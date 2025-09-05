Toàn quyền Australia sắp thăm Việt Nam

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam vào tuần sau.

Bộ Ngoại giao cho biết chuyến thăm diễn ra ngày 9-12/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Bà Sam Mostyn trở thành Toàn quyền Australia từ tháng 7/2024 và là thành viên của Công đảng cầm quyền.

Toàn quyền là người đảm nhận vai trò đại diện của Quốc vương Anh tại Australia. Toàn quyền Australia thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp bao gồm chính thức bổ nhiệm Thủ tướng và các bộ trưởng, yêu cầu tổ chức bầu cử và thực hiện quy trình phê chuẩn của Hoàng gia đối với các dự luật được quốc hội thông qua.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Ảnh: Chính phủ Australia

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Tính đến nửa đầu năm 2025, Australia có 864 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 3,38 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, thông tin truyền thông và dịch vụ lưu trú. Việt Nam có 93 dự án đầu tư ở Australia với tổng vốn 551 triệu USD.

Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu AUD (hơn 63 triệu USD). Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ AUD (hơn 1,97 tỷ USD).

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

Thanh Tâm