Toàn quyền Australia lần đầu mặc áo dài Việt Nam dự tiệc chiêu đãi

Toàn quyền Australia Sam Mostyn mặc trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam khi dự chiêu đãi cấp Nhà nước do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Xuất hiện tại buổi tiệc diễn ra tại Phủ Chủ tịch tối nay, Toàn quyền Sam Mostyn cho biết bộ áo dài màu xanh bà đang mặc là món quà từ Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm, theo Đại sứ quán Australia tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên Toàn quyền Mostyn mặc áo dài truyền thống của Việt Nam. Bộ áo dài do phu nhân Đại sứ Phạm Hùng Tâm thiết kế với màu xanh trên quốc kỳ Australia cùng và những ngôi sao trên tay áo, cũng như hình ảnh hoa keo vàng, quốc hoa của Australia.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn phát biểu tại tiệc chiêu đãi tối 10/9. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Toàn quyền Mostyn cho biết bà từng tới Việt Nam cách đây hơn 30 năm và đã đến thăm nhiều nơi. Bà khẳng định ngày nay, ổn định, thịnh vượng và an ninh của Australia gắn kết sâu sắc với các quốc gia trong khu vực và Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong những mối liên kết này.

Toàn quyền Mostyn nhấn mạnh Australia sẽ là đối tác kiên định, đáng tin cậy trong hành trình của Việt Nam hướng đến mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2045.

Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân cùng Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân tại buổi chiêu đãi. Ảnh: Đại sứ quán Australia tại Việt Nam

Bà cho rằng việc hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024 là một cột mốc lịch sử, phản ánh niềm tin chiến lược sâu sắc và tham vọng chung của hai quốc gia. Từ đó, thương mại hai chiều giữa hai nước đang ngày càng phát triển, đồng thời hai bên cũng cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu, hướng đến đạt được các cam kết phát thải ròng bằng 0 và đảm bảo phát triển kinh tế bền vững.

Bà đồng thời khẳng định giáo dục là con đường vững chắc để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và chỉ là một trong rất nhiều con đường mà Australia, Việt Nam đang cùng hợp tác để xây dựng một tương lai tươi đẹp hơn cho cả hai quốc gia.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân trao tặng vật phẩm tại buổi chiêu đãi. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh Việt Nam và Australia cách xa nhau về địa lý nhưng lại có nhiều điểm tương đồng. Hai nước chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược, tầm nhìn về các vấn đề của khu vực và quốc tế, cùng chung khát vọng xây dựng khu vực châu Á - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển, theo TTXVN.

Chủ tịch nước cho hay vượt lên trên những thăng trầm của lịch sử, hợp tác giữa hai nước đang ở giai đoạn phát triển rực rỡ nhất sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao. Đối với Việt Nam, Australia là bạn, là đối tác và người đồng hành tin cậy trong chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế nhiều thập kỷ qua.

Theo Chủ tịch nước, cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam tại Australia đã đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội sở tại cũng như quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia.

Chủ tịch nước đồng thời bày tỏ tin tưởng quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia sẽ tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Vũ Hoàng