Toan tính giết vợ vì bị ly hôn

Đà NẵngKhông đồng ý ly hôn sau mâu thuẫn kéo dài, Võ Văn Tiến lên kế hoạch sát hại vợ rồi tự tử nhưng bất thành.

Ngày 20/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố, bắt giam Võ Văn Tiến (39 tuổi, trú thôn Thanh Ly 2, xã Thăng Bình) để điều tra về hành vi Giết người, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Bị can Võ Văn Tiến. Ảnh: Công an cung cấp

Tiến và vợ là Phan Thị Ngọc Luận (36 tuổi) chung sống tại nhà riêng ở thôn Thanh Ly 2. Quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn kéo dài, Tiến nhiều lần có hành vi bạo lực với vợ.

Ngày 11/12, khi chị Luận viết đơn xin ly hôn, Tiến không chấp nhận và nảy sinh ý định sát hại vợ rồi tự kết liễu.

Sáng 12/12, Tiến khóa cửa nhà, tấn công vợ gây thương tích nặng. Chị Luận kịp thời thoát ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu. Sau đó, Tiến tìm cách tự tử bằng uống thuốc trừ sâu và dùng dây thắt cổ, cho tay vào ổ điện nhưng không thành.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Ngọc Trường