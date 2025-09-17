Tội ác của chính trị gia ngoại tình với bảo mẫu

MỹCái chết đáng ngờ trong bồn tắm của Lee-Ann Shannon vạch trần chuyện tình ái với bảo mẫu 20 tuổi của Tim Shannon - chính trị gia địa phương nổi tiếng.

Nhìn bề ngoài, Tim Shannon và vợ Lee-Ann, cùng 34 tuổi, dường như có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi gặp nhau ở trường đại học, kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp.

Tim sinh ra trong gia đình danh giá ở thị trấn nhỏ ở thành phố Hart, bang Michigan, có bố là bác sĩ duy nhất trong thị trấn. Tim dấn thân vào chính trường, trở thành ủy viên hội đồng thành phố được kính trọng.

Lee-Ann vừa làm môi giới bất động sản bán thời gian, vừa nuôi dạy hai con 3 và 4 tuổi. Cô được ca ngợi là người mẹ tuyệt vời, luôn đặt con cái lên hàng đầu.

Khi mục sư của nhà thờ kêu gọi gia đình giúp đỡ cung cấp chỗ ở cho cô gái trẻ không nơi nương tựa tên Jamie, vợ chồng Lee-Ann quyết định thuê Jamie làm bảo mẫu toàn thời gian.

Nhưng rồi cuộc sống êm ấm bị xé toạc bằng tin tức bi thảm.

Chết đuối trong bồn tắm

Ngày 29/12/2012, gia đình nhận được điện thoại thông báo Lee-Ann uống quá nhiều rượu rồi tử vong trong bồn tắm.

Tại hiện trường, cảnh sát thấy Lee-Ann nằm trong bồn, nước đã xả hết, môi cô đã chuyển sang màu xanh tái.

Nhà chức trách tìm thấy những chai rượu rỗng trong nhà, nồng độ cồn trong máu Lee-Ann khi khám nghiệm tử thi là 0,23% - tình trạng say xỉn nghiêm trọng, dẫn đến suy giảm đáng kể khả năng kiểm soát vận động, phán đoán và ổn định cảm xúc.

Chỉ trong vài ngày, Sở Cảnh sát Hart hoàn tất cuộc điều tra, kết luận rằng cái chết của Lee-Ann là do "đuối nước ngoài ý muốn".

Khi mọi chuyện có vẻ như đã khép lại, chính quyền hạt Oceana tiếp quản vụ án. Các điều tra viên phát hiện những manh mối bất ngờ về cái chết đột ngột của Lee-Ann vào ngày kinh hoàng đó.

Đằng sau cánh cửa đóng kín của ngôi nhà ở ngoại ô, cảnh sát tra ra một vụ bê bối với nhân vật trung tâm là Jamie Hathaway, bảo mẫu 20 tuổi mà vợ chồng Lee-Ann và Tim đã mời về nhà.

Dan díu với bảo mẫu

"Tim đã thuyết phục được Lee-Ann đồng ý cho Jamie đến sống tại nhà họ để hỗ trợ chăm sóc hai đứa trẻ", thanh tra Shane Hasty của Sở Cảnh sát hạt Oceana, điều tra viên chính của vụ án, cho biết.

Mẹ Lee-Ann từng khuyên con "không được cho người phụ nữ nào khác vào nhà mình vì có thể gây rắc rối". Deborah Lariviere, chị họ của Lee-Ann, khẳng định mối quan hệ giữa Tim, Lee-Ann và Jamie có một số điểm đáng lo ngại.

Theo Deborah, cô bảo mẫu gọi Tim và Lee-Ann là "bố mẹ" dù đã 20 tuổi, không chỉ gọi ở trong nhà mà còn ở nơi công cộng. Lee-Ann từng nói với mẹ rằng họ định nhận nuôi Jamie, thậm chí đã đi gặp luật sư để xem xét thủ tục.

Tuy nhiên qua điều tra, cảnh sát phát hiện Jamie - cô bảo mẫu được coi như con gái - lại lén lút ngoại tình với Tim ngay trước mắt Lee-Ann. Tim đã thú nhận việc ngoại tình với vợ, nói muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân tan vỡ và sắp đệ đơn ly dị. Hai người cãi vã, Tim yêu cầu vợ chuyển ra khỏi nhà.

Sự phản bội đê hèn này khiến Lee-Ann rơi vào vòng xoáy cảm xúc tiêu cực. Cô phải vật lộn với chứng trầm cảm, nghiện rượu và các vấn đề khác.

Cảnh sát cho biết vào đêm cuối cùng của cuộc đời, ngày 28/12/2012, Lee-Ann cố xoa dịu nỗi đau tột cùng bằng rượu mạnh. Họ tin rằng cô đã mua vài chai rượu rồi say xỉn, sau đó đi tắm theo thói quen.

Trước khi Tim nộp đơn ly hôn, Lee-Ann chết đuối trong bồn tắm. Đó là một tai nạn hay ai đó đã giết cô?

Công tố viên quyết định xem xét kỹ hơn vụ án và nhận thấy điểm bất thường: không có cách nào khả thi để một người nặng 127 kg có thể đưa đầu xuống dưới mực nước trong một bồn tắm nhỏ sâu 1,5 m có phần tựa lưng nghiêng.

Kế hoạch loại bỏ người vợ

Tim tìm thấy Lee-Ann trong bồn tắm sáng 29/12 và gọi 911. Anh ta nói đã rút cạn nước trong bồn.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Tim khẳng định vợ tự trượt xuống dưới nước do say rượu và anh ta đã tìm thấy cô trong tình trạng đó.

