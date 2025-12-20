Tội ác đêm giao thừa của người chồng thua kém vợ

MỹSống dựa vào người vợ là giám đốc có lương cao gấp 5 lần, Brian Walshe được cho là mất kiểm soát khi biết vợ ngoại tình và có ý định ly hôn.

Ana Walshe, 39 tuổi, là giám đốc điều hành tại công ty bất động sản Tishman Speyer ở Washington D.C. Cứ cuối tuần, Ana sẽ về nhà ở thị trấn Cohasset, Massachusetts để đoàn tụ với chồng cùng ba con trai 2, 4 và 6 tuổi.

Vào đêm giao thừa năm 2022, vợ chồng Ana mời một người bạn thân đến nhà ăn tối. Đó là lần cuối cùng Ana được nhìn thấy.

Ba ngày sau, vào sáng 4/1/2023, Brian Walshe, 48 tuổi, gọi cho cấp trên của vợ để hỏi tin tức về cô. Phía công ty cho biết Ana không đến làm việc.

Khi cuộc tìm kiếm Ana bắt đầu, Brian kể rằng vợ nhận được một cuộc gọi yêu cầu xử lý công việc khẩn cấp và phải bắt Uber ra sân bay Logan ở thành phố Boston vào lúc 4h ngày 1/1/2023. Anh ta kể lại cách Ana hôn tạm biệt mình và các con rồi lên xe. Còn người bạn đã rời đi từ 1h30.

Ana Walshe. Ảnh: Cohasset Police Department

Tuy nhiên, các thám tử từ Sở Cảnh sát Cohasset và Cảnh sát bang Massachusetts nhanh chóng phát hiện những lỗ hổng trong câu chuyện này. Không có dữ liệu Uber nào cho thấy có xe đến đón Ana; điện thoại của cô vẫn ở gần nhà cho đến khi tắt nguồn hoàn toàn; và quan trọng nhất, không có tên cô trên bất kỳ chuyến bay nào khởi hành từ Boston.

Lịch sử tìm kiếm rùng rợn

Vài ngày sau khi Ana được báo cáo mất tích, Brian tự nguyện giao nộp điện thoại và iPad của con trai cho cảnh sát. Trên iPad, điều tra viên phát hiện các tìm kiếm trên Internet về cách phi tang xác, lau chùi máu và xóa dữ liệu trên các thiết bị điện tử.

Điều tra viên sau đó nhận ra rằng các tìm kiếm được thực hiện trên máy tính xách tay của Brian, được đồng bộ với iPad của con trai vì dùng chung tài khoản Apple.

Khi bị cảnh sát truy hỏi, Brian nói: "Tôi không dùng chiếc iPad đó, thật kỳ lạ".

Theo hồ sơ từ văn phòng công tố, lịch sử tìm kiếm trên máy tính xách tay của Brian vào sáng 1/1/2023 bắt đầu từ 4h48 - thời điểm anh ta tuyên bố vợ vừa rời đi. Một loạt tìm kiếm lần lượt: Cách tốt nhất để phi tang xác, Bao lâu thì thi thể bắt đầu bốc mùi?, ADN tồn tại bao lâu?, Có thể xác định danh tính dựa trên các phần hài cốt không đầy đủ không?, Cách xử lý điện thoại di động đã qua sử dụng.

Khoảng 11h30, máy tính xách tay của Brian tìm kiếm trên Google về "Patrick Kearney", kẻ giết người hàng loạt khét tiếng, được mệnh danh là "Sát nhân túi rác" vì bỏ thi thể nạn nhân vào túi rác.

Chiều 2-3/1/2023, máy tính tiếp tục tìm kiếm: Tôi có thể dùng thuốc tẩy để lau vết máu trên sàn gỗ được không?, Cách cưa xác, Có thể bị buộc tội giết người khi không có thi thể không?, Vứt xác vào thùng rác, Thi thể tìm thấy tại trạm thu gom rác, Cảnh sát có thể lấy lịch sử tìm kiếm của bạn mà không cần máy tính của bạn không?...

