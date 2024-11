Tóc và móng có mọc tiếp sau khi con người qua đời?

Sau khi chết, cơ thể ngừng sản sinh tế bào mới, khiến tóc và móng không thể mọc dài thêm như lầm tưởng của một số người.

Trong cuốn tiểu thuyết "All Quiet on the Western Front" (Tất cả yên tĩnh trên mặt trận phía Tây), tác giả Erich Maria Remarque đã hình dung, sau khi con người chết đi, móng tay tiếp tục mọc dài đến mức xoắn, tóc cũng sẽ mọc "như cỏ trên đất màu mỡ". Tuy nhiên, đây chỉ là tưởng tượng.

Trước khi có những nghiên cứu chính thức, nhiều người lầm tưởng, tóc và móng tay tiếp tục mọc sau khi con người qua đời. Trên thực tế, cơ thể ngừng sản sinh tế bào mới sau khi chết, đồng nghĩa với việc tóc và móng không thể mọc dài thêm.

Khi còn sống, cơ thể sinh ra các tế bào mới giúp tóc và móng phát triển. Tóc thường mọc khoảng 10,5 mm mỗi tháng. Móng tay và móng chân mọc lần lượt khoảng 3,47 mm và 1,62 mm mỗi tháng.

"Trung bình, móng tay cần khoảng 6 tháng để mọc lại nếu bị mất hoàn toàn, móng chân cần một năm rưỡi", Shari Lipner, phó giáo sư da liễu lâm sàng, giám đốc Weill Cornell Medicine, Mỹ, cho biết.

Tuy nhiên, ngay khi con người trút hơi thở cuối cùng, các tế bào bắt đầu chết và cơ thể không còn khả năng sản sinh ra tế bào mới. Hiện tượng tóc và móng dường như dài ra sau khi chết là do da đầu cùng phần xung quanh móng bị khô, co lại do mất nước, tạo ra ảo giác tóc và móng đang mọc.

Sau khi chết, tóc và móng tay không thể mọc dài thêm. Ảnh: iStock

Theo Emily Rancourt, phó giám đốc chương trình khoa học pháp y tại Đại học George Mason, sự phân hủy bắt đầu trong vòng vài phút sau khi chết. Từ 24 đến 72 giờ, các cơ quan nội tạng bắt đầu thối rữa. Sau vài tuần, răng, tóc và móng bắt đầu rụng.

Quá trình ướp xác có thể làm chậm, giúp ngăn chặn quá trình phân hủy của cơ thể. Trong đó, máu được rút ra và thay thế bằng dung dịch chứa chất bảo quản như formaldehyde. Cecilia Obermeier, giám đốc tang lễ kiêm giám đốc tuyển sinh tại Viện Khoa học Ướp xác Pittsburgh, cho biết có thể chuyên viên sẽ thêm các chất khác vào, chẳng hạn lanolin trong trường hợp người chết bị mất nước nghiêm trọng, và thuốc nhuộm màu hồng có thể giúp khôi phục vẻ ngoài ấm áp hơn.

Sau đó, họ thoa một loại kem dưỡng da đặc và trang điểm để giúp ngăn ngừa mất nước trong quá trình khâm liệm. Rancourt cho biết bà đã chứng kiến một trường hợp khai quật thi thể được ướp xác vẫn còn thịt trên xương 44 năm sau khi chôn cất.

Tóm lại, tóc và móng không tiếp tục mọc sau khi chết. Sự mất nước trong quá trình phân hủy khiến da co lại, tạo ra ảo giác tóc và móng dài hơn.

Thục Linh (Theo Washington Post)