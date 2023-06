Tội ác của sát thủ điều khiển hơn 20 con chó dữ

Trung QuốcTrình Bằng sát hại 6 người, trong đó có 3 tình nhân, phi tang xác ngay trong sân nhà nhờ đàn chó dữ hơn 20 con, năm 1990-1995.

Tháng 1/1995, đồn cảnh sát thành phố Ngân Xuyên, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, nhận tin ông Trương Minh, Phó giám đốc Công ty Thương mại Phong Nguyên ở Khu phát triển Ngân Xuyên, mất liên lạc sau khi đi bàn bạc công việc vào tối 7/1. Do Minh sống một mình, vài ngày sau người thân mới phát hiện sự việc.

Cảnh sát tìm thấy dấu vết lục lọi trong căn hộ của Minh nhưng không có dấu hiệu vật lộn. Gia đình xác nhận tín phiếu kho bạc trị giá 3.000 nhân dân tệ và trái phiếu trị giá 500 nhân dân tệ bị mất.

Phát hiện máy nhắn tin của Minh vẫn đang được sử dụng, cảnh sát cố liên lạc và nhận được phản hồi từ một người đàn ông rằng Minh đi Vân Nam công tác. Người này tự xưng là Trình Bằng, bạn học cấp hai của Minh. Anh ta nói Minh thế chấp máy nhắn tin để vay tiền đến Vân Nam làm ăn.

Qua điều tra, Minh không gặp vấn đề về tài chính, thậm chí còn có số tiền khổng lồ 1,5 triệu nhân dân tệ trong tài khoản ngân hàng. Gia đình nói đây là số tiền Minh huy động được để kinh doanh.

Lời khai nhiều lỗ hổng khiến cảnh sát nghi ngờ Bằng có liên quan vụ Minh mất tích.



Bằng 33 tuổi, đã kết hôn, làm việc tại Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp Ninh Hạ, nhưng đã nghỉ không lương vài năm trước và chuyển sang kinh doanh. Vợ Bằng là cán bộ của Viện Nghiên cứu, bố anh ta là lãnh đạo cấp cao ở Ninh Hạ. Trong hồ sơ, Bằng từng bị phạt hai năm tù vì tội trộm cắp vào năm 1982.

Ngày 16/1, Bằng bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Anh ta khai tối 7/1, Minh vội vã đến tìm, nói sắp đi Vân Nam làm ăn, xin vay tiền và thế chấp bằng tín phiếu kho bạc, trái phiếu, máy nhắn tin. "Sau đó, tôi không gặp lại anh ta nữa", Bằng nói.

Cảnh sát đề nghị đến nhà Bằng thu các tín phiếu, trái phiếu để hỗ trợ điều tra. Anh ta sống trong khu nhà cho gia đình cán bộ của Viện Nghiên cứu, nằm ở góc xa nhất, phía đông là đồng ruộng và phía bắc là rừng cây.

Khi Bằng mở cổng sân, một đàn chó hơn 20 con lao ra, bổ nhào vào các cảnh sát. Lợi dụng tình hình hỗn loạn, Bằng lẻn vào rừng chạy trốn, cảnh sát đuổi theo nhưng bị mất dấu.

Hơn 20 con chó bị nhốt vào cũi trong sân. Khám xét nhà Bằng, cảnh sát phát hiện bên trong phòng, trên sàn nhà, tường, bàn ghế có nhiều vết màu đỏ sẫm giống như máu bắn lên. Họ cũng tìm thấy 8 khẩu súng săn và hàng trăm viên đạn trong phòng ngủ, cùng nhiều dao nhọn, dao chặt xương bị mẻ lưỡi trong bếp.

Sử dụng chó nghiệp vụ, cảnh sát phát hiện một thi thể nam giới chôn dưới mảnh đất trống trong sân. Qua nhận dạng, nạn nhân được xác định là Minh. Mở rộng tìm kiếm, cảnh sát khai quật được một thi thể nữ đã phân hủy và nhiều xương người trong khuôn viên nhà Bằng, thậm chí có khúc xương được tìm thấy trong cũi chó.