Ngược dòng thời gian, cảnh sát phát hiện lịch sử truy cập Internet trên máy tính xách tay cho thấy Brian đã truy cập vào nội dung khiêu dâm liên quan đến "người vợ ngoại tình" vào 27/12/2022 - vài ngày trước khi Ana mất tích - cũng như tìm kiếm thông tin về ly hôn.

Qua điều tra, Ana có quan hệ tình cảm với người môi giới bất động sản tên William Fastow ở Washington, nơi cô làm việc. Vào 4/1, máy tính của Brian đã tìm kiếm tên "William Fastow" trên Internet, sau đó anh ta gọi điện thoại cho người này nhưng không ai nghe máy.

Ngày 8/1/2023, Brian bị bắt với cáo buộc giết vợ.

Hành trình phi tang xác

Cảnh sát truy dấu hành tung của Brian bằng cách phân tích hai chiếc iPhone bị thu giữ trong quá trình điều tra vụ mất tích của Ana. Cả hai chiếc điện thoại đều được cho là do Brian sử dụng.

Ngày 1-2/1/2023, điện thoại của Brian phát tín hiệu tại nhiều siêu thị và cửa hàng tạp hóa. Camera an ninh tại cửa hàng Home Depot ghi lại hình ảnh anh ta đeo khẩu trang, găng tay đen và chi hàng trăm USD tiền mặt để mua lượng lớn dụng cụ tẩy rửa và tấm bạt nhựa.

Ngày 3/1/2023, Brian đến ba khu chung cư khác nhau ở ngoại ô phía nam Boston. Video giám sát cho thấy chiếc SUV Volvo của gia đình lái vào khu chung cư, sau đó một người đàn ông có ngoại hình giống Brian vứt những túi rác nặng màu đen vào thùng rác chung.

Cảnh sát phát hiện dữ liệu vị trí cho thấy điện thoại của Brian đã di chuyển đến các thùng rác tại khu chung cư của mẹ anh ta ở thành phố Peabody vào sáng 5/1/2023.

Do rác đã được thu gom, cảnh sát phải lục tìm bằng chứng tại trạm trung chuyển vào ngày 9/1/2023. Giữa hàng tấn rác thải, các điều tra viên tìm thấy 10 túi rác chứa một chiếc rìu, cưa sắt, những mảnh thảm dính máu, găng tay, bộ đồ bảo hộ dính đầy dịch cơ thể, và thẻ tiêm phòng Covid-19 mang tên Ana Walshe.

Bằng chứng tìm thấy trong các túi rác. Ảnh: Pool

Các giám định viên tìm thấy ADN của Brian ở mặt trong của găng tay và bộ đồ bảo hộ, trong khi máu và mô của Ana được tìm thấy ở mặt ngoài và trên lưỡi cưa.

Tại tầng hầm của ngôi nhà ở Cohasset, các chuyên gia dùng hóa chất Luminol, phát hiện những vết máu lớn đã bị tẩy rửa kỹ lưỡng.

Brian bị cáo buộc phân xác vợ tại nhà và dành nhiều ngày để chia nhỏ, lái xe mang những túi rác đến sáu thùng rác ở các thành phố và thị trấn khác nhau. Tuy nhiên, do một số túi rác đã bị nghiền nát và tiêu hủy, cảnh sát không thể tìm thấy bộ phận thi thể nào.

Cuộc hôn nhân căng thẳng

Trong quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn, Brian bất ngờ nhận tội khai man với cảnh sát và phi tang thi thể. Anh ta thừa nhận phi tang xác Ana, nhưng khẳng định không giết người mà vợ chết một cách bí ẩn trong giấc ngủ.

Trên phiên tòa xét xử vào tháng 12/2025, các công tố viên mô tả Brian là người chồng ghen tuông và sợ mất tất cả nếu vợ ly hôn.

Tại thời điểm gây án, Brian đang chờ tuyên án trong vụ lừa đảo liên bang liên quan đến việc bán tranh giả. Anh ta bị quản thúc tại gia vì là người chăm sóc chính cho ba con nhỏ.

