Tóc Tiên, Phương Mỹ Chi khuấy động lễ trao giải Làn sóng xanh

Trong lễ trao giải tối 30/1 tại nhà hát Hòa Bình TP HCM, Tóc Tiên cùng dàn "Em xinh" gồm Maiquinn (trống), Đào Tử A1J (keyboard), Muộii (guitar) và Yeolan (keytar) tạo thành nhóm nhạc riêng, chỉ dành cho chương trình. Họ biểu diễn tiết mục mashup mang tinh thần meta rock gồm các bản: Ngày này năm ấy, E là không thể, Thiệp hồng sai tên, E là đôn chề, Em thua cô ta, Thu đợi và Chờ ngày mưa tan. Những bản nhạc đang được yêu thích trên YouTube, các nền tảng mạng xã hội với phiên bản "rock AI".

Dàn "Em xinh" chơi nhạc cụ, Tóc Tiên là giọng ca chính. Tiết mục khiến khán giả và dàn nghệ sĩ reo hò, cổ vũ nhiệt tình.