Tội ác của gã chồng vũ phu, giấu xác vợ trẻ trong cốp xe

Ngày 15/9/2007, cảnh sát Melbourne (Australia) nhận được trình báo về một bé gái gốc Á khoảng 3-4 tuổi, đứng khóc gọi mẹ ở nhà ga Southern Cross. Nhà chức trách đưa cô bé đến trung tâm y tế và đặt biệt danh là "Little Pumpkin" theo nhãn hiệu quần áo bé đang mặc.

Hai ngày sau, cảnh sát xác định được danh tính bé gái là Tiết Thiên Tầm, 3 tuổi, bay từ Auckland (New Zealand) đến Melbourne cùng bố là Tiết Nãi Ấn vào ngày 13/9. Người đàn ông 53 tuổi cố tình bỏ rơi con tại nhà ga rồi bay đến Los Angeles (Mỹ) một mình. Mẹ cô bé là Lưu An An, 27 tuổi, chưa rõ tung tích.

Ngày 19/9, cảnh sát Auckland phát hiện thi thể An trong cốp ôtô đỗ trước nhà hai vợ chồng. Nạn nhân khỏa thân, chỉ có chiếc cà vạt màu vàng vòng quanh cổ, quần nội y màu đỏ vứt bên cạnh.

Báo cáo khám nghiệm tử thi cho thấy An đã tử vong khoảng một tuần trước. Do thi thể bị phân hủy nghiêm trọng, pháp y chỉ có thể suy đoán nạn nhân bị siết cổ đến chết, đồng thời có dấu hiệu bị xâm hại tình dục khi phát hiện ba mẫu ADN nam giới trên nội y.

Cảnh sát New Zealand coi ông Ấn là nghi phạm giết vợ, lập tức phát lệnh truy nã quốc tế, yêu cầu Sở cảnh sát Los Angeles và FBI hỗ trợ truy tìm. Thông tin về Tiết Nãi Ấn xuất hiện trên chương trình truyền hình America's Most Wanted.

Tiết Nãi Ấn sinh năm 1954 ở tỉnh Liêu Ninh, từng viết tự truyện giới thiệu mình xuất thân từ gia đình có truyền thống võ thuật, tự xưng là "Thái Cực Quyền Vương".

Năm 1996, ông Ấn đưa con gái di cư đến New Zealand sau đổ vỡ hôn nhân, mở võ quán ở Auckland, điều hành tạp chí tiếng Trung và có được thẻ xanh. Dù có tiếng trong cộng đồng người Hoa ở Auckland, ông Ấn gánh nợ lớn vì kinh doanh kém.

Năm 2002, ông Ấn đăng tin quảng cáo cho thuê nhà, từ đó quen biết Lưu An An, nữ sinh 22 tuổi đến New Zealand du học tự túc. Khi đó, An đang gặp nhiều khó khăn vì không thích nghi được với môi trường mới, bị trung tâm tư vấn du học lừa tiền, đến nơi ở cũng không có.

Chênh lệch 26 tuổi, ông Ấn kết hôn với An vào tháng 7/2003 và sinh bé Tầm chỉ 5 tháng sau đó.

Một phụ nữ từng sống cùng nhà với An khai với cảnh sát rằng do visa của An hết hạn, không thể ở lại New Zealand, cô nghe theo đề nghị kết hôn với ông Ấn để khỏi bị trục xuất.

Nhưng sau kết hôn, ông Ấn thường xuyên bạo hành An, thậm chí có lần dùng dao khiến bị thương. Vì chuyện này, ông Ấn bị cảnh sát tịch thu hộ chiếu và tạm giam, còn An ở tạm tại nhà trú ẩn dành cho phụ nữ địa phương một thời gian. Một tháng sau, An rút đơn kiện.

Cặp đôi hàn gắn nhưng ông Ấn vẫn không khống chế được cảm xúc, tiếp tục đánh đập và dọa giết vợ. An lại đưa con rời xa chồng, thuê trọ ở Wellington. Ông Ấn mang rìu tìm đến gây hấn, bị chủ nhà cầm súng ngăn cản. Đến đầu tháng 9/2007, An mới quay lại Auckland.

Cảnh sát phát hiện ba bài viết trên tài khoản mạng xã hội của An, kể về cuộc tình với một người đàn ông có gia đình. Bài viết cuối cùng được cập nhật vào tháng 9, trước khi An bị sát hại, có nội dung: "Một tuần trước khi vợ anh ấy trở về, tôi đã lái xe rời khỏi tổ ấm tình yêu của chúng tôi, rời khỏi thành phố thuộc về anh ấy...". Đồng thời, cô còn đăng ký nhiều trang web hẹn hò trực tuyến.

Bên công tố cho rằng ông Ấn dùng cà vạt siết cổ An đến chết vào khoảng ngày 11/9/2007, sau đó giấu xác trong cốp xe, nguyên nhân có thể do tranh cãi vì ghen tuông.

Ngày 12/9, ông Ấn đến đồn cảnh sát để lấy hộ chiếu trước đó bị thu do bạo lực gia đình. Hôm sau, ông ta đưa con gái nhỏ lên máy bay tới Melbourne. Vừa hạ cánh, ông ta đến một công ty lữ hành đặt vé máy bay đi Los Angeles, tức giận khi nghe nói phải đợi đến 15/9 mới có vé.

