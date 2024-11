Toan tính 'mất lý trí' của kẻ rũ bỏ vợ con vì người tình trẻ

Đài LoanĐể lấy lòng tình nhân và kiếm tiền bảo hiểm, Trương Hạc Linh lập mưu sát hại gia đình, vừa gây án vừa gọi điện cho tình nhân nghe trực tiếp toàn bộ quá trình.

Chiều 11/4/2006, cảnh sát thành phố Tân Bắc nhận được điện thoại của người dân báo cáo có mùi gas nồng nặc trong chung cư ở quận Tịch Chỉ, nghi ngờ bị rò rỉ gas. Sau khi kiểm tra, cảnh sát phát hiện nguồn khí gas đến từ một căn hộ, ba người nằm trong phòng ngủ đều đã tử vong.

Qua xác minh, nạn nhân là nữ chủ nhà Thái Đình Hựu, 35 tuổi, cùng hai con gái 12 tuổi và 8 tuổi.

Trên bếp gas bị rò rỉ có đặt một ấm nước đun sôi, nhưng bếp đã được tắt lửa. Cửa căn hộ bị khóa, các khe hở giữa cửa ra vào và cửa sổ đều được bịt kín bằng băng dính và khăn. Tất cả cửa đều không bị cậy phá, trong nhà cũng không có dấu vết vật lộn. Cảnh sát bước đầu phán đoán vụ việc là một tai nạn hoặc tự tử.

Khe cửa sổ bị bịt kín bằng khăn. Ảnh: Ettoday

Chồng Hựu là Trương Hạc Linh, 36 tuổi, nhanh chóng chạy về nhà khi nhận được tin, lộ vẻ đau khổ trước cái chết đột ngột của vợ con. Linh thừa nhận hai vợ chồng có mâu thuẫn từ lâu, đã ly thân hơn một năm và đang làm thủ tục ly hôn. Anh ta cho biết tình hình tài chính của vợ không tốt, có thể cô thấy cuộc sống quá khó khăn nên nghĩ quẩn.

Tuy nhiên, bố mẹ Hựu một mực phản đối vì cho rằng con gái là người rất kiên cường và có nghị lực, sẽ không bao giờ từ bỏ mạng sống vì khó khăn nhất thời. Khi hai mẹ con nói chuyện điện thoại vào tối hôm trước vụ việc, tâm trạng của Hựu không có gì khác thường. Bố mẹ Hựu yêu cầu cảnh sát khám nghiệm tử thi.

Theo kết quả khám nghiệm, nồng độ carbon monoxide (CO) trong máu của ba nạn nhân thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn tử vong do ngộ độc khí CO. Thi thể hai bé gái chứa lượng lớn hợp chất hóa học Diethyl ether, thường gọi là thuốc gây mê. Bác sĩ pháp y còn phát hiện dấu vết bị bịt miệng và mũi của nạn nhân, những vết thương nhỏ ở khóe miệng và một ít máu chảy ra từ miệng và mũi của con gái lớn.

Nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của mẹ con Hựu là ngộ độc do dùng thuốc gây mê quá liều. Như vậy, đây không phải là một vụ tai nạn hay tự tử mà là một vụ án giết người.

Mối quan hệ xã hội của ba nạn nhân rất đơn giản, không có thù oán với bất kỳ ai, người duy nhất đáng ngờ là Linh. Theo hàng xóm, Linh và vợ thường xuyên cãi vã, thậm chí đánh nhau vì anh ta có tính gia trưởng, không làm việc nhà và không mấy quan tâm đến vợ con.

Khi điều tra hiện trường vụ án, người dân nói với cảnh sát rằng phát hiện lan can ở tầng thượng có dấu vết dây buộc.

Trong video giám sát, cảnh sát nhìn thấy vào khoảng 4-5h sáng hôm xảy ra vụ án, một người đàn ông mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm bước ra khỏi tòa nhà.

Cảnh sát nhận định hung thủ có thể trèo vào nhà Hựu từ ban công, đột nhập bằng cửa sau không khóa để giết người rồi leo dây thừng đã chuẩn bị sẵn để rời đi, khiến hiện trường án mạng giống một vụ tự tử. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm bị coi là nghi phạm, nhưng cảnh sát không xác định được danh tính người này.

Cửa sau dẫn ra ban công ở căn hộ nhà Thái Đình Hựu. Ảnh: Ettoday

Khi bị thẩm vấn, Linh kiên quyết phủ nhận sát hại vợ con. Cảnh sát không có bằng chứng trực tiếp và chắc chắn để chứng minh anh ta là hung thủ nên phải thả đi. Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, Linh vội vã đến Trung Quốc đại lục làm việc.

