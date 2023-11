Tóc Tiên, Justatee tham gia nhạc hội cùng Maroon 5

Tóc Tiên, Justatee, Phương Ly, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz tham gia 8Wonder Winter cùng nhóm Maroon 5 tại Phú Quốc United Center, ngày 16/12.

Ngày 9/11, đại diện đơn vị tổ chức show - VinWonders - xác nhận sáu nghệ sĩ Việt sẽ diễn loạt ca khúc gắn tên tuổi, mở màn nhạc hội mùa đông 8Wonder Winter. Toàn bộ set diễn được phối mới hoàn toàn, từ rap, R&B, pop, rock đến soul... nhằm tạo không gian âm nhạc đa sắc màu và trải nghiệm đáng nhớ cho người xem.

Tóc Tiên, Phương Ly, Justatee (từ trái qua) lần đầu tham gia nhạc hội mùa đông ở Phú Quốc United Center. Ảnh: NVCC

Lần đầu dự nhạc hội tại Phú Quốc United Center, Double 2T, Grey D và DJ 2Pillz cho biết mong chờ khoảnh khắc bùng nổ trước 12.000 khán giả. Họ cũng háo hức khi có dịp gặp gỡ, chung sân khấu với Maroon 5 - nhóm pop rock nổi tiếng của Mỹ.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng tiết lộ chủ đề nhạc hội ngày 16/12 - "Twilight till first light" (Chạng vạng cho đến ánh sáng đầu tiên). Màn độc diễn của Maroon 5 ở phần sau dự kiến kéo dài hơn 75 phút, trong đó có nhiều ca khúc bất hủ như This love, She will be loved, Moves like jagger, One more night, Sugar, Don't wanna know, Sunday morning, Girls like you, Memories, Animals, Maps. 11 nhạc phẩm trên được nhóm tuyển chọn kỹ, tương đương lượng hit họ từng trình diễn trong chuỗi tour toàn cầu gần 4 năm qua.

Sáu thành viên Maroon 5 là khách mời đặc biệt của lễ hội mùa đông ở Phú Quốc. Ảnh:Fanpage Maroon 5

Cao Trung Hiếu tiếp tục đảm nhận vai trò đạo diễn. Anh tiết lộ sân khấu tọa lạc tại Quảng trường biển Grand World, mô phỏng đồng hồ cổ khổng lồ, bao quanh là sáu khu vực chỗ ngồi (tương đương hạng vé phổ thông, VIP, SVIP). Âm thanh, hiệu ứng ánh sáng, công nghệ 3D, dàn Led... được đầu tư, thuê từ những nước có nền công nghiệp giải trí phát triển.

Đạo diễn kỳ vọng 8Wonder Winter sẽ hoành tráng, thành công hơn nhạc hội mùa hè ở Nha Trang hồi tháng 7, cả phần nghe lẫn nhìn.

DJ 2Pillz, Double 2T và Grey D (từ trái qua) sẽ góp mặt ở nhạc hội mùa đông. Ảnh: NVCC

Ngoài đêm nhạc chính, khán giả còn trải nghiệm hàng trăm sự kiện, kéo dài từ hoàng hôn đến khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện. Cụ thể, 15h ngày 16/12, du khách có thể hòa mình vào lễ hội Grand World: ẩm thực đường phố, diễu hành Wake up Santa, múa lửa, xiếc đường phố, vẽ mặt theo chủ đề miễn phí... Bên cạnh đó có đua thuyền quý tộc Gondola, Wake up Camping, After Party Corona-by-night, trình diễn ánh sáng lazer tại hồ Tình yêu...

Du khách thích mua sắm, check-in có thể thưởng thức show "Nàng tiên cá" phiên bản 8Wonder, lễ hội Giáng sinh Xanh cùng động vật hoang dã, thăm quầy hàng Eco, làm đồ tái chế, hòa mình vào trò chơi nước, vũ điệu Hawaii, DJ. Khán giả cũng có thể tham quan khu trưng bày, trải nghiệm xe điện và nhận quà từ nhà đồng tổ chức VinFast.

Hiếu Châu