy. Vì lịch sự, tôi gửi lời chúc mừng và hỏi có muốn gặp nhau để đi ăn nhẹ hay uống nước không. Cô ấy đồng ý ngay. Buổi tối, tôi ghé qua nhà sách mua một món quà nhỏ khoảng 180 nghìn đồng để làm quà gặp mặt lần đầu.

Đến điểm hẹn là một chung cư trên đường Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM, cô ấy bảo tôi gửi xe dưới tầng hầm rồi cùng đi bộ đến một quán ăn gần đó. Cô ấy nói không mang theo nón bảo hiểm nên không thể đi xe cùng tôi. Tôi đồng ý, không nghi ngờ gì. Chúng tôi đi bộ đến một khu phố với nhiều quán bar và nhà hàng kiểu Nhật ở quận 1, khu Thái Văn Lung- Lê Thánh Tôn. Ngay khi vừa đến nơi, một nhân viên phục vụ lập tức bước ra chào đón như thể đã quen biết từ trước. Họ đưa menu cho tôi xem, các món ăn nhẹ như salad, khoai tây chiên có giá khoảng 80-100 nghìn đồng. Tôi nghĩ giá cả hợp lý nên đồng ý vào.

Bước vào quán, tôi nhận thấy không gian khá giống một quán bar thu nhỏ. Tôi hỏi có khu vực tầng trên không, nhân viên bảo có và đề nghị tôi gọi món trước khi lên. Tôi chọn sụn gà chiên nước mắm 250 nghìn đồng, cô gái đi cùng chọn khô mực 120 nghìn đồng. Sau đó, nhân viên bắt đầu gợi ý rượu với mức giá từ một đến 3 triệu đồng một chai. Tôi từ chối vì đi xe máy nên không muốn uống, chỉ chọn một ly trà trái cây giá 250 nghìn đồng. Trong khi đó, cô ấy đồng ý thử một trong ba loại rượu mà nhân viên đề xuất.

Sau khi gọi món xong, chúng tôi được dẫn lên lầu hai. Không gian trên đó vẫn giống một quầy bar, nơi khách ngồi ngay trước mặt nhân viên pha chế. Cô gái mời chúng tôi vào bar cũng là nhân viên phục vụ, mang lên hai ly rượu và các món đã gọi. Cô gái đi cùng tôi nói rất nhiều, hầu như không dừng lại, mỗi lần nói xong đều cụng ly rồi uống hết rượu. Tôi chỉ nhấp môi vì không muốn uống thêm. Nhân viên liên tục gợi ý rót thêm rượu, đồng thời nói chen ngang, tham gia vào câu chuyện một cách vô duyên và không cần thiết.

Một lúc sau, nhân viên bảo rằng họ muốn "mời" chúng tôi một đến hai ly để chung vui. Tôi mơ hồ đồng ý, ngay lập tức rượu được rót đầy ly. Cảm giác bất an dần tăng lên, tôi tranh thủ tìm số của công an phường trên điện thoại, phòng trường hợp bị lừa. Đồng thời, tôi cố gắng không để cô gái kia có cơ hội rời đi giữa chừng, vì nếu cô ấy đi vệ sinh, tôi có thể bị bỏ lại một mình với hóa đơn. Nhận thấy bầu không khí bất thường, tôi bắt đầu nói về gia đình mình, đề cập rằng ba tôi làm trong quận, cô tôi làm ở viện kiểm sát, anh họ làm công an.

Ngay lập tức, biểu cảm của cả cô gái hẹn hò với tôi và cô nhân viên phục vụ thay đổi, họ không còn tự nhiên như trước. Tôi cảm thấy cần phải rời đi sớm. Khi tôi nói mình có việc bận và chuẩn bị ra về, nhân viên liền mang hóa đơn đến. Tôi sững sờ khi nhìn con số trên tờ hóa đơn, hơn 6 triệu đồng, trong đó có những khoản vô lý như phí ghế ngồi trên lầu: 300 nghìn đồng (150 nghìn đồng/người, dù không hề thông báo trước), sụn gà và khô mực 400 nghìn đồng, nước suối 80 nghìn đồng, trà trái cây của tôi 250 nghìn đồng, rượu cô gái uống 5 ly, mỗi ly 800 nghìn đồng, rượu nhân viên uống "mời" chúng tôi hai ly là một triệu đồng, thuế VAT 10%.

Tôi đưa hóa đơn cho cô gái xem và yêu cầu nhân viên giải thích những khoản phí vô lý. Cô ấy vẫn im lặng, không có bất kỳ phản ứng nào. Tôi tuyên bố chỉ trả những gì tôi đã gọi, bao gồm ly trà, món ăn nhẹ, nước suối và tiền ghế ngồi, tổng cộng 880 nghìn đồng. Tôi vét hết tiền mặt trong ví còn 820 nghìn, đưa cho nhân viên và yêu cầu cô gái tự thanh toán phần của mình. Biết tôi cứng rắn, cô ta đành giả vờ nói sẽ thanh toán phần còn lại rồi chụp hóa đơn gửi đi.

Ngay khi ra khỏi quán, cô ấy chặn tôi trên zalo ngay lập tức. Tôi vừa bực tức nhưng cũng nhẹ nhõm vì đã không bị lừa mất số tiền lớn. Nếu tôi không tỉnh táo, có lẽ đã phải ôm hóa đơn hơn 6 triệu đồng mà không thể làm gì. Với số tiền đó, tôi có thể dẫn bạn gái đi ăn ở khách sạn 5 sao, thưởng thức tôm hùm và ngắm nhìn thành phố, chứ không phải chui vào một quán bar nhỏ bé, uống rượu không rõ nguồn gốc với mức giá trên trời.

Tôi chia sẻ câu chuyện này để cảnh báo những ai đang tham gia hẹn hò qua mạng, tránh bị lừa gạt bởi nạn " dí bill". Hãy cẩn thận với những cuộc hẹn không rõ ràng, và đừng để lòng tốt hay sự lịch sự của mình bị lợi dụng. Nếu có dấu hiệu đáng ngờ, hãy mạnh dạn từ chối để tránh những tình huống khó xử như tôi đã gặp phải.

Mạnh Hà