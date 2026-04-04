Toàn cảnh Trái Đất nhìn từ Artemis II

NASA công bố những hình ảnh đầu tiên được phi hành đoàn Artemis II gửi về, cho thấy toàn cảnh Trái Đất trên đường tới Mặt Trăng.

Bức ảnh đầu tiên được chỉ huy Reid Wiseman chụp ngày 3/4, cho thấy một phần Trái Đất nhìn qua cửa sổ khoang tàu vũ trụ Orion. Bức thứ hai thể hiện toàn cảnh Trái Đất, với đại dương xanh, đất liền màu nâu và nhiều khối mây trắng, cùng hiện tượng cực quang màu xanh lục ở hai cực hành tinh.

Trái Đất nhìn qua khoang cửa sổ tàu Orion ngày 3/4. Ảnh: NASA

"Thật tuyệt khi biết rằng mọi người trên Trái Đất, chỉ trừ bốn phi hành gia Artemis II, đều có mặt trong bức ảnh", Lakiesha Hawkins, lãnh đạo bộ phận thám hiểm của NASA, nói.

Tính đến sáng 4/4, phi hành đoàn bốn người đã cách Trái Đất hơn 229.000 km và còn khoảng 190.000 km để tiếp cận Mặt Trăng. Họ dự kiến tiến vào "vùng ảnh hưởng của Mặt Trăng" vào tối 5/4.

Tàu Artemis II rời bệ phóng tối 1/4 (5h35 ngày 2/4 giờ Hà Nội), đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt Trăng, đánh dấu sứ mệnh có người lái đầu tiên của NASA vượt ra ngoài quỹ đạo Trái Đất tầm thấp sau 54 năm.

Toàn cảnh Trái Đất chụp ngày 3/4. Ảnh: NASA

Phi hành đoàn gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), chuyên gia nhiệm vụ Christina Koch (NASA) và chuyên gia nhiệm vụ Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada CSA). Đây là chuyến chở người đầu tiên hướng tới Mặt Trăng kể từ nhiệm vụ Apollo 17 cách đây 54 năm.

Điệp Anh (Theo NASA, Fortune)