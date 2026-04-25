Toàn đội Barca ăn mừng khi xem trận Real bị cầm hòa

Thầy trò Hansi Flick cùng nhau theo dõi trận Betis - Real thuộc vòng 33 La Liga tại khách sạn Barca ngụ lại Madrid, và vỡ òa khi kình địch bị gỡ hòa đúng phút cuối.

Barca đến Madrid trong ngày 24/4 để chuẩn bị làm khách trên sân Coliseum của Getafe ở loạt trận vòng 33 La Liga hôm nay 25/4.

Theo AS, vào giờ bóng lăn trận đá sớm giữa Betis với Real hôm qua, toàn đội Barca đã cùng nhau ngồi xem qua chiếc TV màn hình lớn tại sảnh ăn của khách sạn. Sau bàn mở tỷ số phút 17 của Vinicius, các cầu thủ Barca đã đồng thanh la ó và huýt sáo. Họ nuối tiếc cho pha xử lý không may mắn của thủ môn chủ nhà Vallas khi cản phá cú dứt điểm của Fede Valverde.

Hậu vệ Balde cười tươi khi cùng Barca bay đến Madrid ngày 24/4 chuẩn bị đấu Getafe hôm nay. Ảnh: FC Barcelona

Ngược lại, những nỗ lực hãm thành cuối hiệp một của Betis được các thành viên Barca cổ vũ nhiệt tình, đặc biệt là các pha nguy hiểm từ một cựu thành viên Barca, Abde. Tiền đạo này "làm tình làm tội" Trent-Arnold, nhưng không thể ghi bàn vì liên tục bị khuất phục bởi Andriy Lunin xuất sắc trong khung gỗ Real.

Khi hiệp một kết thúc, một số cầu thủ Barca và HLV Flick chọn về phòng riêng để theo dõi tiếp trận đấu trong yên tĩnh và bớt căng thẳng. Tuy nhiên, phần đông thành viên vẫn nán lại phòng ăn để chờ đợi một sự "giúp sức" từ Betis. Và cuối cùng, bàn họ hằng mong đợi cũng đã đến ở những giây bù giờ cuối cùng, đến từ một người cũ của Barca - Hector Bellerin.

Do đại kình địch bị cầm hòa, Barca đang có 8 điểm hơn Real. Cách biệt này có thể gia tăng thành 11 điểm hôm nay, nếu thầy trò Flick hạ Getafe. Với 5 trận và 15 điểm tối đa còn lại, kịch bản này đồng nghĩa với việc Barca có thể đăng quang sớm, và Real phải thực hiện nghi thức "pasillo" (xếp hàng chào đón đội vô địch) ở trận El Clasico trên sân Camp Nou thuộc vòng 35 ngày 11/5.

Bellerin mừng bàn gỡ 1-1 trước Real. Anh từng trưởng thành từ lò La Masia và thi đấu cho Barca từ 2022 đến 2023. Ảnh: AS

Nếu hòa Getafe, thầy trò Flick tái lập khoảng cách 9 điểm hơn Real, và có cơ hội đăng quang sớm trước trận El Clasico ngày 11/5. Trong trường hợp xấu nhất - thất bại tại Coliseum, cục diện chung vẫn rất khả quan với Barca khi họ vẫn hơn 8 điểm trước 5 vòng cuối.

"Niềm vui sướng của các thành viên Barca khi tan trận Betis - Real là cực kỳ mãnh liệt. Họ hiểu rằng Bellerin đã trao cho Barca cơ hội vàng để sớm định đoạt cuộc đua La Liga ngay trong vòng đấu 33 này. Một chiến thắng trước Getafe sẽ là 'nhát kiếm quyết định' đặt dấu mốc cho chức vô địch hoàn toàn xứng đáng sau những nỗ lực bền bỉ của toàn đội", AS viết.

