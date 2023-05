Tốc độ xử lý đơn hàng BEST Express tăng gấp 30 lần

BEST Express tăng năng suất xử lý toàn hệ thống lên 2,2 triệu đơn hàng một ngày, gấp 30 lần lúc mới gia nhập Việt Nam.

Công ty hiện là một trong những doanh nghiệp nước ngoài đầu tư mạnh vào hạ tầng logistics, hiện thực hóa chiến lược xem Việt Nam là thị trường trọng điểm. Đến nay, năng suất xử lý hàng toàn hệ thống của BEST đạt mốc 2,2 triệu đơn mỗi ngày, tăng gấp 30 lần so với năm 2019 chỉ đạt 70.000 đơn. Thời điểm đó, đơn vị vẫn xử lý thủ công mọi phân đoạn, mất nhiều thời gian và nhân lực hơn hiện tại.

Tính đến tháng 5/2023, BEST Express Việt Nam vận hành 42 trung tâm phân loại trên toàn quốc. Trong đó, hai điểm tại Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) có quy mô lớn nhất, nhì tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á. Tổng diện tích kho bãi đang khai thác hơn 100 ha.

Hệ thống trung tâm phân loại rải đều khắp cả nước giúp đơn vị nâng cao hiệu suất xử lý bưu kiện, tối ưu thời gian vận chuyển. Trước đây, khi chưa có nhiều điểm chia chọn, BEST chỉ có một tuyến giao hàng Bắc - Nam với 9 trạm dừng xếp dỡ hàng hóa. Xe trung chuyển phải dừng nhiều trạm gây trì hoãn.

Ông Xia Wufei - Giám đốc Hệ thống trung tâm phân loại BEST Express Việt Nam. Ảnh: BEST Express

Việc mở rộng mạng lưới hoạt động tại các quận, huyện trọng điểm, BEST từng bước tối ưu thời gian chuyển phát Bắc - Nam với 2 tuyến chính và 5 trạm dừng. Thời gian vận chuyển rút ngắn đáng kể. Hàng từ TP HCM có thể đến Hà Nội trong ngày. Riêng các bưu kiện hỏa tốc được vận chuyển bằng đường hàng không chỉ mất khoảng 12 tiếng.

Bên cạnh nâng cấp dây chuyền công nghệ, BEST Express cũng tăng cường đào tạo tay nghề nhân viên, gia tăng năng lực chuyên môn để đủ sức giám sát vận hành dây chuyền hiện đại. Hiện mỗi người có thể xử lý tối đa 750 bưu kiện một ngày. Toàn hệ thống 42 trung tâm phân loại chỉ cần 550 nhân viên vận hành và giám sát, giúp tối ưu nguồn nhân lực.

Trung tâm Củ Chi, một trong những điểm phân loại lớn hàng đầu của BEST Express tại Việt Nam và Đông Nam Á. Ảnh: BEST Express

Ông Xia Wufei - Giám đốc Hệ thống trung tâm phân loại BEST Express Việt Nam, cho biết sắp tới đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư công nghệ vận hành. Đơn vị sẽ xây thêm các trung tâm phân loại, cải thiện thêm năng lực xử lý hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng thị trường.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, BEST dự kiến xây một hệ thống dây chuyền phân loại tự động có quy mô tương tự điểm ở Củ Chi và Bắc Ninh. Trung tâm tại Cần Thơ cũng sắp được chuyển địa điểm hoạt động sang nhà xưởng mới, quy mô lớn hơn.

Đồng thời, đơn vị cũng sẽ trang bị thêm dây chuyền tự động để đẩy nhanh tốc độ xử lý hàng tại khu ĐBSCL. Các bưu cục trực thuộc BEST Express cũng sẽ được tái cấu trúc, hợp nhất nhiều điểm nhỏ để tạo thành trung tâm lớn, mở rộng quy mô hoạt động, diện tích khai thác, tăng hiệu suất.

Hệ thống băng chuyền tự động tại một trung tâm phân loại của BEST Express. Ảnh: BEST Express

Từ nay đến cuối năm 2023, nếu sản lượng hàng hóa tăng thêm, đơn vị cho biết sẽ cân nhắc kế hoạch hợp tác khai thác vận chuyển đường hàng không từ Nha Trang, Vinh, Đà Nẵng tới TP HCM, Hà Nội và ngược lại. Kế hoạch này được kỳ vọng khai thông tuyến vận chuyển xuyên suốt Bắc - Trung - Nam, giảm thời gian chuyển phát đáng kể.

"Sắp tới, công ty sẽ tăng cường đầu tư mở rộng thêm các loại hình dịch vụ vận chuyển xuyên quốc gia (cross-border), kho hàng và chuỗi cung ứng... mang đến cho khách hàng hệ sinh thái đa dịch vụ, nâng cao trải nghiệm người dùng. Đồng thời, đơn vị cũng tạo cơ hội cho các đối tác nhượng quyền phát triển kinh doanh hiệu quả hơn", đại diện BEST Express chia sẻ.

Cẩn Y