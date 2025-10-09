Tóc rụng sớm - nỗi lo của người trẻ

Rụng tóc không chỉ là ảnh hưởng ngoại hình mà còn tác động tâm lý, khiến nhiều người, nhất là giới trẻ, mất tự tin, ngại giao tiếp.

Theo WHO, khoảng một nửa dân số toàn cầu sẽ gặp tình trạng rụng tóc ít nhất một lần trong đời, thậm chí hiện tượng này ngày càng trẻ hóa. Khảo sát tại hệ thống Phòng khám chuyên khoa da liễu Maia & Maia cho thấy gần 40% người trong độ tuổi 20-30 từng hoặc đang bị rụng tóc, một phần do áp lực công việc, căng thẳng tâm lý, chế độ ăn uống thiếu khoa học và ô nhiễm môi trường.

Không ít người lo lắng khi thấy tóc rụng nhiều, mỏng dần hoặc da đầu lộ rõ. Nhiều trường hợp chọn cách tự chữa trị bằng dầu gội, thực phẩm chức năng, thậm chí các mẹo truyền miệng, nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí còn nặng hơn.

Rụng tóc, hói đầu là nỗi ám ảnh, khiến nhiều nam giới mất tự tin. Ảnh: Nourkrin Hair Growth+ inClinic

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành - thành viên Hội Da liễu Việt Nam, rụng tóc là tình trạng phức tạp, không đơn thuần do yếu tố di truyền hay nội tiết, mà còn liên quan lối sống, sức khỏe tổng thể.

Các nguyên nhân gây rụng tóc thường gặp gồm: rối loạn nội tiết tố, nhất là phụ nữ sau sinh hoặc giai đoạn tiền mãn kinh; căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, stress; chế độ ăn thiếu dưỡng chất như sắt, kẽm, vitamin nhóm B; lạm dụng hóa chất, uốn, nhuộm, duỗi tóc thường xuyên; do bệnh lý da đầu (viêm da tiết bã, nấm hoặc vảy nến)...

"Nang tóc là cấu trúc sống, hoạt động theo chu kỳ gồm giai đoạn sinh trưởng, thoái triển và nghỉ ngơi. Khi chu kỳ này bị rối loạn, tóc dễ gãy rụng, nang tóc yếu dần và có thể teo lại, mất khả năng mọc mới nếu không được can thiệp đúng cách", bác sĩ phân tích.

Bác sĩ thăm khám, tư vấn giải pháp khắc phục rụng, hói tóc. Ảnh: Nourkrin Hair Growth+ inClinic

Muốn trị rụng tóc hiệu quả, chuyên gia gợi ý kết hợp can thiệp công nghệ tại chỗ và chăm sóc từ bên trong.

Công nghệ hỗ trợ: giải pháp ánh sáng sinh học, laser kích thích nang tóc, PRP (huyết tương giàu tiểu cầu) hay vi điểm tái tạo... hỗ trợ tăng tuần hoàn da đầu và kích thích mọc tóc mới.

Bổ sung dinh dưỡng: biotin, kẽm, sắt, vitamin nhóm B, proteoglycan... giúp củng cố nang tóc, giảm gãy rụng.

Điều chỉnh lối sống: ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng, ăn uống cân bằng, hạn chế hóa chất và nhiệt độ cao tác động lên tóc.

Ngoài ra, viên uống Nourkrin Hair Growth (Đan Mạch) chứa Marilex - chiết xuất sinh học từ cá biển sâu, biotin và kẽm, hỗ trợ nuôi dưỡng nang tóc, giảm rụng, kích thích mọc tự nhiên.

Sau 2-3 tháng sử dụng, nhiều người ghi nhận tình trạng giảm rụng rõ rệt, tóc mới mọc dày và chắc khỏe hơn. Nam giới lẫn phái nữ nên kiên trì ít nhất 3-6 tháng để đạt hiệu quả bền vững, đồng thời duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Bác sĩ trực tiếp trị rụng tóc cho trường hợp U40. Ảnh: Nourkrin Hair Growth+ inClinic

"Rụng tóc không phải tình trạng hiếm gặp, nhưng nếu hiểu đúng nguyên nhân và chọn phương pháp khoa học, mái tóc có thể phục hồi. Nhờ đó, người trẻ dần lấy lại sự tự tin và sống tích cực hơn", bác sĩ CKII Nguyễn Tiến Thành nói thêm.

Đông Vệ