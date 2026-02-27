Bên trong trường THPT công lập 300 tỷ ở nơi 'đông dân nhất' Hà Nội

THPT Đỗ Mười là trường công lập mới nhất của Hà Nội, tuyển sinh từ năm học 2025-2026, sớm hai năm so với kế hoạch.

Trước sáp nhập, dự án có tên là trường THPT Hoàng Liệt, thuộc quận Hoàng Mai. Khu vực này có 550.000 dân, thiếu tới 18 trường cấp ba công lập, nhiều nhất trong 30 quận, huyện cũ. Do đó, khi được khởi công vào tháng 4/2024, trường được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thi lớp 10 trên địa bàn.

Rộng gần 8.000 m2, trường THPT Đỗ Mười có kết cấu hình chữ U, mỗi cạnh là hai khối nhà, cùng 5 tầng nổi và một tầng hầm. Kinh phí xây trường khoảng 300 tỷ đồng, từ ngân sách quận Hoàng Mai cũ và của thành phố.

Giữa tháng 1, trường được gắn biển là công trình chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Hoàng Giang