Tội ác của nữ tiểu thuyết gia

MỹBảy năm sau khi viết bài luận về một phụ nữ hại chồng bằng súng, tiểu thuyết gia lãng mạn Nancy Brophy biến những tưởng tượng hư cấu thành hiện thực.

Sáng 2/6/2018, Daniel Brophy, đầu bếp 63 tuổi, bị bắn hai phát tại Học viện Ẩm thực Oregon. Nhân viên cấp cứu xác định ông đã tử vong tại hiện trường. Hai vỏ đạn bán tự động cỡ 9 mm được thu thập.

Không có dấu hiệu đột nhập, dường như kẻ giết người đã vào văn phòng qua một cánh cửa không khóa.

Sau khi phong tỏa hiện trường, nhà chức trách thẩm vấn các học sinh, từ đó nhận định rằng không có học sinh nào là nghi phạm.

Khi điều tra viên hỏi liệu Daniel có kẻ thù nào không, vợ nạn nhân là Nancy Crampton Brophy, 67 tuổi, nói: "Trong 25 năm giảng dạy, tôi chưa bao giờ nghe thấy ông ấy nói xấu học sinh nào". Bà giận dữ với trường dạy nấu ăn vì không lắp đặt camera an ninh trong tòa nhà.

Bà Nancy là vợ thứ hai của Daniel. Họ gặp nhau tại trường dạy nấu ăn. Nancy sau đó từ bỏ công việc kinh doanh trong ngành dịch vụ ăn uống để theo đuổi nghề viết tiểu thuyết lãng mạn, trở thành chủ tịch của hội nhà văn lãng mạn ở thành phố Portland, bang Oregon. Các cuốn sách của bà bao gồm "The Wrong Cop", "The Wrong Lover" và "The Wrong Husband".

Bà Nancy khẳng định có cuộc sống bình lặng, hạnh phúc bên chồng suốt hơn 25 năm. Cả hai đều thích nấu ăn và thường có những chuyến đi lãng mạn chỉ có hai người. Cặp đôi không có con, nhưng Nancy được con trai riêng và cả các cháu của chồng yêu mến.

Nancy Crampton Brophy (trái) và chồng Daniel Brophy. Ảnh: ATI

Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ đột nhập để trộm cướp, nhưng ông Daniel vẫn còn tiền mặt và thẻ tín dụng trong ví, và không có gì bị lấy đi khỏi trường. Bằng chứng cho thấy đây là một vụ tấn công có chủ đích.

Nancy khai với các điều tra viên rằng vợ chồng bà đã mua một khẩu súng nhưng chưa bao giờ sử dụng. Phòng xét nghiệm tội phạm xác nhận khẩu súng của họ không khớp với khẩu súng đã giết ông Daniel.

Các điều tra viên tập trung vào một chiếc xe van được camera an ninh ghi lại khi rời khỏi khu vực vào đúng thời điểm ông Daniel bị bắn. Họ bất ngờ bởi nó trông giống xe của bà Nancy. Bà khăng khăng rằng không đến trường vào sáng hôm xảy ra vụ nổ súng.

Nghi vấn từ bài luận

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có thể đã bị bắn vào lưng trước. Viên đạn thứ hai trúng vào ngực ông. Điều tra viên nhận định thủ phạm dường như đến với mục đích trả thù cá nhân.

Bà Nancy cho rằng có thể vợ cũ của chồng đang tìm cách trả thù. Cảnh sát theo đuổi manh mối này nhưng nhanh chóng phát hiện đã bị lừa gạt. Khi họ nảy sinh nghi ngờ, một dấu hiệu cảnh báo khác xuất hiện. Nancy yêu cầu cảnh sát ký một văn bản khẳng định bà không phải là nghi phạm để có thể nhận được tiền bảo hiểm, chỉ vài ngày sau vụ việc.

Điều tra tình hình tài chính của gia đình Brophy, cảnh sát phát hiện cặp đôi đang phải vật lộn để trang trải phí sinh hoạt, và Nancy sẽ được hưởng 800.000 USD từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của chồng.

Nancy Brophy khóc khi phát biểu tại lễ tưởng niệm chồng tại Học viện Ẩm thực Oregon, ngày 2/6/2018. Ảnh: KATU

Qua điều tra, vào năm 2011, bà Nancy đã viết một blog có tên "Cách giết chồng", kể về một người phụ nữ giải quyết vấn đề của mình bằng cách loại bỏ người đàn ông trong cuộc đời cô. Từ nội dung này, các điều tra viên nhận ra bà ta có kiến thức về vũ khí và các quy trình làm việc của cảnh sát, cũng như cách làm sao để thực hiện một vụ giết người và tránh bị bắt.

Lịch sử tìm kiếm Internet đáng ngờ

Cảnh sát phát hiện sáu tháng trước án mạng, bà Nancy đã mua trực tuyến một khẩu súng "ma" - loại tự chế không có số sê-ri, không thể bị chính quyền truy tìm.

Khi thấy việc lắp ráp quá khó khăn, bà ta bắt đầu tìm hiểu về súng Glock trên mạng, xem các video hướng dẫn lắp ráp, tháo rời, cuối cùng mua một nòng súng ngắn Glock trên eBay và một khẩu Glock 9 mm tại triển lãm súng vào tháng 2/2018. Dù đang gặp khó khăn về tài chính, bà ta vẫn chi 15.000 USD cho súng và các bộ phận của súng.

Nhưng kết quả kiểm tra đạn đạo không thể xác định được khẩu súng của bà Nancy có liên quan đến vụ án. Vì vậy, cảnh sát quay trở lại với đoạn video về chiếc xe van đáng ngờ để mong tìm được manh mối khác.

Sau quá trình xem xét tỉ mỉ, điều tra viên thu thập đủ biển số xe để xác nhận đó là xe của Nancy. Bà ta bị bắt vào tháng 9/2018.

Nancy Brophy trên tòa, năm 2022. Ảnh: Nypost

Sau thời gian dài trì hoãn do đại dịch Covid-19, phiên tòa xét xử bà Nancy bắt đầu vào tháng 4/2022.

Vụ án thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ vì bài luận do bà Nancy viết từ 7 năm trước, nhưng nó không được thẩm phán cho phép dùng làm bằng chứng tại phiên tòa. Bên công tố chủ yếu dựa vào các bằng chứng gián tiếp, như cảnh quay từ camera giao thông và lịch sử tìm kiếm trên Internet.

Công tố viên cho rằng động cơ của bà Nancy là tiền bạc và hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Nancy phủ nhận, nói rằng không có lý do gì để giết chồng mình và các vấn đề tài chính của họ phần lớn đã được giải quyết bằng cách rút một phần tiền tiết kiệm hưu trí của ông Daniel.

Cảnh sát không bao giờ tìm thấy khẩu súng đã giết nạn nhân. Các công tố viên cáo buộc Nancy đã hoán đổi nòng súng dùng để gây án rồi vứt bỏ. Đáp lại, bà ta cho biết tìm hiểu về súng trên mạng là để chuẩn bị cho một cuốn tiểu thuyết trong tương lai.

"Bà ta có sẵn kế hoạch, có cơ hội thực hiện vụ giết người và là người duy nhất có động cơ", công tố viên Shawn Overstreet phát biểu khi kết thúc phần tranh luận trước tòa.

Sau phiên tòa kéo dài 8 tuần, bà Nancy bị kết tội giết người cấp độ hai và bị tuyên án tù chung thân, được xem xét ân xá sau 25 năm.

Tuệ Anh (theo Oxygen, CBS, ATI)