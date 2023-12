Tóc Tiên, Justatee tổng duyệt sân khấu cùng Maroon 5

Phương Ly tiếp nối phần tổng duyệt lúc 12h. Dưới nhiệt độ cao nhưng cô vẫn đầy năng lượng, hát thử nhạc phẩm Little Love But No Limit, Anh là ngoại lệ của em, Mặt trời của em. Cô và JustaTee sẽ song ca hit Thằng điên trong đêm nhạc.