Tốc độ giúp BEST Express nâng lợi thế cạnh tranh

Tốc độ chuyển phát giúp tỷ lệ giao hàng thành công cao cũng như gia tăng sự hài lòng của người dùng tại BEST Express.

Cùng với sự phát triển "thần tốc" của thương mại điện tử, các doanh nghiệp logistics đang phải cạnh tranh gay gắt về chỗ đứng trên thị trường. Trong đó, tốc độ là yếu tố tiên quyết giúp doanh nghiệp logistics khẳng định được thương hiệu, uy tín và niềm tin tới khách hàng. Hiểu rõ điều này, BEST Express chú trọng áp dụng công nghệ cao vào vận hành tại 30 trung tâm phân loại hiện đại trên toàn quốc để đảm bảo yếu tố tốc độ trong các dịch vụ.

Thời gian qua, dây chuyền tại các trung tâm phân của BEST Express ghi nhận nhiều con số ấn tượng. Các kiện hàng được cân đo, quét mã, chụp ảnh hoàn toàn tự động nhằm rút ngắn thời gian toàn trình tối đa, từ đó được đưa đến các khu phân loại hàng phù hợp. Tại khu phân loại hàng dưới 3kg, dây chuyền phân loại đai chéo với 350 ô chia chọn cho tốc độ phân loại một kiện hàng chỉ trong 0,5 giây.

Trung tâm phân loại hàng hóa của BEST Express tại Bắc Ninh. Ảnh: BEST Express

Đối với các kiện hàng trên 3kg có kích thước phức tạp, trọng lượng lớn, dây chuyền ma trận chỉ mất 2 giây để phân loại một bưu kiện. Các băng chuyền được bố trí phân tầng riêng biệt, nhờ đó, hàng hoá được lưu chuyển nhịp nhàng kể cả giờ cao điểm. Những dây chuyền hiện đại này cho năng suất phân loại 50.000 kiện hàng mỗi giờ và mỗi ngày trên toàn hệ thống BEST Express có thể chia chọn đến 1,8 triệu đơn hàng.

Cơ sở dữ liệu của BEST cũng được lưu trữ hoàn toàn tự động nhờ công nghệ phân tích dữ liệu Big data trên nền tảng điện toán đám mây BEST Cloud, cùng công nghệ xử lý hình ảnh chất lượng cao. Điều này giúp hiệu suất hoạt động toàn trình được kiểm soát và tối ưu.

Việc phân tích hàng hóa bằng công nghệ cân, đo tự động, máy quét mã barcode, máy scan hình ảnh tự động... cũng giúp gia tăng độ chính xác khi phân loại bưu kiện từ 80% (thủ công) lên đến hơn 99,9%. Hiệu quả tăng gấp 4 lần giúp giảm đáng kể thời gian chuyển phát hàng hóa, nâng cao năng suất phục vụ của mạng lưới bưu cục.

Bên cạnh đó, việc 2 trung tâm phân loại có quy mô lớn nhất của tập đoàn BEST Inc. tại Đông Nam Á đặt tại 2 khu công nghiệp hiện đại ở Củ Chi (TP HCM) và Từ Sơn (Bắc Ninh) giúp thông suốt việc điều tiết hàng hoá tuyến Bắc – Nam.

Hàng hoá được cân, đo, quét mã vạch, chụp ảnh,... hoàn toàn tự động. Ảnh: BEST Express

Ngoài ra, BEST Inc. còn có 28 trung tâm phân loại khác, gồm 5 trung tâm quy mô lớn và 23 trung tâm quy mô nhỏ trải dài khắp các tỉnh thành kinh tế trọng điểm. Việc xây dựng nhiều trung tâm phân giúp tốc độ chia chọn bưu kiện tại các vùng nhanh chóng hơn, từ đó tối ưu thời gian giao hàng.

Với hơn 7.000 nhân viên giao hàng trên toàn hệ thống hiện nay, BEST Express gia tăng tối đa năng suất giao hàng, thuận lợi trong việc điều phối các đơn hàng đi nhanh hơn đến tay người nhận, đặc biệt trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm.

Nhân viên giao hàng của BEST Express sẵn sàng trên mọi nẻo đường khắp cả nước. Ảnh: BEST Express

Đại diện BEST Express chia sẻ: "Tốc độ đi đôi với hiệu quả là những yếu tố chúng tôi luôn muốn hoàn thiện. Trong năm mới, BEST Express sẽ tiếp tục đầu tư để tối ưu hoá thời gian toàn trình, giúp khách hàng có những trải nghiệm giao – nhận nhanh chóng, an tâm chọn dịch vụ BEST đồng hành trong công việc kinh doanh".

Tới đây, BEST Express cũng có sự thay đổi về bộ nhận diện thương hiệu với mong muốn mang đến dịch vụ nhanh và hiệu quả hơn, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng và đối tác. Trong đó, tốc độ sẽ là một trong những điểm nhấn trong diện mạo mới của thương hiệu.

Thanh Thư