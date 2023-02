Tội ác khi người tình nói 'không thể sống chung'

Đăk NôngTrần Văn Hiệp, 47 tuổi, nghe người tình nói không thể sống chung, dọn ra ngoài ở, đã đánh chết nạn nhân rồi đốt xác phi tang trong chuồng bò suốt hai ngày.

Hành vi của Hiệp được nêu trong cáo trạng VKSND tỉnh Đăk Nông vừa ban hành, truy tố về tội Giết người và Xâm phạm thi thể theo Điều 123, 319 Bộ luật Hình sự; khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Năm 1999, Hiệp 23 tuổi, gia đình rời quê Bà Rịa - Vũng Tàu lên Tây Nguyên sống. Sau khi kết hôn và có 2 con, vợ chồng anh ta xây căn nhà nhỏ lợp tôn, nền ximăng trong khu rẫy ở thôn Đăk R'Mo, xã ĐăkN'Drung, huyện Đăk Song. Khu vực này xa khu dân cư, có địa hình đồi dốc.

Đầu năm 2020, cuộc sống khó khăn, tình cảm vợ chồng Hiệp rạn nứt, người vợ bỏ vào Sài Gòn làm công nhân, hai người con về ở cùng bà ngoại. Sống cô độc trong khu rẫy vắng, một năm sau Hiệp nảy sinh tình cảm với bà Bùi Thị Lan, 43 tuổi, và đưa về sống chung.

Cảnh sát cho Trần Văn Hiệp (áo sọc) thực nghiệm hành vi phạm tội. Ảnh: Công an Đăk Nông

Bi kịch của cặp tình nhân bắt đầu tối 23/8/2022, sau thời gian xảy ra mâu thuẫn. Vừa ăn cơm xong, bà Lan nói với Hiệp "em với anh không thể sống hạnh phúc" rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ lấy đồ đạc. Hiệp theo sau hỏi "em bỏ anh thật sao?", rồi nắm tóc bà Lan giật xuống nền nhà. Ông ta lấy chốt cài cửa đánh vào đầu, chân người tình. Nghĩ bà Lan không có ý định đi nữa, Hiệp ra hiên nhà ngồi uống rượu.

Sự việc trở nên tồi tệ hơn khi Hiệp thấy bà Lan ôm túi quần áo ra khỏi nhà. Ông ta lấy khúc chân giường gỗ, đuổi theo ném trúng vùng gáy khiến nạn nhân bất tỉnh ở vườn cà phê. Để mặc người tình, Hiệp quay vào tiếp tục uống rượu. Khoảng 20h, ông ta ra vườn thấy bà Lan vẫn còn cử động nên đưa vào giường nằm.

Đến 2h sáng hôm sau, phát hiện người tình đã chết, Hiệp lấy chai thuốc diệt cỏ uống để tự tử, thay quần áo dính máu nạn nhân, ngâm vào chậu, lau máu dính trên người rồi khóa cửa nhà, chạy xe máy đi tìm con gái. Ông ta nói dối vì buồn chán nên đã uống thuốc diệt cỏ, được con gái chở vào Trung tâm Y tế huyện Đăk Song, sau đó chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đăk Nông.

Nằm điều trị hơn một ngày, Hiệp trốn viện, nhờ người chở về chỗ con gái lấy xe rồi một mình chạy về nhà rẫy. Để che giấu tội ác, sáng 26/8, hắn đưa thi thể bà Lan xuống hố ở trong chuồng bò cũ (nay là nhà kho) cách nhà 12 m, rồi phủ chăn, bạt, quần áo, dép, điện thoại, củi cùng thanh gỗ dính máu lên trên; lấy chai dầu Diesel có sẵn trong nhà đổ lên, châm lửa đốt liên tục.

Hai ngày sau, thấy thi thể nạn nhân đã cháy gần hết, Hiệp xúc một phần than tro đổ xuống con suối gần nhà. Phần miệng hố, ông ta tưới nước và phủ vỏ cà phê lên trên, dùng ván che kín lại.

Ngày 4/9, sau một tuần không thể liên lạc được với bà Lan, chị gái cùng một số người dân đi vào rẫy nhà Hiệp tìm. Phát hiện dấu vết cháy tại khu vực nhà kho, linh tính mách bảo em gái đã bị giết, đốt xác phi tang, người chị trình báo cảnh sát.

Chuồng bò cũ - nơi Trần Văn Hiệp đốt thi thể nạn nhân để phi tang. Ảnh: Công an Đăk Nông

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện dưới gầm giường đoạn gỗ dài 64 cm (dạng chân giường) dính đất màu đen (hung khí Hiệp ném bà Lan). Trên tường, phòng ngủ, kho, rải rác vết màu nâu sậm cùng sợi tóc màu đen.

Kiểm tra bên trong chuồng bò cũ, cảnh sát tìm thấy trên miệng hố có nhiều lớp than tro, lộ các mẩu xương bị nhiệt hóa, biến đổi màu. Bên dưới lớp vỏ cà phê có lớp than màu nâu, mịn, lẫn các mẩu xương. Mái nhà có nhiều muội khói màu đen bám dính cùng một can rỗng, có mùi dầu. Hiệp bị bắt ngay sau đó.

Khai quật và khám nghiệm tử thi bị cháy than hóa (còn lại một phần tử thi) thấy: toàn bộ phần da cơ và các tạng bị cháy than hóa hoàn toàn, còn lại một số hệ thống xương không đầy đủ.

Kết quả giám định pháp y cho thấy thi thể bị thiêu là bà Bùi Thị Lan. Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai mục đích đốt thi thể người tình do tử thi bốc mùi hôi thối, đốt điện thoại của nạn nhân vì sợ người thân gọi.

Vụ án sẽ được TAND tỉnh Đăk Nông đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Trần Hóa