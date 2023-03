Tội ác của ông bố ngoại tình

MỹNgoại tình và đòi ly hôn không được, Christopher Watts sát hại người vợ đang mang thai và hai con nhỏ, phi tang xác ở bể chứa dầu thô.

Hơn 12h ngày 13/8/2018, Sở Cảnh sát Frederick của bang Colorado nhận cuộc gọi từ Nickole Atkinson cho biết bạn thân kiêm đồng nghiệp tên Shanann Watts, 34 tuổi, biến mất sau khi được cô lái xe đưa về nhà từ chuyến công tác ở Arizona vào khoảng 1h48.

Theo Nickole, Shanann không đến cuộc hẹn khám sản phụ khoa đã lên lịch, không tham dự một cuộc họp kinh doanh và không trả lời tin nhắn. Shanann đang mang thai con trai 15 tuần. Nickole thấy lạ vì Shanann là người quảng bá thương hiệu cho một công ty thực phẩm bổ sung, luôn nghe điện thoại vì công việc. Không thể liên lạc với bạn, Nickole đến nhà tìm vào trưa 13/8, nhưng không ai đáp lại tiếng chuông cửa.

Nickole thông báo cho Christopher Watts, chồng Shanann, đang đi làm, trước khi gọi cảnh sát. Chris, 33 tuổi, về nhà và không thấy vợ cùng hai con gái đâu.

Một cảnh sát đến kiểm tra vào khoảng 13h40, khám xét ngôi nhà dưới sự cho phép của Chris. Con chó của gia đình vẫn ổn, nhưng không thấy dấu vết nào của Shanann cùng hai đứa trẻ, 5 tuổi và 3 tuổi. Họ phát hiện túi của Shanann, bên trong có chìa khóa và thuốc dành cho trẻ em, điện thoại của cô bị kẹt giữa đệm đi văng trong nhà, ôtô vẫn đậu trong ga ra, nhẫn cưới được tìm thấy trên bàn cạnh giường ngủ.

FBI và Cục Điều tra Colorado (CBI) tham gia vụ việc vào ngày hôm sau. Chris nói với cảnh sát rằng không biết vợ con ở đâu và đã không gặp vợ từ lúc rời nhà đi làm vào 5h15 ngày 13/8.

Khi đội điều tra và cảnh khuyển lùng sục quanh ngôi nhà, Chris trả lời phỏng vấn cho các đài truyền hình địa phương bên ngoài, nói rất nhớ vợ con và cầu xin họ trở về an toàn.

Cảnh sát trích xuất video từ camera giám sát của nhà hàng xóm, phát hiện Chris chất đồ lên xe tải vào sáng hôm đó rồi lái xe đi. Anh ta nói với cảnh sát rằng Shanann đưa các con đi lúc anh ta đang làm việc, nhưng video cho thấy không có ai ngoài Chris rời khỏi nhà vào ngày hôm đó.

Chris bị bắt vào ngày 15/8. Anh ta thất bại trong cuộc kiểm tra nói dối.

Cảnh sát tìm thấy thi thể ba mẹ con vào ngày 16/8 tại một khu trữ dầu hẻo lánh do công ty của Chris thuê. Thi thể hai cô bé được tìm thấy trong bể chứa dầu thô, trong khi Shanann bị chôn dưới một hố nông gần đó.

Lúc này, Chris thú nhận đã giết Shanann. Anh ta yêu cầu được nói chuyện với bố trước khi thú tội.

Nơi tìm thấy thi thể ba mẹ con Shanann Watts. Ảnh: Denver

Qua quá trình điều tra và lời khai của Chris, cảnh sát phát hiện cặp vợ chồng gặp khó khăn về tài chính và hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ.

Chris và Shanann gặp gỡ sau khi một người bạn chung giới thiệu họ trên Facebook vào năm 2010. Shanann ly hôn một năm trước. Dưới sự theo đuổi của Chris, hai người kết hôn vào tháng 11/2012, có hai con gái và chuẩn bị chào đón con trai.

Gia đình Watts sống trong ngôi nhà năm phòng ngủ ở Frederick, mua vào năm 2013. Tuy nhiên, họ nộp đơn phá sản vào năm 2015. Hồ sơ cho thấy cặp đôi có thu nhập tổng cộng khoảng 100.000 USD mỗi năm, đang phải trả khoảng 3.000 USD mỗi tháng cho khoản thế chấp căn nhà mua với giá gần 400.000 USD.

