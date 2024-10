Tội ác của người chồng bị vợ kiểm soát tiền

Trung QuốcSau khi Vương Lệ biến mất bí ẩn, chồng cô tiếp quản toàn bộ công việc kinh doanh, sống thoải mái cho đến khi lộ tội vì một tin nhắn thoại.

Vương Lệ, sinh năm 1971, là bà chủ mỏ khai thác khoáng sản tại thành phố Nhã An, tỉnh Tứ Xuyên. Có công việc kinh doanh thành công nhưng Lệ không hạnh phúc trong hôn nhân. Sau khi ly hôn, cô sống với con gái.

Đến năm 2014, Lệ quen người đàn ông tên Dương Vĩnh Cường qua mạng. Cường cũng có một đời vợ, đang sống với con trai. Có lẽ vì chung hoàn cảnh nên hai người thấu hiểu, chia sẻ nhiều chuyện, mối quan hệ ngày càng thân thiết. Không lâu sau, họ kết hôn.

Lệ nhập hộ khẩu cho Cường và con trai vào nhà mình, đồng thời để Cường hỗ trợ quản lý việc kinh doanh khai thác mỏ. Điều này cho thấy Lệ rất tin tưởng chồng, muốn cùng anh ta xây dựng cuộc sống yên ấm.

Nhưng năm 2016, Lệ đột ngột biến mất.

Theo dữ liệu camera giám sát, khoảng 10h ngày 18/1/2016, Lệ đeo ba lô rời khỏi nhà, không có biểu hiện gì khác thường, trông như đang ra ngoài gặp gỡ bạn bè, nhưng cô không bao giờ quay lại.

Ngày hôm sau, Cường đến tìm vợ chồng con gái Lệ, nói: "Mẹ cô hôm qua đi ra ngoài nay vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy, không biết đi đâu chơi rồi?". Dù vợ mất liên lạc, Cường không có vẻ gì lo lắng mà rất thờ ơ, còn con gái Lệ vội báo cảnh sát.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, sau khi ra khỏi nhà vào ngày 18, Lệ bắt xe khách đến huyện Thiên Toàn, cách nhà hơn 40 km. Dựa vào manh mối do tài xế xe khách cung cấp, cảnh sát tìm được địa điểm Lệ xuống xe, đó là một ngã ba, dẫn về ba hướng khác nhau.

Khu vực này không lắp đặt thiết bị giám sát trên đường nên không thể biết Lệ đã đi theo hướng nào. Một trong số đó có thể dẫn đến quê Cường, nhưng bố Cường khẳng định với cảnh sát rằng con dâu không về thăm nhà.

Để xác minh, cảnh sát hỏi dân làng và được một người cho biết "hình như đã nhìn thấy Lệ vào hôm đó". Theo lời kể, anh này trông thấy hai bóng lưng rất giống Lệ và em trai Cường, Dương Vĩnh Bình, cùng đi về hướng núi Thái Huyền vào ngày 18/1.

Núi Thái Huyền cách huyện Thiên Toàn khoảng 20 km, có độ cao khoảng 2.000 m, địa hình dốc và rậm rạp cây cối, hầu hết người lên núi là khách hành hương vãn cảnh chùa. Cảnh sát chưa rõ lý do Lệ và Bình cùng lên núi, nhưng phát hiện cô vốn không qua lại với người em chồng từng nhiều lần phải ngồi tù vì tội trộm cắp và không có công việc tử tế.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Bình khẳng định không hề có mặt ở huyện Thiên Toàn hay núi Thái Huyền vào ngày hôm đó, mà đến huyện Thạch Miên thăm bạn gái. Bạn gái xác nhận lời khai của Bình.

Điều kỳ lạ là sau khi truy xuất dữ liệu hồ sơ cuộc gọi của Lệ và Bình, cảnh sát phát hiện vào ngày 18/1, hai người Lệ và Bình, cộng thêm Cường, liên lạc với nhau rất thường xuyên.

Trước cảnh sát, Cường nói chỉ gọi điện trò chuyện với vợ và em trai như mọi ngày, đồng thời khẳng định tình cảm với Lệ rất tốt, không có lý do gì để hại cô.