Ana có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trị giá 2,7 triệu USD mà Brian là người thụ hưởng. Trong khi đó, anh ta nợ gần 500.000 USD tiền bồi thường cho vụ án lừa đảo của mình.

Công tố viên cáo buộc Brian đã phát hiện mối quan hệ kéo dài nhiều tháng của vợ với William Fastow. Nếu Ana ly hôn, Brian sẽ mất tất cả: sự chu cấp tài chính, căn nhà hào nhoáng và quyền nuôi con. Còn nếu vợ "biến mất", Brian vừa có tiền trả nợ vừa có nhiều cơ hội tránh được án tù trong vụ lừa đảo vì là người duy nhất chăm sóc ba con.

Các nhân chứng của bên công tố khai rằng cuộc hôn nhân giữa Brian và Ana đang trên bờ vực đổ vỡ.

Gem Mutlu, người bạn thân dự tiệc giao thừa cùng vợ chồng Brian, làm chứng rằng đêm đó, Brian đã nói chỉ kiếm được khoảng 50.000 đến 60.000 USD, trong khi Ana kiếm được 300.000 USD nhờ tiền thưởng.

Người tình William cho biết Ana "chán nản" vì phải xa các con, còn Brian không thể đưa con chuyển đến Washington để đoàn tụ với cô do vụ án lừa đảo.

Bạn thân Alissa Kirby kể đã đi uống rượu với Ana vào ngày 29/12/2022, chỉ ba ngày trước khi cô mất tích. Theo Alissa, Ana gần như suy sụp vì căng thẳng trong hôn nhân suốt thời gian dài. Ana tâm sự rằng đã không ngủ với Brian hơn một năm nay vì áp lực mà cả hai phải chịu đựng. Nguyên nhân chủ yếu là do vụ lừa đảo của Brian.

Brian Walshe rời tòa sau phiên tuyên án ngày 18/12/2025. Ảnh: Fox News

Trong khi đó, luật sư bào chữa khẳng định Brian không biết Ana đang ngoại tình và không phải là người ghen tuông. Họ cáo buộc rằng Ana đã chết sau lễ đón năm mới tại nhà, do "cái chết đột ngột không rõ nguyên nhân". Phát hiện vợ chết trên giường vào ngày đầu năm mới, Brian hoảng loạn, tìm cách che giấu mọi chuyện vì sợ bị đổ lỗi, sau đó nói dối cảnh sát khi họ điều tra vụ mất tích.

Luật sư bào chữa lập luận rằng không có thi thể thì không thể khẳng định đã có án mạng, và Brian chỉ là người chồng quẫn trí có những hành vi kỳ lạ sau khi vợ mất tích.

Công tố viên khẳng định Ana không hề mất tích mà đã bị Brian sát hại rồi phi tang xác để che giấu bằng chứng theo một kế hoạch "có hệ thống". "Chết đột ngột vì nguyên nhân tự nhiên là điều phi lý. Cô ấy có sức khỏe rất tốt", công tố viên nói.

Ngày 15/12, bồi thẩm đoàn tuyên Brian phạm tội giết người cấp độ một. Anh ta không nhận tội và không biểu lộ cảm xúc gì.

Ngày 18/12, thẩm phán gọi quyết định phân xác sau khi giết vợ của Brian là "man rợ" và tuyên mức án tối đa: tù chung thân. Brian còn bị tuyên 22 năm tù vì tội khai man và phi tang thi thể.

Các chuyên gia cho biết không ngạc nhiên trước kết quả phiên tòa vì có quá nhiều bằng chứng gián tiếp chống lại Brian, trong khi không có bằng chứng bào chữa nào.

"Đây là trường hợp hiếm hoi khi một vụ án chỉ dựa trên bằng chứng gián tiếp, không tìm thấy thi thể nhưng lại có nhiều bằng chứng đến vậy", luật sư bào chữa hình sự John W. Day cho biết.

Tuệ Anh (theo Fox News, Nypost, ABC, CNN)