Vì không có manh mối mới, cảnh sát tạm dừng điều tra, ghi hồ sơ là ba nạn nhân chết vì ngộ độc khí CO, bất chấp kết quả khám nghiệm tử thi.

Bức xúc với cách điều tra qua loa của cảnh sát, mẹ Hựu liên tục viết thư cho công tố viên đòi công lý nhưng không được phản hồi.

Mãi đến tháng 1/2008, công tố viên mới Lâm Hoành Tùng nhậm chức. Trong khi phân loại các vụ án trong quá khứ, ông tìm thấy hồ sơ về vụ án ba mẹ con Hựu và nhiều bức thư do mẹ Hựu viết.

Ông phát hiện vụ án được khép lại quá vội vàng, điều tra viên cẩu thả trong việc thu thập chứng cứ, nhiều bằng chứng không được lưu giữ, dù biết Trương Hạc Linh là nghi phạm số một nhưng lại để anh ta đi đến Trung Quốc đại lục và chưa bao giờ theo dõi. Vì vậy, Lâm Hoành Tùng quyết định tái điều tra vụ án theo hướng giết người có chủ ý.

Xem xét động cơ giết người của hung thủ, ông nhận định có khả năng là vì tình, và Linh là người duy nhất được biết có tranh chấp tình cảm với Hựu.

Mẹ Hựu tiết lộ con rể ngoại tình, từ chối chu cấp cho gia đình, khiến Hựu phải một mình nuôi con, cuộc sống khó khăn. Linh thường xuyên không về nhà, dù về cũng chỉ cãi vã. Hựu từng bắt gặp chồng đi với tình nhân trên phố, tức giận đánh nhau với Linh.

Công tố viên tìm thấy bằng chứng về hai vụ bạo lực gia đình của Linh trong tài liệu vụ án cũ. Ông còn phát hiện Hựu và con gái có hồ sơ bảo hiểm, người thụ hưởng đều ghi tên Linh. Khoảng một tuần sau khi ba mẹ con qua đời, Linh đã nộp đơn yêu cầu bồi thường bảo hiểm.

Tin rằng Linh có động cơ phạm tội, công tố viên yêu cầu cảnh sát hợp tác, liên hệ với công ty bảo hiểm để đóng băng tài khoản của anh ta. Khi biết tài khoản bị đóng băng, Linh lập tức gọi điện hỏi. Nhân viên công ty bảo hiểm thông báo rằng đơn yêu cầu bồi thường đã được giải quyết, nhưng cần anh ta đích thân đến công ty nhận.

Để lấy được tiền, Linh phải lén trở về Đài Loan và bị cảnh sát tạm giữ vào ngày 19/6/2008. Khi bị thẩm vấn, anh ta vẫn khẳng định vô tội.

Cảnh sát chuyển hướng thẩm vấn Tô Ngọc Chân, tình nhân của Linh hai năm trước. Chân ban đầu phủ nhận có quan hệ tình ái với Linh, nói rằng họ chỉ chơi mạt chược cùng nhau vài lần. Chân cho biết bản thân có nhiều người theo đuổi, điều kiện kinh tế của Linh không tốt nên không cần phải yêu đương với anh ta.

Công tố viên giám sát điện thoại, theo dõi Linh và Chân. Kể từ khi bị triệu tập thẩm vấn, Chân đã gọi điện cho Linh nhiều lần nhưng anh ta rất thận trọng, luôn từ chối nghe máy.

Ngày 20/6/2008, Chân định bỏ trốn nhưng bị cảnh sát bắt giữ. Sau đó, điều tra viên phát hiện lịch sử duyệt web trên máy tính của Chân có rất nhiều lần tìm kiếm thông tin liên quan đến chất Diethyl ether, album có nhiều ảnh thân mật với Linh.

Đồng thời, khi theo dõi điện thoại của Chân, điều tra viên phát hiện cô ta gọi cho bạn thân, người này có ôtô và thẻ điện thoại di động đứng tên mình nhưng đều do Linh sử dụng. Chiếc xe đã được Linh bán lại một ngày sau án mạng, hồ sơ cuộc gọi trong thẻ điện thoại di động cho thấy Linh liên tục nói chuyện với Chân vào thời điểm xảy ra vụ án.

