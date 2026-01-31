Tóc Tiên, Phương Mỹ Chi khuấy động lễ trao giải Làn sóng xanh

Trong lễ trao giải tối 30/1 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM, Tóc Tiên cùng dàn "Em xinh" gồm Maiquinn (trống), Đào Tử A1J (keyboard), Muộii (guitar) và Yeolan (keytar) tạo thành nhóm nhạc riêng, chỉ dành cho chương trình. Họ biểu diễn tiết mục mashup mang tinh thần meta rock gồm các bản: Ngày này năm ấy, E là không thể, Thiệp hồng sai tên, E là đôn chề, Em thua cô ta, Thu đợi và Chờ ngày mưa tan. Những bản nhạc đang được yêu thích trên YouTube, các nền tảng mạng xã hội với phiên bản "rock AI".
Dàn "Em xinh" chơi nhạc cụ, Tóc Tiên là giọng ca chính. Tiết mục khiến khán giả và dàn nghệ sĩ reo hò, cổ vũ nhiệt tình.
Trong lễ trao giải tối 30/1 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM, Tóc Tiên cùng dàn "Em xinh" gồm Maiquinn (trống), Đào Tử A1J (keyboard), Muộii (guitar) và Yeolan (keytar) tạo thành nhóm nhạc riêng, chỉ dành cho chương trình. Họ biểu diễn tiết mục mashup mang tinh thần meta rock gồm các bản: Ngày này năm ấy, E là không thể, Thiệp hồng sai tên, E là đôn chề, Em thua cô ta, Thu đợi và Chờ ngày mưa tan. Những bản nhạc đang được yêu thích trên YouTube, các nền tảng mạng xã hội với phiên bản "rock AI".
Dàn "Em xinh" chơi nhạc cụ, Tóc Tiên là giọng ca chính. Tiết mục khiến khán giả và dàn nghệ sĩ reo hò, cổ vũ nhiệt tình.
Tiết mục Rock thiệp hồng. Video: Hoàng Dung
Phương Mỹ Chi biến hóa trên sân khấu với bản mashup Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng. Hai ca khúc được cô lần lượt trình diễn thành công tại Sing! Asia 2025 và Em xinh say hi. Giám đốc âm nhạc của chương trình - nhóm DTAP - khai thác chất liệu dân gian kết hợp tư duy dàn dựng hiện đại. Phương Mỹ Chi nhảy những động tác lắc hông mạnh cùng vũ đoàn. Màn trình diễn nhận được sự tán thưởng lớn từ người xem.
Phương Mỹ Chi biến hóa trên sân khấu với bản mashup Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng. Hai ca khúc được cô lần lượt trình diễn thành công tại Sing! Asia 2025 và Em xinh say hi. Giám đốc âm nhạc của chương trình - nhóm DTAP - khai thác chất liệu dân gian kết hợp tư duy dàn dựng hiện đại. Phương Mỹ Chi nhảy những động tác lắc hông mạnh cùng vũ đoàn. Màn trình diễn nhận được sự tán thưởng lớn từ người xem.
Tiết mục Bóng phù hoa - Ếch ngoài đáy giếng. Video: Hoàng Dung
Hòa Minzy cùng Tuấn Cry và Captain Boy thể hiện Bắc Bling mang màu sắc lễ hội. Nhạc phẩm lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Bài hát được yêu thích trên radio do khán giả bình chọn. Ca khúc còn mang về cho Hòa Minzy giải MV của năm, Bài hát của năm, Sự kết hợp xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật của Làn Sóng Xanh chấm.
Hòa Minzy cùng Tuấn Cry và Captain Boy thể hiện Bắc Bling mang màu sắc lễ hội. Nhạc phẩm lọt vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Bài hát được yêu thích trên radio do khán giả bình chọn. Ca khúc còn mang về cho Hòa Minzy giải MV của năm, Bài hát của năm, Sự kết hợp xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật của Làn Sóng Xanh chấm.
Tiết mục Bắc Bling. Video: Hoàng Dung
Trúc Nhân mang đến tinh thần vui tươi ngày Tết cùng bản Vạn sự như ý . Ca khúc với giai điệu sôi động, bắt tai nhanh chóng được fan yêu thích trên các nền tảng nhạc số những ngày qua.
Trúc Nhân mang đến tinh thần vui tươi ngày Tết cùng bản Vạn sự như ý . Ca khúc với giai điệu sôi động, bắt tai nhanh chóng được fan yêu thích trên các nền tảng nhạc số những ngày qua.
Tiết mục Vạn sự như ý. Video: Hoàng Dung
Cụm tiết mục Việt Nam Việt Nam bao gồm: Nam Quốc Sơn Hà (NSND Bạch Tuyết - Double2T), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Duyên Quỳnh, mashup Còn gì đẹp hơn - Nhà tôi có treo một lá cờ (Noo Phước Thịnh), Việt Nam thịnh vượng sáng ngời - Made in Vietnam (NSND Thanh Hoa, Quang Linh và Võ Hạ Trâm) mở màn cho buổi lễ.
Cụm tiết mục Việt Nam Việt Nam bao gồm: Nam Quốc Sơn Hà (NSND Bạch Tuyết - Double2T), Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Duyên Quỳnh, mashup Còn gì đẹp hơn - Nhà tôi có treo một lá cờ (Noo Phước Thịnh), Việt Nam thịnh vượng sáng ngời - Made in Vietnam (NSND Thanh Hoa, Quang Linh và Võ Hạ Trâm) mở màn cho buổi lễ.
Tiết mục Thủy triều. Video: Hoàng Dung
Mashup Mưa đá - Thủy triều đều thuộc album mới Bloomever của Quang Hùng Master D. Anh là Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh 2025.
Mashup Mưa đá - Thủy triều đều thuộc album mới Bloomever của Quang Hùng Master D. Anh là Nam ca sĩ/rapper được yêu thích nhất của Làn Sóng Xanh 2025.
Tái sinh - sáng tác của Tăng Duy Tân do Tùng Dương thể hiện - vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Khách mời trao giải Trấn Thành ngẫu hứng song ca một đoạn cùng ca sĩ, khiến mọi người thích thú.
Tái sinh - sáng tác của Tăng Duy Tân do Tùng Dương thể hiện - vào Top 10 ca khúc được yêu thích nhất. Khách mời trao giải Trấn Thành ngẫu hứng song ca một đoạn cùng ca sĩ, khiến mọi người thích thú.
Tiết mục Tái sinh. Video: Hoàng Dung
Hoàng Dung
Ảnh: Ban tổ chức