Điều tra viên phát hiện bảo mẫu Jamie đã đưa bọn trẻ ra khỏi nhà vào sáng hôm thi thể Lee-Ann được tìm thấy. Trong cuộc thẩm vấn được ghi âm, Jamie nói Tim là một trong những người bạn thân nhất của mình. Nhưng khi cảnh sát tiếp tục truy hỏi, Jamie thừa nhận ngoại tình với Tim.

Jamie Hathaway ra tòa ngày 22/1/2013. Ảnh: Mlive

Jamie cho biết cả hai bắt đầu quan hệ tình dục vào tháng 4/2012. Cô đã chuyển khỏi nhà vợ chồng Shannon khoảng một tháng sau đó dưới sức ép từ Lee-Ann, nhưng vẫn tiếp tục hẹn gặp Tim.

Bảo mẫu khai rằng ngày 29/12, ngày Lee-Ann được phát hiện đã chết, là ngày cô và Tim quyết định Lee-Ann sẽ phải chuyển khỏi nhà để Jamie chính thức chuyển đến sống tại đó. Nhưng Jamie khẳng định việc Lee-Ann vô tình chết đuối là sự cố bất ngờ trong kế hoạch của họ.

Cảnh sát không tin lời khai của Jamie và chuyển vụ án thành giết người.

Điều tra viên cho rằng kế hoạch ly hôn đã được vạch ra từ lâu. Khi được hỏi có bao giờ nghĩ đến việc dìm chết hoặc làm Lee-Ann bị thương không, Jamie trả lời: "Có những lúc tôi muốn tát cô ấy, nhưng không thực sự muốn giết cô ấy". Cô phủ nhận liên quan đến cái chết của Lee-Ann.

Jamie tiết lộ đã chuyển đồ đạc cá nhân đến nhà hai vợ chồng Shannon, đóng gói trong các thùng, đặt trong nhà kho của Tim. Khi đột kích nhà kho, cảnh sát tìm thấy những tài liệu viết tay của Jamie, trong đó cặp tình nhân dự định đến Las Vegas làm đám cưới, Jamie còn có một danh sách những việc cần làm trước khi kết hôn. Trên một tờ ghi chú, Jamie viết "cái chết bao trùm người mẹ" và "tự tử".

Cảnh sát tin rằng động cơ vụ án là "Lee-Ann cần bị loại bỏ để mối quan hệ của họ có thể tiếp tục".

Điều tra viên cũng tìm thấy đồ trang sức của mẹ Lee-Ann từng biến mất khỏi nhà trước đó. Có một bức ảnh gia đình, nhưng Lee-Ann đã bị xóa bỏ. Lục tung máy tính, họ phát hiện những tin nhắn nhạy cảm giữa Jamie và Tim. Cặp tình nhân lên kế hoạch về nơi gặp gỡ, chuyện chăn gối, gửi ảnh khỏa thân và ảnh thân mật.

Nhưng liệu hành vi ngoại tình và những ghi chép đáng ngờ mà bảo mẫu cất giấu có cấu thành tội giết người không?

Bất chấp những manh mối rõ ràng, cảnh sát không có bằng chứng cụ thể nào để buộc tội Jamie giết người. Sau đó, họ nhắm tới Tim.

Lời thú tội của gã chồng mê gái trẻ

Tim không phủ nhận việc coi Jamie không chỉ là một "người mẹ" thứ hai của các con mình. Anh ta nói đang nộp đơn ly hôn với vợ và dự định cùng Jamie kết hôn ở Las Vegas. Nhưng Tim khẳng định cái chết đột ngột của vợ vào ngày Jamie chuyển đến sống chỉ là trùng hợp.

Sau 30 phút thẩm vấn ngày càng gắt gao của cảnh sát, Tim dường như không chống đỡ nổi. Anh ta thú nhận: "Tôi không cố ý để cô ấy chết. Chúng tôi định đỡ cô ấy ra khỏi bồn tắm để đưa đến nhà mẹ, nhưng cô ấy say xỉn, đánh tôi, nên tôi ngồi lên người cô ấy".

Tim tiếp tục kể rằng, khi Lee-Ann nằm ngửa ra, anh ta muốn đỡ cô dậy nhưng bị túm lấy kéo vào bồn. Tim khai rằng đã đè lên người vợ, giữ cô ở dưới nước, lúc tỉnh táo lại và đứng dậy thì thấy cô đã tắt thở.

Sau khi dìm chết vợ, Tim thay quần áo đem giặt, chờ đợi nhiều giờ mới gọi 911.

Tim Shannon ra tòa ngày 22/1/2013. Ảnh: Mlive

Nhờ lời thú tội, Tim bị bắt và bị buộc tội giết người vào ngày 8/1/2013. Nhưng bất chấp tất cả những tờ giấy viết tay bí mật và các bằng chứng đáng ngờ khác mà cảnh sát tìm thấy trong nhà kho, Jamie vẫn không bị buộc tội liên quan đến vụ giết Lee-Ann. Công tố viên cho biết không thể xác định được hành vi suy tính trước hay lên kế hoạch khiến Lee-Ann phải chết của Jamie.

Tim không nhận tội trước tòa nhưng chấp nhận hình phạt. Anh ta bị kết tội giết người cấp độ hai, phải ngồi tù từ 13 năm rưỡi đến 25 năm, không đủ điều kiện để được ân xá cho đến khi ngoài 50 tuổi.

Dù Jamie trở thành nhân chứng cho bên công tố và không thể buộc tội cô, các điều tra viên vẫn nghi ngờ sự liên quan của bảo mẫu trong vụ án. Tim không chịu tiết lộ thêm điều gì. Cảnh sát tin rằng anh ta vẫn đang bảo vệ Jamie.

Tuệ Anh (theo True Crime News)