Khi Chris bị bắt, bạn bè và hàng xóm cho biết bị sốc vì không nghĩ anh ta có khả năng phạm tội. Trong mắt người xung quanh, cặp đôi là một gia đình hoàn hảo, thường đi nghỉ cùng nhau và luôn thể hiện tình cảm ngọt ngào.

Thực tế, quan hệ giữa hai vợ chồng đã căng thẳng trong nhiều tuần. Chris bí mật ngoại tình với đồng nghiệp tên Nichol Kessinger. Từ đó, anh ta bắt đầu thay tính đổi nết, thích đi uống với đồng nghiệp và tránh về nhà, không nghe điện thoại của vợ, ít dành thời gian cho gia đình.

Thấy chồng có biểu hiện khác lạ, Shanann bắt đầu nghi ngờ Chris có người khác, nhiều lần nhắn tin chất vấn. Vài ngày trước khi bị sát hại, Shanann viết một lá thư chân thành gửi cho chồng, bày tỏ mong muốn hàn gắn cuộc hôn nhân đang rạn nứt, hứa sẽ làm bất cứ điều gì vì chồng. Khi đang đi chuyến công tác cuối cùng, Shanann còn nhắn tin cảm ơn Chris đã chăm sóc các con khi cô vắng nhà.

Chris khai sáng 13/8, hai người tranh cãi vì anh ta đề nghị ly hôn. Anh ta nói Shanann bóp cổ hai con gái để đe dọa, sau đó anh ta bóp cổ cô trong cơn thịnh nộ.

Ngày 21/8, Chris bị buộc tội với ba tội danh Giết người cấp độ một và các tội danh liên quan đến phá thai bất hợp pháp, xâm phạm thi thể.

Khi bị thẩm vấn, Nichol cho biết Chris chủ động làm quen vào giữa tháng 6/2018. Anh ta không đeo nhẫn cưới, nhận là bố của hai con nhỏ và đang trong quá trình ly hôn. Ở lần gặp sau, Chris tiết lộ đã gần hoàn tất ly hôn. Vào tháng 7, họ bắt đầu quan hệ tình dục và gặp nhau 4-5 lần một tuần.

Vào chiều 13/8, Chris nhắn tin cho Nichol, thông báo gia đình anh ta "đi vắng". Sau đó, anh ta nói vợ đã đưa các con đi và không bao giờ quay lại. Nichol phát hiện bị lừa dối khi truyền thông đưa tin.

Christopher Watts ra tòa vào năm 2018. Ảnh: AP

Đến ngày 6/11/2018, Chris nhận tội giết vợ con. Anh ta thú nhận bị con gái nhìn thấy trong khi gây án, sau đó nói dối chúng rằng mẹ bị ốm. Chris khiêng thi thể Shanann lên xe tải, chở theo hai con đến khu trữ dầu. Nguyên nhân tử vong của Shanann là bị siết cổ và hai bé gái bị chết ngạt.

Theo thỏa thuận nhận tội, vào ngày 19/11, Chris nhận năm bản án tù chung thân, không có khả năng được ân xá. Anh ta nhận thêm 48 năm tù cho tội phá thai bất hợp pháp và 36 năm tù cho ba tội danh xâm phạm thi thể.

Khi Chris ngồi tù, Cherylin Cadle, tác giả về tội phạm có thật, liên lạc với anh ta qua thư, sau đó gặp trực tiếp. Anh ta đồng ý cho Cherylin sử dụng những bức thư để viết cuốn sách Letters from Christopher, xuất bản vào năm 2019.

Trong thư, Chris kể chi tiết hành động, suy nghĩ khi sát hại vợ con. Anh ta thú nhận đã lên kế hoạch trong vài tuần. Thuốc giảm đau oxycontin được tìm thấy trong cơ thể Shanann là do anh ta đưa cho cô, nhằm chấm dứt thai kỳ để dễ dàng đến với tình nhân hơn. Chris không thú nhận âm mưu giết người trong các cuộc thẩm vấn với cảnh sát và FBI vào tháng 8/2018.

Vụ án là chủ đề của bộ phim điện ảnh Chris Watts: Confessions of a Killer (2020), phim tài liệu American Murder: The Family Next Door (2020).