Nhân viên công ty lữ hành khai rằng ông Ấn đã nêu một loạt tên quốc gia bất kỳ nhìn thấy trên bản đồ thế giới và hỏi vé có thể bay ngay trong ngày, cuối cùng chỉ mua một vé đi Los Angles ngày 15/9.

Sau một thời gian lẩn trốn khắp nơi, đầu tháng 2/2008, ông Ấn chọn dừng chân tại một thị trấn nhỏ ở ngoại ô Atlanta.

Lúc này, ông Ấn đã bỏ trốn được nửa năm, tiền mang theo đã tiêu hết từ lâu. Ông ta đổi tên thành Đường Lực Cao, đến một công ty môi giới của người Hoa để tìm việc làm, tự nhận là nhân viên massage Sau đó, ông ta được sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá cùng một đầu bếp họ Ngô.

Ngày 28/2, khi đọc báo, Ngô phát hiện bạn cùng phòng mới rất giống tội phạm trong ảnh truy nã. Sau mấy ngày quan sát kỹ lưỡng, Ngô phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, như hành lý của "Đường Lực Cao" luôn để trong xe mà không chuyển vào ký túc xá, cũng không bao giờ mở ra. Ông ta cũng thường xuyên "biến mất" không lý do, khi được hỏi thì chỉ nói đi tìm việc làm. Khi mọi người ngồi trò chuyện, ông ta không bao giờ tham gia, không hé nửa lời về quá khứ của mình. Tuy nhiên, "Đường Lực Cao" từng khoe biết võ, thậm chí còn thể hiện vài chiêu thức, Ngô phát hiện động tác của ông ta giống hệt người trên ảnh truy nã.

Vì vậy, Ngô kể lại nghi vấn cho bốn đồng hương. Ban đầu họ gọi cho cảnh sát nhưng gặp vấn đề ngôn ngữ nên đành từ bỏ. Thấy cảnh sát mô tả Tiết Nãi Ấn là kẻ nguy hiểm, am hiểu võ thuật nên họ quyết định hợp sức bắt ông ta. Trong bốn đồng hương, một người từng là cảnh sát vũ trang, một người từng luyện võ và một người từng chơi cho đội tuyển bóng đá quốc gia. Cả nhóm khống chế Ấn khi ông ta không đề phòng, sau đó báo cảnh sát.

Sau khi sa lưới, Tiết Nãi Ấn không chịu thừa nhận danh tính. Tuy nhiên, cảnh sát tìm thấy bằng lái xe New Zealand và hộ chiếu tên Tiết Thiên Tầm tại nơi ở của ông ta. Ngày 10/3/2008, ông Ấn bị trục xuất về New Zealand sau 24 tuần lẩn trốn trên đất Mỹ.

Ngày 20/6/2009, Tiết Nãi Ấn bị xét xử ở Auckland vì tội giết vợ và bỏ rơi con, nhưng không nhận tội.

Bên công tố mô tả ông Ấn là một người đàn ông ích kỷ và thô lỗ, một người chồng độc đoán, hay ghen tuông đến mức sẽ nổi giận nếu có bất cứ ai thân cận với vợ. Ông ta hai lần dọa giết vợ với dao và rìu. Lần gần nhất xảy ra chỉ vài tuần trước án mạng.

Bên công tố cho bồi thẩm đoàn xem đoạn video ghi lại cảnh ông Ấn dắt con gái di chuyển qua các sân bay, sảnh khách sạn và ngân hàng, cuối cùng đến ga tàu, ông ta buông tay con gái và bỏ đi. Khi đến Los Angeles, ông Ấn được camera ghi lại biểu cảm "trông vui vẻ", như thể nhiệm vụ đã hoàn thành - theo lời công tố viên nói với tòa.

Trong khi đó, bên bào chữa chỉ ra ADN của ba người đàn ông, bao gồm ông Ấn, được tìm thấy trong nội y An mặc khi chết. Luật sư bào chữa đưa ra giả thuyết rằng người vợ không chung thủy đã chết vì ngạt thở khi quan hệ tình dục với một hoặc hai người đàn ông lạ mặt. Ông Ấn đau khổ vì vợ phản bội và mất tăm tích, đã đưa con đi Melbourne để trả thù.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn không tin lời bào chữa và tuyên có tội. Ông Ấn kích động đứng dậy vung tay, kêu to "không công bằng", "tôi vô tội" rồi bị cảnh sát cưỡng chế rời khỏi phòng xử án.

Tháng 7/2009, Tiết Nãi Ấn bị kết án tù chung thân với thời hạn tối thiểu là 12 năm. Trong tù, ông ta viết cuốn sách "Tôi không phải hung thủ" để kêu oan.

Ngày 22/3/2020, ông Ấn đệ đơn xin ân xá nhưng bị từ chối. Lúc này, ông ta mới thừa nhận giết vợ.

Sau vụ án, Grace Xue, con gái lớn của ông Ấn với người vợ đầu cho biết bị bố bỏ mặc từ năm 19 tuổi, bày tỏ sẵn sàng nhận chăm sóc em gái cùng cha khác mẹ dù chưa từng gặp mặt. Tháng 10/2007, tòa phán quyết quyền nuôi dưỡng bé Tầm thuộc về bà ngoại, Grace cũng có quyền thăm nom em. Ngay sau đó, cô bé được bà đưa về tỉnh Hồ Nam cùng tro cốt của mẹ.

