Tóc Tiên hát dân ca, Hoàng Yến Chibi chơi đàn nhị

Tuimi thể hiện nhạc phẩm How To Love You do cô tự dàn dựng. Ca sĩ gây ấn tượng với màn solo cùng đàn piano. Minh Tuyết đánh giá đàn em có thể làm nhạc, hòa âm và dành một phiếu bình chọn cho tiết mục.