Sau một ngày điều tra, cảnh sát đào được năm thi thể. Qua giám định pháp y, nạn nhân có thời gian tử vong lâu nhất là hơn 5 năm. Ngoài Minh mới bị sát hại vài ngày trước và nạn nhân nữ, xương cốt của ba thi thể còn lại đều có dấu vết bất thường. Cảnh sát nhận định các nạn nhân này bị phân xác, ném vào cũi chó để phi tang.

Ngày 19/1, cảnh sát thành phố Ngân Xuyên phát lệnh truy nã Bằng.

Qua điều tra, súng đạn thu giữ từ nhà Bằng chính là tang vật bị đánh cắp trong vụ trộm kho hàng của Công ty Lâm sản Ninh Hạ 5 năm trước.

Bằng rất thân thiết với anh rể là Thiệu Hiểu Đán, thường cùng nhau tập bắn súng săn trong sân và khu rừng sau núi. Đán từng là công nhân thời vụ tại Viện Nghiên cứu, đã nghỉ việc ngay sau vụ trộm, rời Ngân Xuyên đến nhà họ hàng ở Thâm Quyến.

Đán bị coi là nghi phạm trong vụ trộm kho hàng và cũng có thể liên quan đến vụ án giết người của Bằng. Ngày 21/1, Đán bị bắt tại quận Phúc Điền, Thâm Quyến, sau đó bị áp giải về Ngân Xuyên ngày 29/1.

Trong quá trình thẩm vấn, Đán khai cùng Bằng trộm 8 khẩu súng săn và 2.000 viên đạn từ kho hàng của Công ty Lâm sản Ninh Hạ vào ngày 27/10/1990. Anh ta còn thú nhận cùng với Bằng và một đồng bọn khác tên Dư Đại Vĩ đi cướp, giết hai tài xế vào ngày 22/12/1990 và ngày 8/1/1991.

Sau khi bị bắt vào ngày 2/2, Vĩ cũng thú nhận tội ác.

Ngày 12/2, cảnh sát Ninh Hạ treo thưởng từ 30.000 đến 50.000 nhân dân tệ cho người cung cấp thông tin giúp bắt được Bằng. Cùng ngày, Bộ Công an Trung Quốc phát lệnh truy nã Bằng trên toàn quốc.

Trong thời gian đó, Bằng đã chạy trốn đến huyện Ô Thẩm, Nội Mông Cổ bằng ôtô. Hắn mai danh ẩn tích, làm thuê kiếm sống nhưng vẫn muốn cướp súng để sau này sử dụng.

Nửa đêm 10/3, Bằng lẻn vào đồn cảnh sát thị trấn, lấy trộm 178 thẻ căn cước và một băng đạn súng lục. Ngày 19/3, hắn tiếp tục đột nhập văn phòng của Viện kiểm sát, lấy trộm hai băng đạn và 17 viên đạn. Hôm sau, Bằng đột nhập văn phòng chính phủ tại địa phương, vẫn không trộm được súng mà chỉ lấy 35 viên đạn. Sợ bị phát hiện, hắn vội vàng chạy trốn khỏi Ô Thẩm.

Trưa 13/4, Bằng đến thành phố Tây An, xin việc trong một xưởng đúc. Người phụ trách phát hiện hắn giống kẻ trong lệnh truy nã nên bí mật báo cảnh sát.

Để không liên lụy dân chúng, hai sĩ quan mặc thường phục vờ là khách đến khảo giá, nhân lúc hắn không chú ý lập tức khống chế. Họ lục soát được 52 viên đạn, hai băng đạn và ba chứng minh thư trên người Bằng.

Trình Bằng bị bắt sau hơn hai tháng chạy trốn. Ảnh: 163

Qua tìm hiểu, Bằng được bố mẹ chiều chuộng từ nhỏ, dẫn đến tính cách ích kỷ, ngang ngược và bạo lực. Lên cấp hai, hắn bị đuổi học vì đánh giáo viên.

Bằng suốt ngày giao du với đám lưu manh, bị bắt vì tội trộm cắp khi 20 tuổi. Thất vọng về con trai, bố Bằng không giúp hắn được tại ngoại mà để pháp luật xử phạt nghiêm khắc. Sau khi thụ án hai năm tù, Bằng thờ ơ với gia đình, không quan tâm bố mẹ.

