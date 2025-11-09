Tôi 43 tuổi 3 lần bị sa thải

Kinh nghiệm 20 năm, từng giúp nhiều công ty xây dựng hệ thống quản lý, tái cơ cấu nhưng tôi vẫn loay hoay vì thất nghiệp.

Tôi năm nay 43 tuổi, đang loay hoay tìm việc và thấy trong bối cảnh hiện nay, tìm được vị trí việc làm lương 30 triệu đồng rất khó khăn. Tôi làm bên ngành quản trị hành chính nhân sự. Những công ty trước tôi làm với thời gian 5-6 năm rồi nghỉ.

Ở một công ty, khi người cha chuyển giao cho người con, tôi đã giúp cậu ta tái cơ cấu lại công ty. Sau một năm chạy ổn định, cậu ấy tuyển một người phụ nữ trẻ về làm trợ lý và bảo muốn nhận đơn nghỉ việc của tôi.

Tuy thấy cay đắng nhưng rất thẳng thắn, tôi nghĩ mình đã cống hiến nhưng thực tế là công ty vẫn trả lương hàng tháng, và cậu ấy cũng trả tôi một khoản tiền bồi thường, vậy là tôi ra đi sau 3 năm.

Lập tức tôi tìm được công việc tốt hơn với mức lương gần gấp hai, là xây dựng hệ thống quản lý cho công ty mới thành lập (công ty con). Sau thời gian một năm, công ty cũng hoạt động ổn định, thì Covid-19 bùng phát... tôi trực tiếp làm kịch bản, vận hành ba tại chỗ rất an toàn suốt mấy tháng giãn cách.

Sau đó để giảm chi phí, công ty bị sát nhập, tôi bị cắt giảm khi hết thời hạn hợp đồng lao động một năm, phải xách đồ ra về khi dịch đang mạnh. Thế là tôi lại mất việc, mất thu nhập, mạo hiểm rồi cuối cùng bị vất bỏ không một lời động viên.

Sau dịch Covid-19 bốn tháng tôi mới tìm được công việc, nhưng công ty lại bị công ty nước ngoài mua lại. cty lại cải tổ, tôi bị điều chuyển, phe phái đấu đá... rồi công ty lại bồi thường một khoản tiền để tôi nghỉ việc.

Thế là tôi lại đi tìm việc. Thật khó khăn để tìm một nơi có thể yên tâm làm việc lâu dài, vậy vấn đề có phải nằm ở chỗ cứ tạo ra nhiều cơ hội cho lao động lớn tuổi, là những trường hợp như tôi sẽ tìm được việc làm hay không?

Phong Thiên