Tuy nhiên, nhiều điều bất thường khiến cảnh sát cho rằng có bí ẩn đằng sau sự biến mất của Lệ, có khả năng cô đã chết trên núi, và anh em Cường là đối tượng khả nghi. Tháng 3/2016, cảnh sát huy động lực lượng lớn tìm kiếm trên núi Thái Huyền nhưng không thấy dấu vết nào của Lệ. Vụ án bế tắc vì không có manh mối mới.

Cảnh sát lên núi tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: CCTV

Sau khi Lệ biến mất, Cường tiếp quản toàn bộ tài sản và công việc kinh doanh của vợ, còn mở cửa hàng riêng và trở thành ông chủ. Nhưng trong khoảng thời gian này, anh ta luôn từ chối gặp con gái Lệ.

Tháng 8/2021, ngôi nhà đứng tên Lệ bị phá dỡ. Cường và con trai cũng có tên trong hộ khẩu nên nhận được một khoản tiền bồi thường. Nhưng khi con gái Lệ liên lạc để xử lý việc này, Cường liên tục lảng tránh, hành xử như thể chột dạ hay che giấu điều gì.

Năm 2022, cảnh sát bất ngờ nhận được trình báo từ một người nghi ngờ Cường có liên quan đến vụ mất tích của Lệ 6 năm trước. Theo lời kể, khi đang uống rượu cùng Cường vào một buổi tối trời mưa to, anh ta nghe thấy Cường gửi tin nhắn thoại cho Bình trong cơn say: "Mưa to thế này sẽ không có vấn đề gì chứ? Có thể bị mưa xối lộ ra không?". Bình cũng gửi lời nhắn đáp lại: "Yên tâm đi, không có chuyện đó đâu".

Nội dung cuộc trò chuyện khiến cảnh sát càng thêm nghi ngờ Lệ đã bị sát hại. Kết hợp với biểu hiện bất thường lâu nay của anh em Cường, cảnh sát quyết định bắt cả hai để điều tra vào ngày 1/6/2022.

Lần này, trước áp lực thẩm vấn của cảnh sát, Cường thú nhận chân tướng vụ Lệ mất tích. Theo lời khai, sau khi hai người kết hôn, vì Cường không có thu nhập ổn định nên Lệ nắm quyền kiểm soát tài chính của gia đình. Cô quản rất chặt vấn đề tiền bạc, khiến Cường cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương, tâm lý ngày càng mất cân bằng.

Khi hỏi mượn tiền anh trai, Bình nghe nói phải được Lệ chấp thuận thì Cường mới có tiền đưa cho mình bèn tỏ thái độ: "Anh thật là chẳng có chút địa vị gì trong nhà! Tiêu tiền cũng phải nhìn sắc mặt đàn bà". Câu nói này chọc trúng nỗi đau của Cường, khiến anh ta thêm oán hận Lệ.

Khi nỗi oán hận này lên đến đỉnh điểm, Cường nảy ý định giết vợ, sau đó bàn bạc với em trai. Để chiếm đoạt tài sản, cả hai cùng lên kế hoạch, do Bình ra tay.

Vào ngày 18/1/2016, Bình lừa Lệ lên núi Thái Huyền với lý do giúp cô mua xạ hương. Theo kế hoạch, Bình sẽ tìm cơ hội đẩy nạn nhân xuống vách núi, giả vờ như cô bị trượt chân ngã. Nhưng hắn chần chừ không dám hành động vì sợ hãi.

Lúc này, Cường ở nhà chờ mãi không thấy em báo tin thành công. Anh ta gọi điện cho Lệ nhiều lần để xác nhận, đồng thời liên tục gọi cho Bình, thúc giục nhanh chóng ra tay.

Khi xuống núi, sợ hết cơ hội, Bình sát hại Lệ từ phía sau, đẩy thi thể xuống vách đá rồi hốt hoảng bỏ chạy. Vài tháng sau, lo bị bại lộ, Bình đưa Cường trở lại nơi vứt xác, chôn thi thể ở bờ sông gần đó.

Do núi cao rừng sâu và thi thể được giấu kín, sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát đã tiến hành nhiều cuộc tìm kiếm nhưng không thành công. Cuối cùng, dựa vào chỉ dẫn của hai anh em, thi thể Lệ được tìm thấy.

Tháng 11/2023, vì tội cố ý giết người, Cường bị kết án tù chung thân, còn Bình nhận án tử hình, hoãn thi hành án hai năm.

Tuệ Anh (Theo CCTV, Hongxing Xinwen)