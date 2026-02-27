Bên trong trường THPT công lập 300 tỷ ở nơi 'đông dân nhất' Hà Nội

Nối giữa tòa nhà chính với khu hiệu bộ phía sau là mái che di động. Thiết kế này giúp sân trường có ánh sáng tự nhiên, lại che mưa, nắng khi trường tổ chức các hoạt động.
Hệ thống phòng chức năng và thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại, dành cho các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM, Nghệ thuật và Âm nhạc.
Hệ thống phòng chức năng và thí nghiệm với nhiều thiết bị hiện đại, dành cho các môn Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, STEM, Nghệ thuật và Âm nhạc.
Phòng Tin học có 40 máy tính, đều là máy mới, kết nối mạng. Phòng này còn có màn hình thông minh với kích thước lớn, dùng cho các bài giảng cần trình chiếu và tương tác giữa giáo viên và học sinh.
Thư viện rộng 800 m2, có thể chứa tới 40.000 đầu sách. Ngoài không gian đọc sách chung còn có các phòng riêng để học sinh học bài, tra cứu tài liệu điện tử.
Nhà đa năng cho các giờ học thể dục, cũng là nơi học sinh chơi thể thao (bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông).
Căng tin trường sử dụng bàn và ghế inox, sức chứa khoảng 500 chỗ. Ông Nam cho biết hiện tất cả học sinh có thể cùng ăn trưa, song tới khi tuyển đủ ba khối, trường sẽ tính tới việc chia ca.
Tùng Đinh - Thanh Hằng