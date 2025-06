Tóc Tiên cùng dàn sao mặc phá cách đi xem show

Sân chơi quy tụ năm nhà thiết kế trẻ gồm Quý Cao, Minh Đức Nguyễn, Elena Nguyễn, Quách Đắc Thắng, Huyền Bùi (từ trái qua). Họ lần lượt giới thiệu bộ sưu tập quanh chủ đề Transforming the unique based on the primal roots of creativity (Biến đổi cái riêng dựa trên gốc rễ nguyên bản của sáng tạo), do các người mẫu, hoa hậu, á hậu trình diễn.