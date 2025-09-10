Toàn quyền Australia vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuyến thăm cấp nhà nước đến Việt Nam.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân sáng nay đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đi cùng đoàn có Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các quan chức đại diện hai nước.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Toàn quyền Australia và phu quân tới Việt Nam, diễn ra ngày 9-12/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng dẫn đầu đoàn đại biểu đặt vòng hoa, vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/9. Ảnh: Hoàng Phong

Trong chuyến thăm Việt Nam, bà Mostyn dự kiến hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chào các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025 và khai trương Viện Chính sách Australia Việt Nam.

Toàn quyền Mostyn cũng dự kiến thăm TP Hồ Chí Minh, chào lãnh đạo thành phố, gặp gỡ cộng đồng người Australia tại Việt Nam và thăm một số cơ sở văn hóa - lịch sử.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn đặt vòng hoa tại lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 10/9. Ảnh: Hoàng Phong

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

Ngọc Ánh