Năm 1988, ở tuổi 26, nhờ giới thiệu, Bằng kết hôn với nữ sinh viên cùng Viện Nghiên cứu. Sau khi nghỉ việc không lương, Bằng cả ngày huấn luyện 20-30 con chó, không ngó ngàng đến vợ.

Mùa xuân 1988, Bằng ngoại tình với cô gái trẻ đến từ thành phố Thạch Chủy Sơn qua lần tình cờ gặp trên tàu hỏa. Sau một thời gian, hắn thấy chán và sợ bị phát hiện nên muốn rời bỏ cô này. Khi hai người tranh cãi, Bằng dùng cờ lê đánh vào đầu người tình, chôn xác trong sân.

Sau lần đầu tiên giết người, Bằng ngày càng liều lĩnh. Hắn lên kế hoạch trộm súng đạn trong kho hàng để làm vũ khí.

Ngày 27/10/1990, Bằng rủ Đán lẻn vào kho qua mái nhà, lấy trộm 8 khẩu súng và 2.000 viên đạn.

Ngày 22/12/1990, Vĩ đến uống rượu cùng Bằng, tâm sự rằng muốn bỏ việc nhưng bị quản lý tên Lý Quốc Đống giữ tiền cọc 3.000 nhân dân tệ không chịu trả. Sẵn tí men trong người, Bằng vào phòng lấy súng săn, rủ thêm Đán đi đòi lại công bằng cho huynh đệ.

Kế hoạch là giết tài xế taxi để cướp xe trước, sau đó lái xe đến tìm Đống trả thù. Chúng vờ thuê xe van ở ga tàu hỏa Ngân Xuyên, chỉ dẫn cho tài xế chạy đến nhà Bằng rồi bắn chết anh này. Sau đó, Bằng nghĩ ra cách dùng chó phi tang thi thể.

Cả ba lái xe tang vật đi tìm Đống nhưng không thấy, đành bỏ xe lại bên đường. Nửa tháng sau, không thấy cảnh sát tra ra mình, Bằng định tiếp tục gây án.

Khoảng 20h ngày 8/1/1991, Bằng và hai đồng bọn lại gọi một chiếc taxi đi đến nơi vắng vẻ, tấn công tài xế và chôn thi thể. Chúng tiếp tục lái xe tìm kiếm Đống nhưng không thành.

Mùa đông 1992, Bằng cặp kè với một cô gái quen ở quán rượu. Khi cô này hỏi vay 3.000 nhân dân tệ, hắn đã bắn chết, phi tang xác. Tháng 4/1994, Bằng sát hại thêm người tình hơn 7 tuổi do cô nói muốn sinh con cho hắn.

Tội ác của Bằng chấm dứt sau cái chết của Minh. Theo lời khai, Bằng lừa Minh đến nhà bàn công việc vào ngày 7/1/1995, lén bỏ thuốc mê vào trà cho uống khiến bất tỉnh.

Bằng bắn chết Minh, sau đó lấy hết tài sản trên người, dùng chìa khóa đến nhà Minh để trộm tiền, tín phiếu. Nhiều lần gây án trót lọt, Bằng coi thường cảnh sát, thoải mái dùng máy nhắn tin của Minh và bị tra ra từ đây.

Trình Bằng bị thẩm vấn. Ảnh: 163

Ngày 26/9/1995, Bằng và Đán bị xử bắn. Vĩ nhận án tử hình nhưng hoãn thi hành án hai năm. Những con chó dữ Bằng nuôi cũng bị xử lý.

Vụ án gây chú ý lớn vì thủ đoạn phạm tội ghê rợn của Bằng và đồng bọn. Bên cạnh đó, vụ án còn khiến bộ phim Old Man and His Dog của đạo diễn Tạ Tấn, do Tạ Thiêm và Tư Cầm Cao Oa đóng vai chính, bị cấm phát hành.

Phim được sản xuất năm 1993, quay ở Bắc Bảo, Ngân Xuyên. Đoàn phim chọn con chó được Bằng huấn luyện đóng cùng diễn viên chính, Bằng cũng làm diễn viên đóng thế trong một số cảnh quay. Sau khi phim chiếu hơn một năm, tội ác của Bằng bại lộ, Old Man and His Dog cũng biến mất từ đấy.

Tuệ Anh (Theo 163, Sina, Toutiao)