Trước những bằng chứng, Chân thừa nhận có quan hệ bất chính với Linh, nhưng đổ hết tội giết người cho tình nhân. Cô ta nói đã khuyên Linh không nên hành động bốc đồng vào ngày hôm đó.

Khi được thông báo Chân đã nhận tội, Linh biết không thể thoát nên cũng thú nhận.

Trương Hạc Linh (trái) và Tô Ngọc Chân. Ảnh: Ettoday

Theo lời khai, năm 2004, Linh quen biết Chân, kém 12 tuổi, và trở thành tình nhân dù hai bên đều có gia đình.

Đầu 2005, Hựu phát hiện chồng ngoại tình, giận dữ cãi vã với Chân trong khu chung cư và gọi điện bảo chồng Chân "lo mà giữ vợ". Sau chuyện này, chồng Chân đòi ly dị, khiến cô ta vô cùng căm hận Hựu. Để trả thù, Chân công khai tình tứ với Linh trên mạng xã hội, cùng Linh thuê nhà sống chung, phun sơn vào xe máy của Hựu để trút giận.

Tháng 1/2006, Hựu đệ đơn ly hôn. Do nhiều vấn đề như tiền cấp dưỡng và tiền vay mua nhà, hai bên không đạt được thỏa thuận, vụ kiện ly hôn chưa thể kết thúc.

Nhưng với Chân, dù Hựu ly hôn cũng không thể vơi hận thù, cô ta bèn xúi giục Linh giết vợ lấy tiền bảo hiểm. Linh đồng ý, thậm chí hứa gọi điện cho Chân khi gây án để cô ta có thể nghe trực tiếp.

Vì là thợ sửa ống nước và biết một số kiến thức hóa học cơ bản, Linh thạo việc leo trèo ban công, từ đó nghĩ đến việc dùng dây thừng thả xuống ban công vào lúc nửa đêm, sau đó dùng Diethyl ether làm Hựu bất tỉnh, rồi mở bình gas, tạo hiện trường giả về vụ tai nạn ngộ độc khí gas.

Sau khi lập kế hoạch giết người, cặp đôi đến Cao Hùng mua Diethyl ether, mua cả chuột hamster về làm thí nghiệm để đảm bảo hiệu quả.

Ngày 10/4/2006, Chân đưa ra tối hậu thư: "Khi nào thì anh ra tay? Anh mà còn chần chừ thì chúng ta chấm dứt!". Vì vậy, rạng sáng hôm sau, Linh lấy dụng cụ phạm tội, nhân lúc nhân viên quản lý không có trong phòng trực để lẻn vào chung cư.

Anh ta vừa gọi cho Chân để báo cáo tình hình vừa vào phòng ngủ của vợ. Khi nghe thấy tiếng phản kháng của Hựu, Chân khen ngợi "làm tốt lắm". Linh nói ban đầu không muốn hại hai con gái, nhưng sau khi giết vợ, anh ta bước ra khỏi phòng thì bị con gái lớn dậy đi vệ sinh phát hiện. Sợ tội ác bị vạch trần nên Linh tiếp tục gây án.

Xong việc, Linh ngụy tạo hiện trường thành vụ tự tử, dọn dẹp bằng chứng. Đến khoảng 4h, Linh gọi lại để thông báo cho Chân rằng kế hoạch đã hoàn thành. Anh ta ném tất cả công cụ phạm tội vào thùng rác trên đường cao tốc và thiêu hủy, sau đó lái xe đến chỗ Chân để quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, chưa đầy nửa năm sau án mạng, Chân không còn hứng thú với Linh, liên tục đưa những người đàn ông khác về nhà. Linh cũng bỏ chạy đến Trung Quốc đại lục vì sợ bị cảnh sát điều tra.

Tháng 3/2009, Linh bị kết án tù chung thân vì tội giết vợ và hai án tử hình vì tội giết hai con chưa thành niên.

Chân vốn phải bị kết án chung thân vì xúi giục giết người, nhưng vì hợp tác với công tố viên và trở thành nhân chứng nên chỉ bị phán 15 năm tù. Bản án sau đó được giảm xuống còn 10 năm, Chân được ân xá vào tháng 9/2015.

Năm 2016, Linh được Tòa án tối cao giảm án tử hình thành tù chung thân. Bố mẹ Hựu bày tỏ phẫn nộ: "Hại chết ba người mà không bị phán tử hình, thiên lý ở đâu? Luật pháp đang giúp đỡ kẻ xấu!".

Tuệ Anh (Theo 163)