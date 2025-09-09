Toàn quyền Australia đến Việt Nam

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cùng phu quân hôm nay đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước.

Chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân diễn ra ngày 9-12/9 theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và phu nhân. Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đón đoàn tại sân bay Nội Bài.

Theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, bà Mostyn dự kiến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, chào các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, gặp lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, dự Diễn đàn Việt Nam - Australia 2025 và khai trương Viện Chính sách Australia Việt Nam.

Toàn quyền Australia cũng dự kiến thăm TP Hồ Chí Minh, chào lãnh đạo thành phố, gặp gỡ cộng đồng người Australia tại Việt Nam và thăm một số cơ sở văn hóa - lịch sử.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn (phải) và phu quân đến Hà Nội. Ảnh: Lưu Quý

Bà Sam Mostyn trở thành Toàn quyền Australia từ tháng 7/2024 và là thành viên của Công đảng cầm quyền.

Australia và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 26/2/1973. Hai nước trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện từ tháng 3/2024. Kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt 14,1 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2023. Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Tính đến nửa đầu năm 2025, Australia có 864 dự án đầu tư vào Việt Nam với tổng vốn 3,38 tỷ USD, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, thông tin truyền thông và dịch vụ lưu trú. Việt Nam có 93 dự án đầu tư ở Australia với tổng vốn 551 triệu USD.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng (thứ hai từ phải sang) đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn và phu quân. Ảnh: Lưu Quý

Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu đôla Australia (hơn 63 triệu USD). Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ đôla Australia (hơn 1,97 tỷ USD).

Số lượng khách du lịch Australia đến Việt Nam đạt gần 500.000 người năm 2024, là một trong 10 thị trường hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực này. Cộng đồng người Việt Nam ở Australia có khoảng 375.000 người, đứng thứ 5 trong số các cộng đồng gốc nước ngoài ở sở tại.

Phạm Giang