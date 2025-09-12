Tội ác từ tranh chấp đất kiểu côn đồ

TP HCMNguyễn Văn Tuấn, 42 tuổi, bị tuyên án chung thân vì dùng dao rựa chém người chú họ tử vong và làm con trai ông này trọng thương từ tranh chấp ranh đất.

Ngày 12/9, Tuấn bị TAND TP HCM tuyên phạm tội Giết người; phải bồi thường cho cha con người chú họ tổng cộng gần 600 triệu đồng.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Tuấn đã dùng hung khí chém hai cha con bị hại khiến một người chết, một người bị thương. Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mang tính côn đồ, phạm tội với nhiều người... nên cần xử lý nghiêm. Tuy nhiên, trong vụ án bị hại cũng có một phần lỗi.

Hồ sơ vụ án thể hiện, nhà Tuấn và ông Lùng (chú họ) ở liền kề nhau tại xã Mỹ Thái (huyện Củ Chi cũ). Nhiều năm nay, hai gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do tranh chấp ranh đất. Cha Tuấn là ông Đậm bị ông Lùng và con trai khởi kiện ra tòa vì cho rằng lấn chiếm phần đất của nhà mình.

Bị cáo Nguyễn Văn Tuấn tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Theo cáo trạng, chiều 25/9/2023, Tuấn mang dao rựa ra phần đất giáp ranh để phát cây dại. Ông Lùng cho rằng Tuấn chặt cây trên phần đất tranh chấp nhưng không nói trước nên cùng con trai ra nói chuyện, dẫn đến cãi vã. Trong lúc đôi co, Tuấn cầm dao rựa chém một nhát vào trán con ông Lùng. Nạn nhân bỏ chạy, Tuấn đuổi theo một đoạn rồi quay lại chém ông Lùng nhiều nhát, khiến ông gục tại chỗ.

Ông Đậm đang cắt cỏ trong vườn nghe tiếng la lớn chạy ra, thấy em họ bất động dưới đất. Cùng lúc, con trai ông Lùng quay lại tìm cha, hô hoán mọi người đưa đi cấp cứu. Tối cùng ngày, ông Lùng tử vong; người con phải điều trị nhiều ngày, để lại thương tật 14%.

Tại tòa, cũng như lần xét xử trước, Tuấn khai hôm đó chặt cây nằm trên đất nhà mình, không phải đất của ông Lùng, nhưng bị chửi nên không kiểm soát được hành vi. Bị cáo bày tỏ ân hận, gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, cho biết thông qua luật sư đã bồi thường 300 triệu đồng.

Trong khi đó, con trai ông Lùng khẳng định không chửi bới Tuấn, chỉ hỏi "tại sao chặt cây trên đất tranh chấp mà không nói gì". Người này yêu cầu bồi thường hơn 340 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần, chi phí điều trị và thu nhập bị mất.

Con gái ông Lùng đề nghị tòa tuyên phạt Tuấn mức án nghiêm khắc nhất, đồng thời yêu cầu bồi thường tổng cộng 1,3 tỷ đồng.

Hải Duyên