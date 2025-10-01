Tóc giả Việt - quà tặng đối tác quốc tế

Tóc giả từ 100% tóc thật vừa có giá trị sử dụng thực tiễn, vừa gửi gắm câu chuyện về vẻ đẹp, sự khéo léo và truyền thống lâu đời của người Việt.

Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, tóc giả không đơn thuần là giải pháp cho những người gặp vấn đề về tóc mà dần trở thành phụ kiện khẳng định phong cách cá nhân. Thời gian qua, thị trường tóc giả ghi nhận bước tăng trưởng mạnh cả về quy mô lẫn tệp khách hàng.

Theo nghiên cứu từ Cognitive, quy mô tóc giả toàn cầu đạt 3.915,2 triệu USD năm 2024, giai đoạn 2024-2031 dự kiến tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 7,9%. Thị trường Việt cũng đang phát triển sôi động.

Thị trường mở rộng và khách hàng đa dạng hơn kéo theo yêu cầu cao về chất lượng. Trước đây tóc giả chủ yếu làm từ sợi nilon giá rẻ, hiện chuyển dịch sang tóc thật nhờ ưu điểm vượt trội về độ mềm mại, tự nhiên và cảm giác thoải mái.

Tóc giả giúp nhiều người che khuyết điểm, tự tin hơn. Ảnh: Cyhair

Ưu thế tóc thật Việt Nam

Trong ngành công nghiệp tóc giả, tóc thật Việt Nam được thị trường quốc tế ưa chuộng bởi loạt lý do sau:

Chất tóc khỏe, bóng mượt, dễ tạo kiểu: dòng tóc chắc khỏe nhưng không dày cứng, đem lại cảm giác mềm mại, tự nhiên, phù hợp nhiều phong cách khác nhau.

Độ bền, khả năng thích ứng với nhiều công nghệ xử lý tóc giả: do chưa bị tổn hại bởi hóa chất nên tóc thật Việt Nam có độ bền cao, giữ độ chắc khỏe và mềm mại ngay cả sau công đoạn tẩy, nhuộm hoặc uốn duỗi.

Đa dạng mẫu mã lựa chọn: nhờ khả năng chống chọi các tầng xử lý, tóc thật Việt Nam có thể biến hóa đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều thị trường.

Mức giá hợp lý: tóc Việt có mức giá cạnh tranh, khách hàng có thể tiếp cận nguồn tóc chất lượng cao, vừa túi tiền.

Các loại tóc giả phổ biến để làm quà tặng

Với nhiều đặc tính nổi bật, tóc giả từ tóc thật được xem là món quà độc đáo, đậm bản sắc Việt.

Ở nhiều quốc gia châu Phi, mái tóc gắn liền yếu tố thẩm mỹ và thể hiện bản sắc, truyền thống cộng đồng. Tuy nhiên khí hậu khắc nghiệt khiến tóc tự nhiên dễ khô xơ, hư tổn. Do đó, tóc giả từ tóc thật là lựa chọn phổ biến, vừa bảo vệ tóc thật, vừa giúp người dùng duy trì phong cách đặc trưng.

Người châu Phi thường biến hóa với tóc giả. Ảnh: Cyhair

Tóc giả nữ nguyên đầu: được thiết kế với lớp da đầu giả trông tự nhiên, khó nhận biết ngay cả khi nhìn ở khoảng cách gần. Người dùng sẽ thoải mái hơn trong giao tiếp và hoạt động hàng ngày.

Tóc dệt: các dải tóc thật được dệt sẵn giúp mái tóc tăng thêm độ dài và dày một cách tự nhiên, đồng thời giữ được độ chắc chắn, bền đẹp suốt quá trình sử dụng.

Tóc chùm nối: dạng tóc rời buộc thành chùm, phổ biến tại Congo. Mọi người thường mua về tết thành các kiểu tóc bện tít đặc trưng hoặc lựa chọn khác như tóc thẳng, xoăn lọn lớn, xoăn sóng hay xoăn nhỏ.

Tại châu Âu, tóc giả không cầu kỳ mà chú trọng yếu tố tự nhiên, thoải mái và chất lượng. Thị trường này ưu tiên các loại sau:

Tóc mái che hói: sản phẩm được thiết kế tương đối đơn giản giúp che phần hói ở đỉnh đầu, giúp phái nam lẫn nữ tự tin hơn.

Tóc kẹp phím: dạng tóc giả có kẹp nhỏ gọn, dễ dàng gắn hoặc tháo trong vài phút, phù hợp với người muốn tăng độ dày hoặc thay đổi kiểu tóc nhanh chóng.

Tóc nối tàng hình: sản phẩm có khả năng giấu mấu nối, tạo cảm giác như tóc tự nhiên. Một số kiểu phổ biến là Tape-in (dán miếng keo mỏng kẹp tóc thật ở giữa), Keratin (nối từng lọn nhỏ bằng hạt keratin hoặc microbead), Genius Weft Hair (dải tóc siêu mỏng, khâu vào hàng hạt mini).

Ở Mỹ, tóc giả gắn liền với văn hóa giải trí, không chỉ che khuyết điểm mỏng hay rụng, mà còn thay đổi diện mạo trong đời sống thường ngày. Một số loại được săn đón ở đây gồm:

Tóc tỉa Việt: loại tóc thẳng, chắc khỏe, dày, đáp ứng nhu cầu tẩy, nhuộm của người tiêu dùng Mỹ.

Tóc giả đuôi ngựa: được thiết kế theo kiểu tóc đuôi ngựa, giúp người dùng nhanh chóng có kiểu tóc trẻ trung, độc đáo.

Tóc nối halo: là dạng sợi dây mảnh trong suốt vòng quanh đầu, người dùng chỉ cần thả tóc thật lên trên để che đường nối là có ngay mái tóc dài.

Trên thương trường, mỗi món quà là chiếc cầu nối tăng mối quan hệ bền chặt. Tóc giả từ tóc thật Việt Nam mang dấu ấn riêng, là lựa chọn phù hợp và là khoản đầu tư chiến lược.

Công đoạn làm tóc giả từ tóc thật đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu. Ảnh: Cyhair

CYhair là thương hiệu tiên phong trong ngành tóc giả Việt Nam, sở hữu ba nhà máy cùng hơn 150 thợ lành nghề, cung cấp sản phẩm cho thị trường châu Âu, Mỹ, châu Phi và châu Á.

Theo đơn vị, với nhiều năm trong ngành, công ty thấu hiểu nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng quốc tế, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng từ nguồn tóc Việt nguyên bản 100%. "Đội ngũ áp dụng quy trình kiểm định khắt khe để mỗi mái tóc giả là món quà độc đáo, góp phần khẳng định đẳng cấp doanh nghiệp và củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt", đại diện CYhair nói thêm.

Đông Vệ